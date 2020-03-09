Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Путя хоче правити до скону, тому і задумав змінити Конституцію:
Говоря о поправке по количеству президентских сроков и возможности его участия в следующих президентских выборах, Путин сказал, что за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.
«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.
budivelnik написав:2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційно Ось список офіційних православних церков 1 Константинопольська 2 Александрійська 3 Антіохійська 4 Єрусалимська 5 Російська 6 Сербська 7 Румунська 8 Болгарська 9 Грузинська 10 Кіпрська 11 Елладська 12 Польська 13 Албанська 14 Чеських земель і Словаччини 15 України Бачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачу А РПЦ - бачиш? І я бачу
Кто такие "официальные церкви" - объясни сирому атеисту? Только так, чтобы я понял, т.е. со ссылками на консенсус-решения самих церквей
budivelnik написав:Прийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильників У РПЦ на території України тільки 14%
Все, что имеет паству, существует. А кто среди шарлатанов более легитимный, менее легитимный - их внутреннее дело. С точки зрения государства и светского общества они все - кружки по интересам
1 Ми говоримо про що? Про баптистів/свідків ієгови і так далі? Чи про Православну Церкву ? З чіткою ієрархією і чіткими світовими правилами. 2 Ти звичайно можеш назвати шарлатаном і РПЦ,тільки на тій підставі що вона знаходиться в одному списку з ПЦУ...Але це буде тільки твоя думка 3 Є віруючі і інші..... Віруючі( в тому чи іншому вигляді) становлять 90% населення, на віруючих християн(православних)-припадає 80 від 90% .... От і виходить ці православні з часом самостійно розійдуться між двома рівноправними(з точки зору православья) конфесіями - РПЦ і ПЦУ В тебе є питання як вони поділяться? В мене -немає...По тій простій причині, що свій до свого по своє....
Сельское хозяйство сократилось до 2% экспорта товаров с пикового уровня выше 40% в 1950-х годах, поскольку равнины и пологие холмы вокруг Тель-Авива были сравнены с землей, чтобы освободить место для торговых центров, жилых домов и офисных парков для растущего числа программистов и фармацевтических исследователей. ..... Только 1% израильтян в настоящее время заняты в сельском хозяйстве, по сравнению с 18% в 1958 году, в то время как в техническом секторе сегодня число рабочих мест выросло до 10%, многие из работников сектора занимаются разработкой программного обеспечения за пределами страны. Это помогло удвоить экспорт услуг с 2008 года до более чем 50 миллиардов долларов в прошлом году – в 2020 году экспорт услуг впервые превзойдет экспорт товаров.
У Израиля, конечно, существенные отличия от Украины, но тем не менее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik По Вашей ссылке список церквей и "Рік визнання автокефалії". Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков".
Історія свідчить, що автокефалія проголошувалася самою Церквою, яка її добивалася, а лише потім, раніше або пізніше, визнавалася з боку інших Помісних Церков. Одним з вирішальних факторів проголошення автокефалії є відповідні політичні умови, зокрема — незалежність того народу, серед якого Помісна Церква несе своє служіння. Найактивнішу роль у питанні проголошення автокефалії багатьох Церков відігравала державна влада та патріотичні політичні сили. У випадку з Сербською та Болгарською Церквами за проголошення автокефалії на ієрархію і навіть народ накладалися анафеми, що не стало перешкодою у майбутньому відновити євхаристійне єднання, а всі анафеми та заборони віддати забуттю. Не зважаючи на невизнаний статус автокефалії, на існування паралельної ієрархії або й анафеми, накладені на ієрархів автокефальної Церкви, у відповідних Помісних Церквах продовжувалося благодатне життя, звершувалися всі таїнства і вони належним чином несли своє служіння серед відповідного народу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД 1 А при чому тут стаття про вирощування апельсин? 2 Землі як у львівській області.населення в 4 рази більше,води нема.... то про який розвиток сільського господарства може йти? 3 Навіть росіяни, до чого вже вперті і самовпевнені, але й ті Арктику розглядають як а - військовий плацдарм б - місце видобутку енергоносіїв... І зовсім не бачать,в Арктиці перспектив по вирощуванню бананів... Так само і купка євреїв розуміють що апельсини це добре на базарі,але для виживання в оточенні в десятки разів більших (по території і населенню) мусульманських країн - цього не достатньо.
ЛАД написав:Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков".
Не визнали - дві Російська і Сербська Визнали три Вселенський Патріархат Грецька Олександрійська на підході сім Грузинська Кіпрська Антіохська Єрусалимська Чеських земель і Словачини Болгарська Румунська Не визначились дві Польська Албанська
Информацию сливает по чайной ложке. США, теперь о Германии, - кто то ратовал, о "союзниках"?
Турчинов заявил, что в 2014 году Меркель просила его отменить мобилизацию В начале российской агрессии против Украины западные партнеры отказались выполнять Будапештский меморандум, назвав его "политической декларацией", заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/turchi ... 90437.html
В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель просила тогдашнего и.о. президента Украины (последствии – секретаря Совета нацбезопасности и обороны) Александра Турчинова отменить первый указ о мобилизации, чтобы не провоцировать Россию. Об этом Турчинов заявил в интервью "Крым.Реалии", посвященном годовщине оккупации Крыма Россией.
"Когда я подписал указ о мобилизации, мне звонили, в том числе и Ангела Меркель… Я не буду говорить, что партнеры полностью отвернулись от Украины. Да, была дипломатическая, политическая помощь, были и кредитные ресурсы, которые получала наша страна. Была серьезная поддержка в виде санкций против России. Но когда мне звонили и просили отменить мобилизацию, потому что мы "провоцируем Россию"… Я отвечал, что у нас нет других возможностей защищать страну", – отметил он.
В начале российской агрессии в Крыму, заявил Турчинов, Украина требовала выполнять обязательства о гарантиях безопасности со стороны подписантов Будапештского меморандума, однако западные страны отказались.
"Когда начиналась агрессия в Крыму, я попросил передать мне Будапештский договор. Там четко написано, что государства-гаранты обеспечивают Украине защиту ее территориальной целостности, гарантируют защиту от внешнего агрессора. У нас был один из самых сильных ядерных потенциалов в мире. В мире! С таким потенциалом не то, что бы Россия, никто бы не посмел дышать в сторону Украины перегаром, понимаете? Начинается агрессия, я даю поручение связаться со всеми нашими стратегическими партнерами и гарантами нашей безопасности, и потребовать выполнения Будапештского меморандума. […] Мне сказали: "Будапештский меморандум – это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне". То есть ядерное оружие было реальное, а договор – политическая декларация!" – подчеркнул Турчинов.
На просьбу помочь Украине поставками вооружений, сказал Турчинов, западные страны заявили, что будут "помогать только на дипломатическом уровне, потому что военные поставки будут провоцировать Россию на усиление агрессии".
И о том, что скорее нужно продать Украину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.