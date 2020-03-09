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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5742574357445745
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну...
От вперте...
А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились
на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?
Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.

Так само буде і з церквами
Поки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МП
Тепер ситуація помінялась
УПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні.
Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:05

  Tegularius написав:
  budivelnik написав: По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.
Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.
Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.
Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
А в чому проблема-на 5 млн віруючих - зібрати 1000 яка пройдеться хресною ходою?
У нас за Зеленського легко з 18 млн виборців - 13,5 млн проголосувало...
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...
Так що хресна хода - не показник...
А от зменшення віруючих УПЦ МП в 2 рази за 20 років - показник серйозний...
Точно так само як зменшення проросійських настроїв в чотири рази за 30 років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:39

  budivelnik написав:А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились
на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?
Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.


Снова врешь! Еще и такой весь из себя патриот, что взял, да просто забыл о четверти проукраинского населения, отстаивающего национальный интерес :mrgreen:

Зображення
http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=report ... ax_jqi9xvc
  budivelnik написав:Так само буде і з церквами


Как так? По графику видно, что убеждения - величина непостоянная. Храмы не будут прыгать из одной кефалии в другую так, как люди могут менять представления - сегодня так, завтра иначе.

Поэтому останутся обе церкви, конкурируя за прихожан. Силовые попытки вмешательства спровоцируют кровопролитие.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:08

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:
тут смотря как смотреть
к примеру, у нас эта проблема, скорее, надумана.
ну кто, например, сталкивался с этим?
а вот если в стране агрессоре есть такие тенденции - это другое дело. а там был и съезд нацистов со всего мира. т.е. там они, можно сказать, государством поддерживаются.
.........

Сегодня ни Украина, ни Россия не являются фашистскими государствами. Но фашистские течения и проявления есть и у нас, и у них. Так же, как и во многих др. странах.
Как написал чуть выше будивельник:
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...

У той же "Свободы" в программных установках достаточно много от фашизма, хотя последние годы они постарались придать себе "респектабельный" вид и значительно смягчили свои формулировки.
Хотя насчёт 2-3% вопрос. Вот lapay высказывал мнение, что это из-за того, что их оценивали как непроходных.
Насчёт поддержки фашизма государством в России Вы сильно преувеличиваете. Такого сегодня нет. И, кстати, именами власовцев улицы в России не называют.
И последнее. С фашизмом в России пусть борются граждане России, в случае фашизации России мы сможем только осуждать, повлиять на это не в наших силах. Граждане Украины могут и должны бороться с проявлениями фашизма у нас.

для начала не надо просто раздувать проблему из ничего у себя.
а то получается с точностью наоборот - у соседа бревна не видно,а у себя соринку.
перед тем , как утверждать
Насчёт поддержки фашизма государством в России Вы сильно преувеличиваете.
почитайте всё же про съезд тот.
я и не утверждаю, что там зигуют в кремле, но то шо потворствуют - факт.

и при чём тут власовцы? с улицами?

и пускай, канешна,
С фашизмом в России пусть борются граждане России
, пускай тока к нам не лезут, с нашим "фашизмом" пусть не борются граждане расеи.
уж как нибудь сами

пс. забыли, видимо, кто к кому лезет бороться с фашизмом? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:24

Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя, честно говоря, не совсем им удовлетворён, но понимаю, что в одном посте высказать всё ясно и чётко практически невозможно. Я тут писал очень много и то мою позицию часто искажают (правда, обычно намеренно, а не из-за недопонимания).
Теперь по сути.
  Puente написав:
  ЛАД написав:Вы бы уточнили, что Вы называете "реально українським", которое "відкидається як погане і непотрібне"?
А "рівність всіх народів" Вы считаете недостатком? Развитие и рост экономики вообще и промышленности в частности тоже?

Ну добре - спробую сформулювати конкретніше :
як Ви , напевно помітили , я не відкидаю плюси СРСР просто тому , що це від СРСР - просто вважаю , що про це варто забути - воно нікуди не веде . Це як згадувати - от який я був молодий та здоровий колись.

Верно в отношении того, что Союз это уже прошлое, которое не вернёшь, да и нет смысла. Но и отказываться от всех плюсов, которые там были тоже не стоило.
Були плюси - хоча наприклад ота "рівність народів" все одно була показна і така собі поблажлива . Фактично умовна . Можливо Ви і оточення не відчували - а інші це бачили і відчували все життя .

Знаю. Но лучше "показна рівність народів", чем откровенное неравноправие. Тем более, что пусть и "показна", но всё же отражалась и в реале.
Економіка як економіка - можна було її якось утримувати , або міняти - але це китайський шлях - не наш . А вже років 20 про це немає сенсу говорити взагалі . Рулять економікою олігархи та їх оточення - і ніхто їх зупиняти не збирається і не буде це робити .

Не понял, почему "китайський шлях - не наш", почему нельзя реформировать экономику, а не просто разрушать. А олигархов создали мы сами.
А реально українське - це те , що свідомо прив"язувалося людиною до України - незалежно від того , де він був і що робив . Економіка СРСР , наука чи щось інше з СРСР до України мають досить віддалене відношення .

Экономика и наука существовали у нас и почему они имеют "досить віддалене відношення" к Украине, не понял. Или, например, "физика - не украинская наука"? :)
Оті негативні кліше - націоналісти , петлюрівці, мазепинці - в будь-якому випадку це люди , які намагалися щось зробити саме для України . Навіть дуже просте приземлене - не поїхав кудись , а намагається щось робити тут - без відриву від рідної землі . Це було і колись - і актуально зараз .

По такому принципу следует осудить всех заробитчан и, тем более, молодых ученых, инженеров, программистов, выезжающих на Запад. Но людям надо за что-то жить, а "намаганнями щось робити тут - без відриву від рідної землі" семью не прокормишь и наукой заниматься это тоже не поможет. Или призовёте всех этих ученых и инженеров пойти в с/х рабочие или продавцами, потому что другой работы нет?
У нас свого українського є дуже багато і поганого , і хорошого - це історія . Але на даний момент у нас тільки-тільки йде становлення держави - і дуже велика частина населення цьому не сприяє в принципі .

Населення должно сприяти главным образои своим трудом. Не много людей, которые не хотят работать. А вот обеспечить их работой задача государства. Если государство эту задачу не решает, то люди едут на Запад (или на восток) или пытаются найти возможности для заработка В Украине, пусть даже не совсем законные (не официальные, без уплаты налогов).
І коли переважно висвітлююються якісь негативні моменти - то на даний час це працює проти всіх . А це така тенденція скрізь - і тут теж . Можна ж ігнорувати якісь випади - навіть якщо ти думаєш не так - бо хвиля може підняти забагато різного сміття . А ми тут все-таки не майстри слова - а просто думки висловлюємо .

можно и игнорировать, но заметание мусора под порог к добру не приводит.
Игнорирование ошибок и недостатков не позволит от них избавиться и способствует их повторению и увековечиванию.
Менталітет українців скрізь достатньо близький - навіть від мови не залежить - але знання дуже різні . І різні частини країни жили різний час в різних умовах - це міняє погляди на історію - тим більше , що це часом різна історія . Якщо у мене один дід ще в 1 світову воював з Росією , а інший прошов всю 2 світову в Червоній Армії - то погляди у них різні були добряче . Обоє були українцями у всьому ...

Согласен.
Поэтому и предлагал не возвращаться постоянно к прошлому и не пытаться доказать, кто "правее". Оба Ваших деда, в конечном счёте, работали в Украине, поднимали/создавали её экономику. Предлагаю тем же самым заниматься и нынче.
Або взяти всім відоме - Гоголя . Росіяни та українці приписують його собі . Але це скоріше політика , ніж реальність . Його ж сучасники і земляки були різні - і писали різною мовою . Тому я , наприклад , його українським не вважаю . Що він від землі не відірвався повністю - це питання інше - але не український - російський . Про Булгакова ж ніхто не сперечається . Чи на ближчі часи - Дяченко , Валентинов чи Олді в цілому - вони ж з радянського виросли , але в українське не прийшли ...

Гоголя я всё же считаю украинским писателем - по духу, менталитету, хотя и писал он на русском. Олди - фантасты. Тут вообще, на мой взгляд, трудно разделять по национальным квартирам, разве что по языку.
Є море речей , які можна обговорювати сучасних - без упередженості просто . Є держава , є країна , є люди , є класи - про які зараз ніхто не хоче говорити - хоча це основа все одно . Різні політичні погляди в наших умовах - це фікція насправді - така собі спотворена проекція на криву поверхню . Всім треба однакове в загальному . Інша справа - шляхи і реальність ...

Согласен.
Всем нужна мирная и обеспеченная жизнь. И классовые различия никто не отменял.
І знову до економіки - що первинне - Ви ж ще пам"ятаєте . То про що тоді мова взагалі . Хто як керує - такі і результати . Як змінити це ? Он "нобелівку" отримали за доказові експерименти про ефективність інвестицій - кажуть , що мало цього ... А що треба - а реально ніхто не знає - бо економіка не наука - так - теорії суцільні ... І не знаю нікого - хто проти ефективної розвиненої економіки.

Тоже согласен.
Пока что экономика не наука. Тем не менее, каким-то странам удаётся создать более-менее пристойную экономику и, соответственно, обеспечить более-менее благополучную жизнь граждан, а каким-то нет. Надо изучать опыт успешных и стараться развивать собственную экономику. Пока что за 30 лет таких попыток не увидел. Всё пущено на самотёк, единственная забота "элит" обеспечить собственное благополучие и ради этого укреплять, по возможности, собственную власть и влияние. Причём касается это как государственной (административной, политической) элиты, так и культурной и всех прочих.
Многие наши украиноязычные авторы, украинские певцы и музыканты озабочены, в первую очередь, своей "кормовой базой" и боятся конкуренции, которую смогут выдержать далеко не все, и пытаются решить эту проблему квотами.
Та же Фарионша. Кем бы она была и кому была бы известна, если бы не её националистические выбрыки? Ослабление и, тем более, ликвидация национализма лишит её "кормовой базы".
Точно так же наши олигархи боятся конкуренции со стороны зарубежного капитала и делают всё, чтобы от этого избавиться. "Зарубежный" - в том числе и российский. "Техас должны грабить техассцы".

P.s. Извините за задержку с ответом, не хотел отвечать походя, а на хотя бы относительно серьёзный ответ времени не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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