Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя, честно говоря, не совсем им удовлетворён, но понимаю, что в одном посте высказать всё ясно и чётко практически невозможно. Я тут писал очень много и то мою позицию часто искажают (правда, обычно намеренно, а не из-за недопонимания).
Теперь по сути.
Puente написав: ЛАД написав:Вы бы уточнили, что Вы называете "реально українським", которое "відкидається як погане і непотрібне"?
А "рівність всіх народів" Вы считаете недостатком? Развитие и рост экономики вообще и промышленности в частности тоже?
Ну добре - спробую сформулювати конкретніше :
як Ви , напевно помітили , я не відкидаю плюси СРСР просто тому , що це від СРСР - просто вважаю , що про це варто забути - воно нікуди не веде . Це як згадувати - от який я був молодий та здоровий колись.
Верно в отношении того, что Союз это уже прошлое, которое не вернёшь, да и нет смысла. Но и отказываться от всех плюсов, которые там были тоже не стоило.
Були плюси - хоча наприклад ота "рівність народів" все одно була показна і така собі поблажлива . Фактично умовна . Можливо Ви і оточення не відчували - а інші це бачили і відчували все життя .
Знаю. Но лучше "показна рівність народів", чем откровенное неравноправие. Тем более, что пусть и "показна", но всё же отражалась и в реале.
Економіка як економіка - можна було її якось утримувати , або міняти - але це китайський шлях - не наш . А вже років 20 про це немає сенсу говорити взагалі . Рулять економікою олігархи та їх оточення - і ніхто їх зупиняти не збирається і не буде це робити .
Не понял, почему "китайський шлях - не наш", почему нельзя реформировать экономику, а не просто разрушать. А олигархов создали мы сами.
А реально українське - це те , що свідомо прив"язувалося людиною до України - незалежно від того , де він був і що робив . Економіка СРСР , наука чи щось інше з СРСР до України мають досить віддалене відношення .
Экономика и наука существовали у нас и почему они имеют "досить віддалене відношення" к Украине, не понял. Или, например, "физика - не украинская наука"?
Оті негативні кліше - націоналісти , петлюрівці, мазепинці - в будь-якому випадку це люди , які намагалися щось зробити саме для України . Навіть дуже просте приземлене - не поїхав кудись , а намагається щось робити тут - без відриву від рідної землі . Це було і колись - і актуально зараз .
По такому принципу следует осудить всех заробитчан и, тем более, молодых ученых, инженеров, программистов, выезжающих на Запад. Но людям надо за что-то жить, а "намаганнями щось робити тут - без відриву від рідної землі" семью не прокормишь и наукой заниматься это тоже не поможет. Или призовёте всех этих ученых и инженеров пойти в с/х рабочие или продавцами, потому что другой работы нет?
У нас свого українського є дуже багато і поганого , і хорошого - це історія . Але на даний момент у нас тільки-тільки йде становлення держави - і дуже велика частина населення цьому не сприяє в принципі .
Населення должно сприяти главным образои своим трудом. Не много людей, которые не хотят работать. А вот обеспечить их работой задача государства. Если государство эту задачу не решает, то люди едут на Запад (или на восток) или пытаются найти возможности для заработка В Украине, пусть даже не совсем законные (не официальные, без уплаты налогов).
І коли переважно висвітлююються якісь негативні моменти - то на даний час це працює проти всіх . А це така тенденція скрізь - і тут теж . Можна ж ігнорувати якісь випади - навіть якщо ти думаєш не так - бо хвиля може підняти забагато різного сміття . А ми тут все-таки не майстри слова - а просто думки висловлюємо .
можно и игнорировать, но заметание мусора под порог к добру не приводит.
Игнорирование ошибок и недостатков не позволит от них избавиться и способствует их повторению и увековечиванию.
Менталітет українців скрізь достатньо близький - навіть від мови не залежить - але знання дуже різні . І різні частини країни жили різний час в різних умовах - це міняє погляди на історію - тим більше , що це часом різна історія . Якщо у мене один дід ще в 1 світову воював з Росією , а інший прошов всю 2 світову в Червоній Армії - то погляди у них різні були добряче . Обоє були українцями у всьому ...
Согласен.
Поэтому и предлагал не возвращаться постоянно к прошлому и не пытаться доказать, кто "правее". Оба Ваших деда, в конечном счёте, работали в Украине, поднимали/создавали её экономику. Предлагаю тем же самым заниматься и нынче.
Або взяти всім відоме - Гоголя . Росіяни та українці приписують його собі . Але це скоріше політика , ніж реальність . Його ж сучасники і земляки були різні - і писали різною мовою . Тому я , наприклад , його українським не вважаю . Що він від землі не відірвався повністю - це питання інше - але не український - російський . Про Булгакова ж ніхто не сперечається . Чи на ближчі часи - Дяченко , Валентинов чи Олді в цілому - вони ж з радянського виросли , але в українське не прийшли ...
Гоголя я всё же считаю украинским писателем - по духу, менталитету, хотя и писал он на русском. Олди - фантасты. Тут вообще, на мой взгляд, трудно разделять по национальным квартирам, разве что по языку.
Є море речей , які можна обговорювати сучасних - без упередженості просто . Є держава , є країна , є люди , є класи - про які зараз ніхто не хоче говорити - хоча це основа все одно . Різні політичні погляди в наших умовах - це фікція насправді - така собі спотворена проекція на криву поверхню . Всім треба однакове в загальному . Інша справа - шляхи і реальність ...
Согласен.
Всем нужна мирная и обеспеченная жизнь. И классовые различия никто не отменял.
І знову до економіки - що первинне - Ви ж ще пам"ятаєте . То про що тоді мова взагалі . Хто як керує - такі і результати . Як змінити це ? Он "нобелівку" отримали за доказові експерименти про ефективність інвестицій - кажуть , що мало цього ... А що треба - а реально ніхто не знає - бо економіка не наука - так - теорії суцільні ... І не знаю нікого - хто проти ефективної розвиненої економіки.
Тоже согласен.
Пока что экономика не наука. Тем не менее, каким-то странам удаётся создать более-менее пристойную экономику и, соответственно, обеспечить более-менее благополучную жизнь граждан, а каким-то нет. Надо изучать опыт успешных и стараться развивать собственную экономику. Пока что за 30 лет таких попыток не увидел. Всё пущено на самотёк, единственная забота "элит" обеспечить собственное благополучие и ради этого укреплять, по возможности, собственную власть и влияние. Причём касается это как государственной (административной, политической) элиты, так и культурной и всех прочих.
Многие наши украиноязычные авторы, украинские певцы и музыканты озабочены, в первую очередь, своей "кормовой базой" и боятся конкуренции, которую смогут выдержать далеко не все, и пытаются решить эту проблему квотами.
Та же Фарионша. Кем бы она была и кому была бы известна, если бы не её националистические выбрыки? Ослабление и, тем более, ликвидация национализма лишит её "кормовой базы".
Точно так же наши олигархи боятся конкуренции со стороны зарубежного капитала и делают всё, чтобы от этого избавиться. "Зарубежный" - в том числе и российский. "Техас должны грабить техассцы".
P.s. Извините за задержку с ответом, не хотел отвечать походя, а на хотя бы относительно серьёзный ответ времени не было.