Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:І трошки погані для нас новини Росіяни вже створюють інформаційний шум,з допомогою якого ,своєму населенню в голови вкладають думку що через два місяці все налагодиться... Тобто росія піде на поступки СА...на протязі наступних двох місяців. Відтермінування для росії потрібне виключно для створення іміджу вигравших...
ППС Нафта буде по 40.
Париж, батенька, Париж! БРИКС уже не тянет.
Разрыв договора ОПЕК+ - ЭТО ОШИБКА. А нефть по 40 может быть уже сегодня вечером. Сейчас 38 и доллар по 71,10. Этот кризис устроила Россия, и в ее силах его же завершить. Нефть Brent 38,17 https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
По 40 - это не РФ, а США - лица заинтересованные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках? "За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского". "Прогрессивная роль веры и традиций".
Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".
Прелесть - это состояние духовного прельщения, когда человек ложь принимает за истину.
Только тот, кто достиг духовного совершенства, стал святым, избавился от прелести, остальные в той или иной мере пребывают в ней. Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести. Как узнать, человек в прелести или нет? Попробуйте задеть день и ночь молящегося за живое место - если он сразу вспыхнет, начнет нервничать, обидится - значит он в прелести. Обычно все, кто в прелести, начинают себя над другими превозносить, осуждать ближних: "Я молитвенник, постник, а вы лентяи, моими молитвами живете". Избави нас, Господь, от такого состояния!
Если мы себя видим грешниками, значит, мы на правильном пути. Если видим себя, что хорошие, значит, на ложном, на пути прелести.
Один инок подошел к своему духовному отцу и говорит: "Отче! Вот я молюсь и достиг такого, что вижу Ангелов". А старец ему сказал: "Блажен тот, кто видит не Ангелов, а грехи свои".
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 10 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію
Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию, выгодную Украине, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать!
budivelnik написав:А тепер по суті Є три політичні течії проєвропейська проукраїнська проросійська і дві церкви проукраїнська проросійська Питання на засипку Куди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?
Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой.
Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата...
ЛАД написав:Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках? "За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского". "Прогрессивная роль веры и традиций".
Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".
Вы ему не объясняйте! Це все одно, що сцять проти вітру. Пальцем тыкните в название, что выставили над постом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Интересно, К-х сам смотрел видео, кот. выложил о кубанских казаках? "За веру отечество", "спаси нас от лукавого", "пепси-кола и зарубежная музыка", "водрузим в Киеве знак Войска Донского". "Прогрессивная роль веры и традиций".
Звісно дивився. Тому неодноразово і наголошую на тому, що диявол хитрий і підступний, може маскуватися під Добро. І людина може щиро вірити дияволу, вважаючи, що то янгол з ним балакає. Це називають впасти в "прєлєсть".
Вы ему не объясняйте! Це все одно, що сцять проти вітру. Пальцем тыкните в название, что выставили над постом!
Тикати краще в свої гріхи. А тут треба допомогти братові прозріти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Навіть не уявляю чим там ольгінці зрадіо з волгарем обкурились...але і перший і другий подають вигідну для України і не вигідну для себе інформацію
Тролль, упоминание меня рядом с россиянином волгарем - дешевый помойный трюк, достойный форума цензора! Я всегда, в отличие от тебя, подаю информацию, выгодную Украине, потому что поднимаю проблемы, которые нужно решать, а не забалтывать!
budivelnik написав:А тепер по суті Є три політичні течії проєвропейська проукраїнська проросійська і дві церкви проукраїнська проросійська Питання на засипку Куди підуть прихильники проєвропейської і проукраїнської політичних течій- в російську чи українську церкву?
http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=report ... ax_jqi9xvc Снова манипуляция - или трусы, или крестик. Либо называешь УПЦ украинской наряду с ПЦУ, либо называешь УПЦ российской, а ПЦУ - турецкой. Кстати, от материнской церкви более независима УПЦ, являющаяся автокефалией, в отличие от ПЦУ - экзархата...
1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді а - Томосу( який відсутній навіть у рпц) б - признання інших православних церков в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ) 2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує Є філія РПЦ в Україні
Таким чином Віруючі Проукраїнські і тим більше проєвропейські -будуть парафіянами ПЦУ Проросійські - парафіянами РПЦ( а їх всього 14%)
budivelnik написав:1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді а - Томосу( який відсутній навіть у рпц) б - признання інших православних церков в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)
Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям.
budivelnik написав:2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує Є філія РПЦ в Україні
Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да.
Козак-характерник написав:....... Вот человек пришел к Богу, начал читать Священное Писание, молиться, он уже себя начинает превозносить над другими, своей жизнью хвалиться, тщеславиться (тайно или явно) - вот он уже и в прелести. .....
Это Вы о себе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:1 Згідно прийнятив в православї традиціям в Державі може бути тільки ОДНА національна православна церква Станом на сьогодні - це ПЦУ,в якої є всі необхідні атрибути у вигляді а - Томосу( який відсутній навіть у рпц) б - признання інших православних церков в - голову ПЦУ поминають в молитвах інші церкви, в той час коли голову УПЦ МП - не згадує ніхто , в жодній з молитов( правда не знаю як там РПЦ)
Традиции церкви формирует духовенство и паства, а не Порошенко с Нариком. Если первые предпочли остаться в УПЦ, значит это соответствует традициям.
1 А при чому тут Порошенко з наріком?
zРадио написав:
budivelnik написав:2 Станом на сьогодні ні згідно Законодавства України ,ні згідно рішень Вселенського Патріархату - УПЦ МП - не існує Є філія РПЦ в Україні
Тут ты просто соврал. С точки зрения государства все церкви - одинаковые. Была провалившаяся попытка рейдерства юридического лица УПЦ - это да.
2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційно Ось список офіційних православних церков 1 Константинопольська 2 Александрійська 3 Антіохійська 4 Єрусалимська 5 Російська 6 Сербська 7 Румунська 8 Болгарська 9 Грузинська 10 Кіпрська 11 Елладська 12 Польська 13 Албанська 14 Чеських земель і Словаччини 15 України Бачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачу А РПЦ - бачиш? І я бачу Тому Прийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильників У РПЦ на території України тільки 14%