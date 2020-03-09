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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5745574657475748 Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06 Волгарь написав: Kudrjavuy написав: budivelnik написав: І трошки погані для нас новини

Росіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...

Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.

Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...



ППС

Нафта буде по 40. І трошки погані для нас новиниРосіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться...Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців.Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...ППСНафта буде по 40.

Париж, батенька, Париж!

БРИКС уже не тянет. Париж, батенька, Париж!БРИКС уже не тянет.

Разрыв договора ОПЕК+ - ЭТО ОШИБКА.

А нефть по 40 может быть уже сегодня вечером. Сейчас 38 и доллар по 71,10. Этот кризис устроила Россия, и в ее силах его же завершить.

Нефть Brent 38,17

https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts Разрыв договора ОПЕК+ - ЭТО ОШИБКА.А нефть по 40 может быть уже сегодня вечером. Сейчас 38 и доллар по 71,10. Этот кризис устроила Россия, и в ее силах его же завершить.

По 40 - это не РФ, а США - лица заинтересованные. По 40 - это не РФ, а США - лица заинтересованные. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:08 ЛАД написав: Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?

"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского".

"Прогрессивная роль веры и традиций". Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского"."Прогрессивная роль веры и традиций".

Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".



Прелесть - это состояние духовного прельщения, когда человек ложь принимает за истину.



Только тот, кто достиг духовного совершенства, стал святым, избавился от прелести, остальные в той или иной мере пребывают в ней. Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести. Как узнать, человек в прелести или нет? Попробуйте задеть день и ночь молящегося за живое место - если он сразу вспыхнет, начнет нервничать, обидится - значит он в прелести. Обычно все, кто в прелести, начинают себя над другими превозносить, осуждать ближних: "Я молитвенник, постник, а вы лентяи, моими молитвами живете". Избави нас, Господь, от такого состояния!



Если мы себя видим грешниками, значит, мы на правильном пути. Если видим себя, что хорошие, значит, на ложном, на пути прелести.



Один инок подошел к своему духовному отцу и говорит: "Отче! Вот я молюсь и достиг такого, что вижу Ангелов". А старец ему сказал: "Блажен тот, кто видит не Ангелов, а грехи свои". Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".Прелесть - это состояние духовного прельщения, когда человек ложь принимает за истину.Только тот, кто достиг духовного совершенства, стал святым, избавился от прелести, остальные в той или иной мере пребывают в ней. Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести. Как узнать, человек в прелести или нет? Попробуйте задеть день и ночь молящегося за живое место - если он сразу вспыхнет, начнет нервничать, обидится - значит он в прелести. Обычно все, кто в прелести, начинают себя над другими превозносить, осуждать ближних: "Я молитвенник, постник, а вы лентяи, моими молитвами живете". Избави нас, Господь, от такого состояния!Если мы себя видим грешниками, значит, мы на правильном пути. Если видим себя, что хорошие, значит, на ложном, на пути прелести.Один инок подошел к своему духовному отцу и говорит: "Отче! Вот я молюсь и достиг такого, что вижу Ангелов". А старец ему сказал: "Блажен тот, кто видит не Ангелов, а грехи свои". Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 10 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27981 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:09 budivelnik написав: Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію

Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію



Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию, выгодную Украине, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать!



budivelnik написав: А тепер по суті

Є три політичні течії

проєвропейська

проукраїнська

проросійська

і дві церкви

проукраїнська

проросійська

Питання на засипку

Куди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?

А тепер по сутіпроєвропейськапроукраїнськапроросійськапроукраїнськапроросійськаПитання на засипкуКуди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?



Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой.



Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата... Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию,, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать!Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой.Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата... zРадио

Повідомлень: 5142 З нами з: 02.05.18 Подякував: 938 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:10 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?

"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского".

"Прогрессивная роль веры и традиций". Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского"."Прогрессивная роль веры и традиций".

Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть". Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".

Вы ему не объясняйте!

Це все одно, що сцять проти вітру.

Пальцем тыкните в название, что выставили над постом! Вы ему не объясняйте!Це все одно, що сцять проти вітру. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17 Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?

"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского".

"Прогрессивная роль веры и традиций". Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках?"За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского"."Прогрессивная роль веры и традиций".

Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть". Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".

Вы ему не объясняйте!

Це все одно, що сцять проти вітру.

Пальцем тыкните в название, что выставили над постом! Вы ему не объясняйте!Це все одно, що сцять проти вітру.

Тикати краще в свої гріхи. А тут треба допомогти братові прозріти. Тикати краще в свої гріхи. А тут треба допомогти братові прозріти. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27981 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17 zРадио написав: budivelnik написав: Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию, выгодную Украине, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать! budivelnik написав: А тепер по суті

Є три політичні течії

проєвропейська

проукраїнська

проросійська

і дві церкви

проукраїнська

проросійська

Питання на засипку

Куди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву? А тепер по сутіпроєвропейськапроукраїнськапроросійськапроукраїнськапроросійськаПитання на засипкуКуди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?

http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=report ... ax_jqi9xvc

Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой.

Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата... Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию,, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать!Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой.Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата... 1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква

Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді

а - Томосу( який відсутній навіть у рпц)

б - признання інших православних церков

в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)

2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує

Є філія РПЦ в Україні



Таким чином

Віруючі Проукраїнські і тим більше проєвропейські -будуть парафіянами ПЦУ

Проросійські - парафіянами РПЦ( а їх всього 14%) 1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церкваСтаном на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у виглядіа - Томосу( який відсутній навіть у рпц)б - признання інших православних церковв - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існуєЄ філія РПЦ в УкраїніТаким чиномВіруючі Проукраїнські і тим більше проєвропейські -будуть парафіянами ПЦУПроросійські - парафіянами РПЦ( а їх всього 14%) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22280 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:33 budivelnik написав: 1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква

Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді

а - Томосу( який відсутній навіть у рпц)

б - признання інших православних церков

в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)

1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церкваСтаном на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у виглядіа - Томосу( який відсутній навіть у рпц)б - признання інших православних церковв - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)



Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям.





budivelnik написав: 2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує

Є філія РПЦ в Україні

2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існуєЄ філія РПЦ в Україні



Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да. Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям.Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да. zРадио

Повідомлень: 5142 З нами з: 02.05.18 Подякував: 938 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:37 Козак-характерник написав: .......

Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести.

..... .......Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести......

Это Вы о себе? Это Вы о себе? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15617 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 14:48 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква

Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді

а - Томосу( який відсутній навіть у рпц)

б - признання інших православних церков

в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ) 1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церкваСтаном на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у виглядіа - Томосу( який відсутній навіть у рпц)б - признання інших православних церковв - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ) Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям. Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям. 1 А при чому тут Порошенко з наріком? zРадио написав: budivelnik написав: 2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує

Є філія РПЦ в Україні 2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існуєЄ філія РПЦ в Україні Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да. Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да.

2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційно

Ось список офіційних православних церков

1 Константинопольська

2 Александрійська

3 Антіохійська

4 Єрусалимська

5 Російська

6 Сербська

7 Румунська

8 Болгарська

9 Грузинська

10 Кіпрська

11 Елладська

12 Польська

13 Албанська

14 Чеських земель і Словаччини

15 України

Бачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачу

А РПЦ - бачиш? І я бачу

Тому

Прийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильників

У РПЦ на території України тільки 14% 1 А при чому тут Порошенко з наріком?2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційноОсь списокБачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачуА РПЦ - бачиш? І я бачуТомуПрийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильниківУ РПЦ на території України тільки 14% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22280 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5745574657475748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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