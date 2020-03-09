Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5745574657475748> Додано: Вів 10 бер, 2020 13:20 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП

Как Ваше драгоценное? Вы ещё не заразны7 С Вами общаться можно?



Речь в первую очередь о экспортном потенциале "конкурентно способном" на международном рынке.

Ибо даже та кнопочка, по которой Вы стучите, отбивая буквы, - сделана в Китае и куплена за валюту. То же ПО,.... Как Ваше драгоценное? Вы ещё не заразны7 С Вами общаться можно?Речь в первую очередь о экспортном потенциале "конкурентно способном" на международном рынке.Ибо даже та кнопочка, по которой Вы стучите, отбивая буквы, - сделана в Китае и куплена за валюту. То же ПО,....

МОЖНО. Шума в пятницу, когда обнаружилась 1-ая больная в НН, было много, но сегодня уже пишут, что она идет на поправку. ПО у нас собственное, а клава, КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ - китайская. Но не клавами жива промышленность - в отличии от умершей украинской, российская обрабатывающая (все отрасли) чувствует себя очень неплохо. Например, обедал вчера в гостях с финансовым директором одной из компаний, производящей автокомпоненты. Обсуждали последние события, в том числе курс. Все мрачные, прикидывают, а вот курс/акции/цены, а она сияет - у них импорт сырья 25% от объема, а экспорт готовой продукции по всему миру -65%. И мой зять искренне не понимал, что случилось - у них в продажах немецкие газовые горелки оставляют 10%, запчасти к собственным - еще 10, а вот производимые самими в Нижнем - почти 90%. И втрое дешевле немецких. Он вообще попал к к столу прямо из аэропорта - в Видине (Болгария) только что подписали договор на поставку оборудования на 4 млн. ЕВРО (немецкий аналог стоил 11,5). Туда пришел наконец-то российский газ, и промышленность страны начинает переходить с угля и сжиженного газа на природный. МОЖНО. Шума в пятницу, когда обнаружилась 1-ая больная в НН, было много, но сегодня уже пишут, что она идет на поправку. ПО у нас собственное, а клава, КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ - китайская. Но не клавами жива промышленность - в отличии от умершей украинской, российская обрабатывающая (все отрасли) чувствует себя очень неплохо. Например, обедал вчера в гостях с финансовым директором одной из компаний, производящей автокомпоненты. Обсуждали последние события, в том числе курс. Все мрачные, прикидывают, а вот курс/акции/цены, а она сияет - у них импорт сырья 25% от объема, а экспорт готовой продукции по всему миру -65%. И мой зять искренне не понимал, что случилось - у них в продажах немецкие газовые горелки оставляют 10%, запчасти к собственным - еще 10, а вот производимые самими в Нижнем - почти 90%. И втрое дешевле немецких. Он вообще попал к к столу прямо из аэропорта - в Видине (Болгария) только что подписали договор на поставку оборудования на 4 млн. ЕВРО (немецкий аналог стоил 11,5). Туда пришел наконец-то российский газ, и промышленность страны начинает переходить с угля и сжиженного газа на природный. Волгарь Повідомлень: 7630 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:22 Renee написав: Ии при чем мой пост? Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация. Ии при чем мой пост? Я писала, что города крупные менее украинские по национальному менталитету. И это так. После постройки Днепрогэса и индустриализации области был огромный приток рабочей силы со всего СССР, но особенно из России. Но и ИТР тоже. Запорожье стал русскоязычным, как и Донецк. Там тоже была индустриализация.

И там Украинцы, как нигде!



После отрезвления 73% - бежать нелюди будет некуда - только сдавать Украину РФ



Это генератор "удачливых", з Руками, що ніколи нічого не робили. - А пострадать могут и те, кто работает - внешний Враг сделает для этого ВСЁ. И там Украинцы, как нигде!Это генератор "удачливых", з Руками, що ніколи нічого не робили. - А пострадать могут и те, кто работает - внешний Враг сделает для этого ВСЁ. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27 Волгарь написав: Обсуждали последние события, в том числе курс. Все мрачные, прикидывают, а вот курс/акции/цены, а она сияет - у них импорт сырья 25% от объема, а экспорт готовой продукции по всему миру -65%. И мой зять искренне не понимал, что случилось - у них в продажах немецкие газовые горелки оставляют 10%, запчасти к собственным - еще 10, а вот производимые самими в Нижнем - почти 90%. И втрое дешевле немецких. Он вообще попал к к столу прямо из аэропорта - в Видине (Болгария) только что подписали договор на поставку оборудования на 4 млн. ЕВРО (немецкий аналог стоил 11,5). Туда пришел наконец-то российский газ, и промышленность страны начинает переходить с угля и сжиженного газа на природный. Обсуждали последние события, в том числе курс. Все мрачные, прикидывают, а вот курс/акции/цены, а она сияет - у них импорт сырья 25% от объема, а экспорт готовой продукции по всему миру -65%. И мой зять искренне не понимал, что случилось - у них в продажах немецкие газовые горелки оставляют 10%, запчасти к собственным - еще 10, а вот производимые самими в Нижнем - почти 90%. И втрое дешевле немецких. Он вообще попал к к столу прямо из аэропорта - в Видине (Болгария) только что подписали договор на поставку оборудования на 4 млн. ЕВРО (немецкий аналог стоил 11,5). Туда пришел наконец-то российский газ, и промышленность страны начинает переходить с угля и сжиженного газа на природный.

У нас наоборот газа не было, теперь нет и угля - население в полной прострации, спасибо зима тёплая была, большинство выжило. А скот дальше продаёт усё и усих. Понимаю, что Ваше наезжает.





Значит Его ожидает судьба https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... e&ie=UTF-8

Даже цеха вырезали за 2 года Это там где делали советскую классику и новые...

Или наоборот теперь ясно, кто стоит за ликвидацией нашей ПРОМЫШЛЕННОТИ

- Под патриотическим гаслами. У нас наоборот газа не было, теперь нет и угля - население в полной прострации, спасибо зима тёплая была, большинство выжило. А скот дальше продаёт усё и усих. Понимаю, что Ваше наезжает.Значит Его ожидает судьбаДаже цеха вырезали за 2 годаЭто там где делали советскую классику и новые...Или наоборот теперь ясно, кто стоит за ликвидацией нашей ПРОМЫШЛЕННОТИ- Под патриотическим гаслами. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 10 бер, 2020 13:41, всього редагувалось 3 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:34 Волгарь написав: budivelnik написав: Tegularius написав: Вот прямо взяли и обвалили? А самим-то им как с дешевой нефтью, что у них вообще есть на продажу кроме нефти? Вот прямо взяли и обвалили? А самим-то им как с дешевой нефтью, что у них вообще есть на продажу кроме нефти? А давайте прикинемо

Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу

Отже експорт

Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба

Росія -5,2 млн бар/доба+можуть наростити до 5,5 млн бар/доба

Тепер собівартість

Саудити - 15 доларів/барель

росія - 25 доларів/барель

Прибуток

Саудити було 8,3 * (50-15)=290 млн в день ,стане 12*(35-15)=240млн в день

росія було 5,2 *(50-25)=130 млн в день ,стане 5,5*(35-25)=55 млн в день

Висновок

а - росія губить більше в абсолютних цифрах 75 млн проти 50 млн в саудитів

б - росія губить більше у відсотках 58% проти 18%



Переконайте мене, що путін виграв.

ПС

Видобувають що Саудити,що росіяни - приблизно однаково 10-11 млн бар/доба,а от на експорт росіяни не можуть відправляти стільки ж скільки й саудити,по тій простій причині. що росія здоровенна держава з холодним кліматом і гігантськими відстанями+море населення, в той час коли саудити в 4 рази менші по населенню і у 8 разів по площі А давайте прикинемоЄ обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажуОтже експортСаудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/добаРосія -5,2 млн бар/доба+можуть наростити до 5,5 млн бар/добаТепер собівартістьСаудити - 15 доларів/барельросія - 25 доларів/барельПрибутокСаудити було 8,3 * (50-15)=290 млн в день ,стане 12*(35-15)=240млн в деньросія було 5,2 *(50-25)=130 млн в день ,стане 5,5*(35-25)=55 млн в деньВисновока - росія губить більше в абсолютних цифрах 75 млн проти 50 млн в саудитівб -проти 18%Переконайте мене, що путін виграв.ПСВидобувають що Саудити,що росіяни - приблизно однаково 10-11 млн бар/доба,а от на експорт росіяни не можуть відправляти стільки ж скільки й саудити,по тій простій причині. що росія здоровенна держава з холодним кліматом і гігантськими відстанями+море населення, в той час коли саудити в 4 рази менші по населенню і у 8 разів по площі З валютної гілки



СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России......

ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНА. Подписали бы соглашение и имели бы 52 доллара за бочку при короновирусе и 60 после победы над ним. Сейчас, продавая 5 млн. бочек в день, РФ теряет ежедневно 75 млн. долларов (минимуму) +, видимо, по миллиарду в день продает ЦБ, чтобы удерживать курс 71,15 (на момент), а не 76. Кроме того, просели акции, а со следующей недели начнет дорожать и импорт. И все из-за одной подписи. Очевидно, что совершена серьезная ошибка, и сотворили ее именно власти России......ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ - 13% ЕЕ ВВП 1 Радує що Волгарь або користується моїми цифрами ,або своїм повідомленням підтвердив мої розрахунки

2 13% ВВП від експорту енергоносіїв(бо як я розумію більше нічого крім нафти/газу в росії з того що видобувається - не експортується0 - ніби й не багато...

Але якщо ці 13% впадуть на 58%, то вийде що ВВП втратить 7,5%...

Падіння ВВП на 7,5% - це практично катастрофа.



ПС

І трошки погані для нас новини

Росіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...

Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.

Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...



ППС

Нафта буде по 40. 1 Радує що Волгарь або користується моїми цифрами ,або своїм повідомленням підтвердив мої розрахунки2 13% ВВП від експорту енергоносіїв(бо як я розумію більше нічого крім нафти/газу в росії з того що видобувається - не експортується0 - ніби й не багато...Але якщо ці 13% впадуть на 58%, то вийде що ВВП втратить 7,5%...Падіння ВВП на 7,5% - це практично катастрофа.ПСІ трошки погані для нас новиниРосіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...ППСНафта буде по 40. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22280 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:54

Или Почему

Всё наоборот? Тогда Кто ПРавильно грабит?



10.03.2020, 12:46, Новости / Новость дня1 https://bahmut.com.ua/news/topnews/8018 ... rplat.html

Хуже нас - только Селидово. Даже Константиновка впереди.



Главное управление статистики в Донецкой области обнародовало рейтинг среднемесячной заработной платы по городам и районам области за 2019 год. Информация удручает: если в 1-м квартале Бахмут был последним, во 2-м - предпоследним, а в третьем квартале, обогнав Константиновку и Селидово, занял третью с конца строчку рейтинга из 15 городов подконтрольной Киеву части области, то в четвертом всё вернулось на круги своя: предпоследнее место по уровню средней зарплаты, стабильное сокращение количества рабочих мест и прочие прелести деиндустриализации. Хуже, чем у нас, дела обстоят только в Селидово.



Любопытный факт: в свое время мэр тогда еще Артемовска Алексей Рева, критикуя подчиненных, частенько употреблял фразу "совсем в Константиновку превратились", имея ввиду разительный контраст между двумя соседними городами. Сегодня Константиновка еще далека от лидеров рейтинга, но занимает место на 2 ступеньки выше Бахмута (четвертое с конца). Интересно, наступит ли момент, когда руководители других городов, характеризуя экономическую ситуацию в своих населенных пунктах, начнут говорить "совсем в Бахмут хотите превратиться?"



Коротко о тех, кто впереди нас: первое место у Мариуполя (15 801 грн), второе - Покровск (15 576 грн), третье - Авдеевка (15 341 грн). Далее идут Угледар (12 299 грн), Доброполье (12 152 грн), Новогродовка (11 551 грн). На седьмом Краматорск (11 472 грн), на восьмом Лиман (11 307 грн), на девятом Мирноград (10 041 грн). Меньше 10 тысяч в месяц средняя зарплата в Славянске (9 696 грн) и Дружковке (9 223 грн). Меньше 9 тысяч - в Константиновке (8 929 грн), Торецке (8 884 грн), Бахмуте (8 849 грн) и Селидово (7 916 грн).



Понятно, что средняя зарплата - это как средняя температура по палате в больнице, зачастую не совсем объективно отражает действительность. Очень многие получают зарплату ниже средней, но есть и такие, у кого она выше, и выше значительно. Средняя зарплата не отображает доходы предпринимателей и доходы в "конвертах", учитывая только предприятия с количеством работников более 10 человек. Но в общем и целом показатель средней зарплаты дает возможность оценить уровень доходов жителей, занятых в градообразующем реальном секторе экономики.



К слову, Бахмутский район сильно опережает город по уровню средней заработной платы: там она оказалась равной 11 107 грн, а среднее значение зарплаты по области составляет 12 297 грн.



Также в Бахмуте продолжает снижаться количество официальных рабочих мест. Их количество сократилось с 12 776 (1 квартал) до 12 018 (4 квартал). Общее количество трудоспособного населения в Бахмуте по данным городского совета - около 40 тысяч человек. Около 3-х тысяч из них являются предпринимателями, остальные 25 тысяч не попали в статистику.

Вечерний Бахмут Город нищих работяг? В 2019 году Бахмут остался предпоследним в рейтинге средних зарплат10.03.2020, 12:46, Новости / Новость дня1Главное управление статистики в Донецкой области обнародовало рейтинг среднемесячной заработной платы по городам и районам области за 2019 год. Информация удручает: если в 1-м квартале Бахмут был последним, во 2-м - предпоследним, а в третьем квартале, обогнав Константиновку и Селидово, занял третью с конца строчку рейтинга из 15 городов подконтрольной Киеву части области, то в четвертом всё вернулось на круги своя: предпоследнее место по уровню средней зарплаты, стабильное сокращение количества рабочих мест и прочие прелести деиндустриализации. Хуже, чем у нас, дела обстоят только в Селидово.Любопытный факт: в свое время мэр тогда еще Артемовска Алексей Рева, критикуя подчиненных, частенько употреблял фразу "совсем в Константиновку превратились", имея ввиду разительный контраст между двумя соседними городами. Сегодня Константиновка еще далека от лидеров рейтинга, но занимает место на 2 ступеньки выше Бахмута (четвертое с конца). Интересно, наступит ли момент, когда руководители других городов, характеризуя экономическую ситуацию в своих населенных пунктах, начнут говорить "совсем в Бахмут хотите превратиться?"Коротко о тех, кто впереди нас: первое место у Мариуполя (15 801 грн), второе - Покровск (15 576 грн), третье - Авдеевка (15 341 грн). Далее идут Угледар (12 299 грн), Доброполье (12 152 грн), Новогродовка (11 551 грн). На седьмом Краматорск (11 472 грн), на восьмом Лиман (11 307 грн), на девятом Мирноград (10 041 грн). Меньше 10 тысяч в месяц средняя зарплата в Славянске (9 696 грн) и Дружковке (9 223 грн). Меньше 9 тысяч - в Константиновке (8 929 грн), Торецке (8 884 грн), Бахмуте (8 849 грн) и Селидово (7 916 грн).Понятно, что средняя зарплата - это как средняя температура по палате в больнице, зачастую не совсем объективно отражает действительность. Очень многие получают зарплату ниже средней, но есть и такие, у кого она выше, и выше значительно. Средняя зарплата не отображает доходы предпринимателей и доходы в "конвертах", учитывая только предприятия с количеством работников более 10 человек. Но в общем и целом показатель средней зарплаты дает возможность оценить уровень доходов жителей, занятых в градообразующем реальном секторе экономики.К слову, Бахмутский район сильно опережает город по уровню средней заработной платы: там она оказалась равной 11 107 грн, а среднее значение зарплаты по области составляет 12 297 грн.Также в Бахмуте продолжает снижаться количество официальных рабочих мест. Их количество сократилось с 12 776 (1 квартал) до 12 018 (4 квартал). Общее количество трудоспособного населения в Бахмуте по данным городского совета - около 40 тысяч человек. Около 3-х тысяч из них являются предпринимателями, остальные 25 тысяч не попали в статистику.Вечерний Бахмут

Или зачем коррупция уничтожает Украину городами? Это общая картинка происходящего в живую (статистика)Или Почему https://news.finance.ua/ru/news/-/46160 ... t-optoviki Всё наоборот? Тогда Кто ПРавильно грабит?Или зачем коррупция уничтожает Украину городами? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 13:57 budivelnik написав: І трошки погані для нас новини

Росіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...

Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.

Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...



ППС

Нафта буде по 40. І трошки погані для нас новиниРосіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...ППСНафта буде по 40.

Париж, батенька, Париж!

БРИКС уже не тянет. Париж, батенька, Париж!БРИКС уже не тянет. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03 Kudrjavuy написав: budivelnik написав: І трошки погані для нас новини

Росіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...

Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.

Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...



ППС

Нафта буде по 40. І трошки погані для нас новиниРосіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...ППСНафта буде по 40.

Париж, батенька, Париж!

БРИКС уже не тянет. Париж, батенька, Париж!БРИКС уже не тянет.

Разрыв договора ОПЕК+ - ЭТО ОШИБКА.

А нефть по 40 может быть уже сегодня вечером. Сейчас 38 и доллар по 71,10. Этот кризис устроила Россия, и в ее силах его же завершить.

Нефть Brent 38,17

https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts Разрыв договора ОПЕК+ - ЭТО ОШИБКА.А нефть по 40 может быть уже сегодня вечером. Сейчас 38 и доллар по 71,10. Этот кризис устроила Россия, и в ее силах его же завершить. Волгарь Повідомлень: 7630 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03

"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского".

"Прогрессивная роль веры и традиций". Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского"."Прогрессивная роль веры и традиций". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15617 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03 Renee

А перед носом, тех, кто не понимает трясут погремушкой и водят "хоровод".

Или играют Квартал-95 - называйте, как хотите.





10.03.2020 13:29. https://www.ostro.org/donetsk/economics/news/586292/



Финансовые операции, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму 36 млн гривен выявили в ходе проверок сотрудники ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"За январь-февраль 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 36 млн грн и убытки за основные правонарушения на сумму 1210,4 млн гривен", - говорится в сообщении.



Среди выявленных нарушений с признаками уголовных преступлений "лидируют" присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), служебный подлог и тому подобное.



Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.



По результатам рассмотрения переданных материалов 9 материалов присоединены к уголовным производствам, 1 уголовное преступление в сфере государственных закупок на сумму 3,9 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Отмывание доходов: на Донетчине предупреждено более миллиарда убытков государству10.03.2020 13:29.Финансовые операции, связанные с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму 36 млн гривен выявили в ходе проверок сотрудники ГУ ГНС в Донецкой области за январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."За январь-февраль 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 36 млн грн и убытки за основные правонарушения на сумму 1210,4 млн гривен", - говорится в сообщении.Среди выявленных нарушений с признаками уголовных преступлений "лидируют" присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), служебный подлог и тому подобное.Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.По результатам рассмотрения переданных материалов 9 материалов присоединены к уголовным производствам, 1 уголовное преступление в сфере государственных закупок на сумму 3,9 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований. А перед носом, тех, кто не понимает трясут погремушкой и водят "хоровод".Или играют Квартал-95 - называйте, как хотите. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:03 zРадио написав: budivelnik написав: А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились

на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?

Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні. А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворилисьна 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні. Снова врешь! Еще и такой весь из себя патриот, что взял, да просто забыл о четверти проукраинского населения, отстаивающего национальный интерес

http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=report ... ax_jqi9xvc

budivelnik написав: Так само буде і з церквами Так само буде і з церквами

Как так? По графику видно, что убеждения - величина непостоянная. Храмы не будут прыгать из одной кефалии в другую так, как люди могут менять представления - сегодня так, завтра иначе.

Поэтому останутся обе церкви, конкурируя за прихожан. Силовые попытки вмешательства спровоцируют кровопролитие. Снова врешь! Еще и такой весь из себя патриот, что взял, да просто забыл о четверти пронаселения, отстаивающего национальный интересКак так? По графику видно, что убеждения - величина непостоянная. Храмы не будут прыгать из одной кефалии в другую так, как люди могут менять представления - сегодня так, завтра иначе.Силовые попытки вмешательства спровоцируют кровопролитие. Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію

А тепер по суті

Є три політичні течії

проєвропейська

проукраїнська

проросійська

і дві церкви

проукраїнська

проросійська

Питання на засипку

Куди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?

Відповідь на поверхні - 70% прихожан (45% проєвропейських+25% проукраїнських)-виберуть ПЦУ

15% - виберуть філіал РПЦ в Україні. Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформаціюА тепер по сутіпроєвропейськапроукраїнськапроросійськапроукраїнськапроросійськаПитання на засипкуКуди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?Відповідь на поверхні -15% - виберуть філіал РПЦ в Україні. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22280 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5745574657475748> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм