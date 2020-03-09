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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5744574557465747> Додано: Вів 10 бер, 2020 12:18 https://strana.ua/news/253944-goldman-s ... larov.html

Выложил всю статью, а там ссылочка на Интерфакс. https://interfax.com.ua/news/economic/645824.html

Это для понимания "Ыкспердам" о "мировой экономике", о "рыночных ценах", о уничтожении лютым внутренним Врагом отечественной промышленности и экономики,....

- И о Квартале -95, что сейчас имеем.



Что уничтожает остатки Украины(продают криминалу), даже не задумываясь о том, а что они делают. сегодняВыложил всю статью, а там ссылочка на Интерфакс.Это для понимания "Ыкспердам" о "мировой экономике", о "рыночных ценах", о уничтожении лютым внутренним Врагом отечественной промышленности и экономики,....- И о Квартале -95, что сейчас имеем.Что уничтожает остатки Украины(продают криминалу), даже не задумываясь о том, а что они делают. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8236 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 12:29 Козак-характерник написав: Манкурти, позбавлені історичної пам'яті, коренів, зв'язків з минулим, безбатченки, - ідеальні раби. Вони знають і пам'ятають тільки свого господаря. Їм не відомі пристрасті, а з усіх людських інстинктів у них залишився лише інстинкт до насичення утроби.



У Айтматова кандидату в ідеальні раби голили голови, надягали на голову мокру шкіру і відправляли в пустелю. Там на сонці шкіра стискалася, волосся вростали в шкіру. Від мук, дикого болю і спраги людина або помирала, або втрачала пам'ять і ставала ідеальним рабом.



Сьогодні багато хто задається питанням, як так вийшло, що завжди стабільний і покірний Донбас, Донбас, де вміють лише працювати і голосувати за стабільність, раптом піднявся, повстав і пішов за призовним голосом з Росії.



Насправді, все стає зрозуміло, якщо згадати про манкуртів. Айтматов добре знав, про що він писав.



Одна на всіх історія, одна на всіх спільність - радянський народ - вбивала самоідентичність. Знищити її - і було метою переселень, депортацій цілих народів, масових репресій. І там, де незважаючи ні на що людям вдалося зберегти свою історичну пам'ять, сьогодні будують успішні держави. Там, де цього не трапилося, - там війна.



Відрізана пам'ять і очищена від спогадів минулого голова - ідеальний майданчик для будь-якого роду інформації. Яку інформацію закладеш в мозок, така і буде домінувати.



Так уже сталося, що держава Україна за всі 23 роки жодного разу не переймалася тим, а хто ж заповнює вакуум в головах не ним створених «манкуртів». Тепер ось отримало по заслугах - кілька поколінь людей, що не відчувають ніякого зв'язку зі своєю батьківщиною.



А зв'язок є, і дуже тісний. На рівні підсвідомості, менталітету, звичок, звичаїв, мови. І не важливо, яка національність була вказана колись у радянському паспорті громадянина. Якщо людина виросла в Україні, вона не могла не увібрати в себе її звичаїв і моралі.



Пропоную згадати кілька фактиків, детальок, які чітко свідчать: хлопці, ви - плоть від плоті, кров від крові України.



Працьовитість. Хто буде сперечатися, що на відміну від росіян українці дуже працьовиті. Тільки українець може, відпахати зміну в гарячому цеху, прийти додому, поїсти і сісти за баранку таксі, щоб «подкалиміть». Або відпрацювавши рік на виробництві, в свою законну відпустку відправитися на заробітки, щоб ще трохи підзаробити. Не дивно, що в Росії і раніше, і зараз повнісінько заробітчан з України.

Хазяйновитість. Хто коли-небудь бував у російській глибинці, той зрозуміє, про що йдеться. Порівняйте приватний будинок в українськім і російськім селі, і ви відразу побачите різницю. Доглянутий палісадник, акуратні парканчики, квітники, лавочки, все продумано, мангальчік. Городик біля будинку – обов`язково. Це Україна. І подивіться на будинки в російській глибинці. Трава - до пояса.

Кухня. Послухайте, але хіба дозволить собі господиня на сході України викинути в сміття після забою свині кишки, кров, шлунок? Та ніколи. Домашня ковбаса, сельдісон, паштети, кров'янка і просто кров, смажена на пательні. Будь-яка жінка з Луганська або Донецька, Запоріжжя чи Дніпропетровська прийде в жах, побачивши літри крові, вилиті просто в землю. Це, звичайно, тільки маленький приклад. Можна довго говорити про борщ, вареники і пампушки, а можна все сказати набагато коротше - так, як готують жінки в Україні, в Росії готувати не вміють. Або лінуються.

Взагалі лінь - це національна російська риса, оспівана ще в російських народних казках. Та росіяни навіть домашню горілку лінуються зробити - брагу п'ють.



Мова. Ми тут, в російськомовних Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській областях, чомусь думаємо, що говоримо російською. Але справа в тому, що росіянин ніколи не скаже, наприклад, «палити багаття», а тільки «запалити», адже палити - це палити (укр. - палити), а знамениті тю, нехай, шо. Та навіть це всіма улюблене «Донбас порожняк не гонить» - теж українізм, слова «порожнє» - в російській не існує. Прикладів таких не десятки - сотні.

Просте запитання: звідки ці слова взялися тут, на півдні та сході України, де, як нам намагаються довести, завжди була тільки Росія?



Насправді, пам'ять наша вже не зберігає те, що схід був освоєний козаками, наші предки (за винятком греків і нащадків переселенців з Росії в період великих радянських будівництв) - козаки. Одеса - взагалі окрема історія - там стільки всього намішано - повний інтернаціонал! Що всі без винятку села на сході України були виключно україномовні, а деякі такими залишаються і зараз.



Ставлення до батюшки-царя. Можливо, від того, що в Україні ніколи не було царя, ми тут не відчуваємо ніякого раболіпного пієтету перед його величністю президентом. Для нас навіть самий хороший президент - не підстава, щоб утриматися від жарту або критики на його адресу. І хіба жителі півдня і сходу України мислять по-іншому? Адже навіть вперто голосуючи за Януковича, вони ні на хвилину не переставали його лаяти, на чому світ стоїть.

Гадаю, якщо покопатися, можна багато чого знайти такого, що робить нас українцями по духу, якщо вже не по крові. Пропоную нам усім постаратися вбити в собі манкурта і згадати, що у слова «зрада» немає подвійного сенсу. І немає такого аргументу, який би виправдовував зраду тій країні, паспорт якої ти носиш у кишені. Не подобається влада - міняй владу, не подобаються порядки - міняй порядки. Не подобається країна - міняй країну, але не руйнуй ту, громадянином якої ти є. Адже все так просто.

Манкурти, позбавлені історичної пам'яті, коренів, зв'язків з минулим, безбатченки, - ідеальні раби. Вони знають і пам'ятають тільки свого господаря. Їм не відомі пристрасті, а з усіх людських інстинктів у них залишився лише інстинкт до насичення утроби.У Айтматова кандидату в ідеальні раби голили голови, надягали на голову мокру шкіру і відправляли в пустелю. Там на сонці шкіра стискалася, волосся вростали в шкіру. Від мук, дикого болю і спраги людина або помирала, або втрачала пам'ять і ставала ідеальним рабом.Сьогодні багато хто задається питанням, як так вийшло, що завжди стабільний і покірний Донбас, Донбас, де вміють лише працювати і голосувати за стабільність, раптом піднявся, повстав і пішов за призовним голосом з Росії.Насправді, все стає зрозуміло, якщо згадати про манкуртів. Айтматов добре знав, про що він писав.Одна на всіх історія, одна на всіх спільність - радянський народ - вбивала самоідентичність. Знищити її - і було метою переселень, депортацій цілих народів, масових репресій. І там, де незважаючи ні на що людям вдалося зберегти свою історичну пам'ять, сьогодні будують успішні держави. Там, де цього не трапилося, - там війна.Відрізана пам'ять і очищена від спогадів минулого голова - ідеальний майданчик для будь-якого роду інформації. Яку інформацію закладеш в мозок, така і буде домінувати.Так уже сталося, що держава Україна за всі 23 роки жодного разу не переймалася тим, а хто ж заповнює вакуум в головах не ним створених «манкуртів». Тепер ось отримало по заслугах - кілька поколінь людей, що не відчувають ніякого зв'язку зі своєю батьківщиною.А зв'язок є, і дуже тісний. На рівні підсвідомості, менталітету, звичок, звичаїв, мови. І не важливо, яка національність була вказана колись у радянському паспорті громадянина. Якщо людина виросла в Україні, вона не могла не увібрати в себе її звичаїв і моралі.Пропоную згадати кілька фактиків, детальок, які чітко свідчать: хлопці, ви - плоть від плоті, кров від крові України.Працьовитість. Хто буде сперечатися, що на відміну від росіян українці дуже працьовиті. Тільки українець може, відпахати зміну в гарячому цеху, прийти додому, поїсти і сісти за баранку таксі, щоб «подкалиміть». Або відпрацювавши рік на виробництві, в свою законну відпустку відправитися на заробітки, щоб ще трохи підзаробити. Не дивно, що в Росії і раніше, і зараз повнісінько заробітчан з України.Хазяйновитість. Хто коли-небудь бував у російській глибинці, той зрозуміє, про що йдеться. Порівняйте приватний будинок в українськім і російськім селі, і ви відразу побачите різницю. Доглянутий палісадник, акуратні парканчики, квітники, лавочки, все продумано, мангальчік. Городик біля будинку – обов`язково. Це Україна. І подивіться на будинки в російській глибинці. Трава - до пояса.Кухня. Послухайте, але хіба дозволить собі господиня на сході України викинути в сміття після забою свині кишки, кров, шлунок? Та ніколи. Домашня ковбаса, сельдісон, паштети, кров'янка і просто кров, смажена на пательні. Будь-яка жінка з Луганська або Донецька, Запоріжжя чи Дніпропетровська прийде в жах, побачивши літри крові, вилиті просто в землю. Це, звичайно, тільки маленький приклад. Можна довго говорити про борщ, вареники і пампушки, а можна все сказати набагато коротше - так, як готують жінки в Україні, в Росії готувати не вміють. Або лінуються.Взагалі лінь - це національна російська риса, оспівана ще в російських народних казках. Та росіяни навіть домашню горілку лінуються зробити - брагу п'ють.Мова. Ми тут, в російськомовних Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській областях, чомусь думаємо, що говоримо російською. Але справа в тому, що росіянин ніколи не скаже, наприклад, «палити багаття», а тільки «запалити», адже палити - це палити (укр. - палити), а знамениті тю, нехай, шо. Та навіть це всіма улюблене «Донбас порожняк не гонить» - теж українізм, слова «порожнє» - в російській не існує. Прикладів таких не десятки - сотні.Просте запитання: звідки ці слова взялися тут, на півдні та сході України, де, як нам намагаються довести, завжди була тільки Росія?Насправді, пам'ять наша вже не зберігає те, що схід був освоєний козаками, наші предки (за винятком греків і нащадків переселенців з Росії в період великих радянських будівництв) - козаки. Одеса - взагалі окрема історія - там стільки всього намішано - повний інтернаціонал! Що всі без винятку села на сході України були виключно україномовні, а деякі такими залишаються і зараз.Ставлення до батюшки-царя. Можливо, від того, що в Україні ніколи не було царя, ми тут не відчуваємо ніякого раболіпного пієтету перед його величністю президентом. Для нас навіть самий хороший президент - не підстава, щоб утриматися від жарту або критики на його адресу. І хіба жителі півдня і сходу України мислять по-іншому? Адже навіть вперто голосуючи за Януковича, вони ні на хвилину не переставали його лаяти, на чому світ стоїть.Гадаю, якщо покопатися, можна багато чого знайти такого, що робить нас українцями по духу, якщо вже не по крові. Пропоную нам усім постаратися вбити в собі манкурта і згадати, що у слова «зрада» немає подвійного сенсу. І немає такого аргументу, який би виправдовував зраду тій країні, паспорт якої ти носиш у кишені. Не подобається влада - міняй владу, не подобаються порядки - міняй порядки. Не подобається країна - міняй країну, але не руйнуй ту, громадянином якої ти є. Адже все так просто.

При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные. При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные. Renee Повідомлень: 107 З нами з: 22.10.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 12:30 yanyura написав: Кілька тисяч вірян Московського патріархату сьогодні, 8 березня, влаштували хресну ходу “Торжество православ’я”.



https://vezha.ua/ikonamy-po-koronavirus ... orob-foto/



Странно, откуда взялось столько прихожан УПЦ? Ведь если верить онлайн-карте "Карта переходів парафій РПЦ до ПЦУ" ( https://u.to/0525Fw ) там сплошные переходы из УПЦ в ПЦУ. Странно, откуда взялось столько прихожан УПЦ? Ведь если верить онлайн-карте "Карта переходів парафій РПЦ до ПЦУ" () там сплошные переходы из УПЦ в ПЦУ.



мрокобесие и одержимость какая-то.

Почему это в 21 веке проходит посреди города, да еще и в эпидемиологически неспокойное время, не понимаю.

Чем эти упц, пцу, рпц, ... отличаются от обычных сект?



П.С.

А это по ссылке https://vezha.ua/ikonamy-po-koronavirus ... orob-foto/

вообще гениально.

Як йдеться в поясненнях суті акції, які роздавали вірянам і журналістам перед початком ходи, її мета зокрема – це “традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, що є надзвичайно актуальним в умовах поширення світом коронавірусу ”.

Сидите дома, а не лазьте в толпе. Короновирус точно поблагодарит их за эту "ходу". Мозг же надо включать хоть когда-то. Хотя о чем это я мрокобесие и одержимость какая-то.Почему это в 21 веке проходит посреди города, да еще и в эпидемиологически неспокойное время, не понимаю.Чем эти упц, пцу, рпц, ... отличаются от обычных сект?П.С.А это по ссылкевообще гениально.Сидите дома, а не лазьте в толпе. Короновирус точно поблагодарит их за эту "ходу". Мозг же надо включать хоть когда-то. Хотя о чем это я Alex2007 1

Повідомлень: 2032 З нами з: 11.10.16 Подякував: 920 раз. Подякували: 800 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 12:47 Tegularius написав: budivelnik написав: А давайте прикинемо

Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу

Отже експорт

Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба А давайте прикинемоЄ обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажуОтже експортСаудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба

Это под вопросом, после ракетных атак на объекты со стороны Йемена (которые могут повториться, война не окончена)

При этом нефть и нефтепродукты - это треть ВВП России и почти весь ВВП СА. Там даже сельского хозяйства нет как такового, климат не позволяет.

Но себестоимость добычи низкая, какую-то прибыль получат.





Тепер собівартість

Саудити - 15 доларів/барель

росія - 25 доларів/барель

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.

Хотя Трампу перед выборами выгодна дешевая нефть: это значит, что подешевеет бензин, которого американцы потребляют очень много в силу их образа жизни.

А после того, как стало понятно, что Сандерсу не удастся выиграть праймерих демократов, РФ будут однозначно ставить на Трампа, и против ненавистного им Байдена. Это под вопросом, после ракетных атак на объекты со стороны Йемена (которые могут повториться, война не окончена)При этом нефть и нефтепродукты - это треть ВВП России и почти весь ВВП СА. Там даже сельского хозяйства нет как такового, климат не позволяет.Но себестоимость добычи низкая, какую-то прибыль получат.А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.Хотя Трампу перед выборами выгодна дешевая нефть: это значит, что подешевеет бензин, которого американцы потребляют очень много в силу их образа жизни.А после того, как стало понятно, что Сандерсу не удастся выиграть праймерих демократов, РФ будут однозначно ставить на Трампа, и против ненавистного им Байдена.

ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП Волгарь Повідомлень: 7628 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 12:54 Renee написав: При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные. При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные.

Там не в порівнянні суть. А про сутність манкуртів. Можливо хтось з манкуртів прочитає і замислиться: хто він є і якого роду, племені? Немає дерева без коренів, немає й людини без коріння. Якщо людина втрачає пам'ять, то це інвалід. Там не в порівнянні суть. А про сутність манкуртів.Можливо хтось з манкуртів прочитає і замислиться: хто він є і якого роду, племені? Немає дерева без коренів, немає й людини без коріння. Якщо людина втрачає пам'ять, то це інвалід. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 10 бер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27978 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 12:56 Renee написав: При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные. При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные.

Стоит всегда отделять мух от котлет!



Вся промышленность и экономика находится в стадии уничтожения с населением, наукой, производством, сферами проживания населения.

Каждый мало мальско грамотный(не ватный) - лютый Враг чёрной коррупции, что продаёт и уничтожают любую деятельность в Украине. Именно говорящие головы под национальными прапорами - кликуши - продающие и уничтожающие Украину. Зе уже окончательно продал Донбасс, Крым,.... - сёла ситуацию с Землёй ещё не переварили - самосожжения под ВР только начались, а поймут кого всё же нужно жечь - Вы их ватными окрестите?



Сейчас Враг продаст или обналичит уже проданную Землю - Сёла проснуться и станут "Ватными" по вашей логике? Или врагом той чуме, что несёт опустошение нашей Земли и Украины - под патриотическими лозунгами и прапорами? А сами продают Неньку не задумываясь?

(после отрезвления 73% бежать будет некуда - только сдавать РФ)

Или почему Лазаренко судили в США? Но деньги не вернули.

Или почему у великих удачливых не заладился бизнес в США (Тот же Ахметов - пару шахтёнок, Коломойский - заводик,....) Но деньги не вернули?

- Там таких своих хватает, они "чистят унитазы" или сидят в тюрьмах.

..............................................................

Только в Украине нелюдь(коррупционным путём, разводя население) уничтожает любую жизнь на земле. Вся промышленность и экономика находится в стадии уничтожения с населением, наукой, производством, сферами проживания населения.Каждый мало мальско грамотный(не ватный) - лютый Враг чёрной коррупции, что продаёт и уничтожают любую деятельность в Украине. Именно говорящие головы под национальными прапорами - кликуши - продающие и уничтожающие Украину. Зе уже окончательно продал Донбасс, Крым,.... - сёла ситуацию с Землёй ещё не переварили -Сейчас Враг продаст или обналичит уже проданную Землю -Или врагом той чуме, что несёт опустошение нашей Земли и Украины - под патриотическими лозунгами и прапорами? А сами продают Неньку не задумываясь?Или почему Лазаренко судили в США? Но деньги не вернули.Или почему у великих удачливых не заладился бизнес в США (Тот же Ахметов - пару шахтёнок, Коломойский - заводик,....) Но деньги не вернули?- Там таких своих хватает, они "чистят унитазы" или сидят в тюрьмах...............................................................Только в Украине нелюдь(коррупционным путём, разводя население) уничтожает любую жизнь на земле. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 бер, 2020 13:14, всього редагувалось 4 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8236 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:01 Волгарь написав: ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП

Как Ваше драгоценное? Вы ещё не заразны7 С Вами общаться можно?



Речь в первую очередь о экспортном потенциале "конкурентно способном" на международном рынке.

Ибо даже та кнопочка, по которой Вы стучите, отбивая буквы, - сделана в Китае по лицензии Амеров и куплена за валюту. То же ПО,.... Как Ваше драгоценное? Вы ещё не заразны7 С Вами общаться можно?Речь в первую очередь о экспортном потенциале "конкурентно способном" на международном рынке.Ибо даже та кнопочка, по которой Вы стучите, отбивая буквы, - сделана в Китае по лицензии Амеров и куплена за валюту. То же ПО,.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8236 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:10 Kudrjavuy написав: Renee написав: При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные. При всем уважении к вам, статья никуда не годная. Почти все - сова на глобусе. Имею родственников в деревнях Запорожской области и Черниговской. Запорожские села - цветущий край по сравнению с Черниговщиной. И не менее украинские. А вот города Запорожье и Мелитополь - довольно ватные.

Стоит всегда отделять мух от котлет!

Вся промышленность и экономика находится в стадии уничтожения с населением, наукой, производством, сферами проживания населения.

Каждый мало мальско грамотный(не ватный) - лютый Враг чёрной коррупции, что продаёт и уничтожают любую деятельность в Украине.

Сейчас Враг продаст или обналичит уже проданную Землю - Сёла проснуться и станут "Ватными" по вашей логике? Или врагом той чуме, что несёт опустошение нашей Земли и Украины - под патриотическими лозунгами?



Или почему Лазаренко судили в США? Но деньги не вернули.

Или почему у великих удачливых не заладился бизнес в США (Тот же Ахметов - пару шахтёнок, Коломойский - заводик,....) Но деньги не вернули?

..............................................................

Только в Украине нелюдь(коррупционным путём, разводя население) уничтожает любую жизнь на земле. Стоит всегда отделять мух от котлет!Вся промышленность и экономика находится в стадии уничтожения с населением, наукой, производством, сферами проживания населения.Каждый мало мальско грамотный(не ватный) - лютый Враг чёрной коррупции, что продаёт и уничтожают любую деятельность в Украине.Сейчас Враг продаст или обналичит уже проданную Землю - Сёла проснуться и станут "Ватными" по вашей логике? Или врагом той чуме, что несёт опустошение нашей Земли и Украины - под патриотическими лозунгами?Или почему Лазаренко судили в США? Но деньги не вернули.Или почему у великих удачливых не заладился бизнес в США (Тот же Ахметов - пару шахтёнок, Коломойский - заводик,....) Но деньги не вернули?..............................................................Только в Украине нелюдь(коррупционным путём, разводя население) уничтожает любую жизнь на земле.

Ии при чем мой пост? Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация. Ии при чем мой пост? Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация. Renee Повідомлень: 107 З нами з: 22.10.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:14 Не вміють дискутувати. Все зводять в підсумку до навішування ярликів і штампів, а відстояти аргументами свою позицію не здатні. Раніше краще готували ідеологічні кадри. Умовно, якщо б я був на боці "ватанів", то зміг би протиставити аргументам в захист своєї позиції, зовсім інші, ті, що можуть, якщо не спростувати їх, то поставити під сумнів. А так все звелося лише до очернітєльства з боку опонентів. А взагалі то рівень ідейно - теоретичної підготовки так званих "ватанів" впав.Не вміють дискутувати. Все зводять в підсумку до навішування ярликів і штампів, а відстояти аргументами свою позицію не здатні. Раніше краще готували ідеологічні кадри. Умовно, якщо б я був на боці "ватанів", то зміг би протиставити аргументам в захист своєї позиції, зовсім інші, ті, що можуть, якщо не спростувати їх, то поставити під сумнів. А так все звелося лише до очернітєльства з боку опонентів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27978 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:19 Renee написав: Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация. Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация.

Це завжди так було, з історії відомо, що міста були переважно населені представниками пануючих народів, лише села були українськими. Тому іноді українців називають ще селянською нацією. Міста були на сході переважно російськомовні, а на заході домінували в містах поляки, євреї. Під час радянської влади процес русифікації добрався не лише до міста, а й села. Це завжди так було, з історії відомо, що міста були переважно населені представниками пануючих народів, лише села були українськими. Тому іноді українців називають ще селянською нацією. Міста були на сході переважно російськомовні, а на заході домінували в містах поляки, євреї. Під час радянської влади процес русифікації добрався не лише до міста, а й села. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27978 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5744574557465747> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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