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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5746574757485749 Додано: Вів 10 бер, 2020 15:26 Re: Політичні дискусії





«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/10/03/2020/ ... m=newsfeed Говоря о поправке по количеству президентских сроков и возможности его участия в следующих президентских выборах, Путин сказал, что за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.Подробнее на РБК: Путя хоче правити до скону, тому і задумав змінити Конституцію: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10150 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1116 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 15:55 zРадио написав: budivelnik написав: 2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційно

Ось список офіційних православних церков

1 Константинопольська

2 Александрійська

3 Антіохійська

4 Єрусалимська

5 Російська

6 Сербська

7 Румунська

8 Болгарська

9 Грузинська

10 Кіпрська

11 Елладська

12 Польська

13 Албанська

14 Чеських земель і Словаччини

15 України

Бачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачу

А РПЦ - бачиш? І я бачу 2 Є офіційно визнані православні церкви.. і є неофіційноОсь списокБачиш в цьому списку УПЦ МП ? І я не бачуА РПЦ - бачиш? І я бачу Кто такие "официальные церкви" - объясни сирому атеисту? Только так, чтобы я понял, т.е. со ссылками на консенсус-решения самих церквей Кто такие "официальные церкви" - объясни сирому атеисту?Только так, чтобы я понял, т.е. со ссылками на консенсус-решения самих церквей На , читай

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)

Якщо своїми словами - список церков,які визнають існування одна-одної і під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков

zРадио написав: budivelnik написав: Прийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильників

У РПЦ на території України тільки 14% Прийдеться тобі погодитись що УПЦ МП в православї не існує, а раз так, то в ПЦУ є 70% потенційних прихильниківУ РПЦ на території України тільки 14% Все, что имеет паству, существует. А кто среди шарлатанов более легитимный, менее легитимный - их внутреннее дело. С точки зрения государства и светского общества они все - кружки по интересам Все, что имеет паству, существует. А кто среди шарлатанов более легитимный, менее легитимный - их внутреннее дело. С точки зрения государства и светского общества они все - кружки по интересам 1 Ми говоримо про що? Про баптистів/свідків ієгови і так далі?

Чи про Православну Церкву ? З чіткою ієрархією і чіткими світовими правилами.

2 Ти звичайно можеш назвати шарлатаном і РПЦ,тільки на тій підставі що вона знаходиться в одному списку з ПЦУ...Але це буде тільки твоя думка

3 Є віруючі і інші.....

Віруючі( в тому чи іншому вигляді) становлять 90% населення, на віруючих християн(православних)-припадає 80 від 90% ....

От і виходить ці православні з часом самостійно розійдуться між двома рівноправними(з точки зору православья) конфесіями - РПЦ і ПЦУ

В тебе є питання як вони поділяться?

В мене -немає...По тій простій причині, що

свій до свого по своє.... На , читайЯкщо своїми словами - список церков,які визнають існування одна-одної і під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков1 Ми говоримо про що? Про баптистів/свідків ієгови і так далі?Чи про Православну Церкву ? З чіткою ієрархією і чіткими світовими правилами.2 Ти звичайно можеш назвати шарлатаном і РПЦ,тільки на тій підставі що вона знаходиться в одному списку з ПЦУ...Але це буде тільки твоя думка3 Є віруючі і інші.....Віруючі( в тому чи іншому вигляді) становлять 90% населення, на віруючих християн(православних)-припадає 80 від 90% ....От і виходить ці православні з часом самостійно розійдуться між двома рівноправними(з точки зору православья) конфесіями - РПЦ і ПЦУВ тебе є питання як вони поділяться?В мене -немає...По тій простій причині, що http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22283 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 16:00

Интересная статья - https://mnenia.zahav.ru/Articles/14046/israel_othodit_ot_agrarnyh_kornei

Сельское хозяйство сократилось до 2% экспорта товаров с пикового уровня выше 40% в 1950-х годах, поскольку равнины и пологие холмы вокруг Тель-Авива были сравнены с землей, чтобы освободить место для торговых центров, жилых домов и офисных парков для растущего числа программистов и фармацевтических исследователей.

.....

Только 1% израильтян в настоящее время заняты в сельском хозяйстве, по сравнению с 18% в 1958 году, в то время как в техническом секторе сегодня число рабочих мест выросло до 10%, многие из работников сектора занимаются разработкой программного обеспечения за пределами страны. Это помогло удвоить экспорт услуг с 2008 года до более чем 50 миллиардов долларов в прошлом году – в 2020 году экспорт услуг впервые превзойдет экспорт товаров.

У Израиля, конечно, существенные отличия от Украины, но тем не менее. Тут уже как-то обсуждали вопрос о "великой с/х державе". И регулярно сравнение с Израилем.Интересная статья -У Израиля, конечно, существенные отличия от Украины, но тем не менее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15619 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 16:05 budivelnik

По Вашей ссылке список церквей и "Рік визнання автокефалії".

Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков".

Історія свідчить, що автокефалія проголошувалася самою Церквою, яка її добивалася, а лише потім, раніше або пізніше, визнавалася з боку інших Помісних Церков. Одним з вирішальних факторів проголошення автокефалії є відповідні політичні умови, зокрема — незалежність того народу, серед якого Помісна Церква несе своє служіння. Найактивнішу роль у питанні проголошення автокефалії багатьох Церков відігравала державна влада та патріотичні політичні сили. У випадку з Сербською та Болгарською Церквами за проголошення автокефалії на ієрархію і навіть народ накладалися анафеми, що не стало перешкодою у майбутньому відновити євхаристійне єднання, а всі анафеми та заборони віддати забуттю. Не зважаючи на невизнаний статус автокефалії, на існування паралельної ієрархії або й анафеми, накладені на ієрархів автокефальної Церкви, у відповідних Помісних Церквах продовжувалося благодатне життя, звершувалися всі таїнства і вони належним чином несли своє служіння серед відповідного народу. По Вашей ссылке список церквей и "Рік визнання автокефалії".Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15619 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 16:10 ЛАД

1 А при чому тут стаття про вирощування апельсин?

2 Землі як у львівській області.населення в 4 рази більше,води нема.... то про який розвиток сільського господарства може йти?

3 Навіть росіяни, до чого вже вперті і самовпевнені, але й ті Арктику розглядають як

а - військовий плацдарм

б - місце видобутку енергоносіїв...

І зовсім не бачать,в Арктиці перспектив по вирощуванню бананів...

Так само і купка євреїв розуміють що апельсини це добре на базарі,але для виживання в оточенні в десятки разів більших (по території і населенню) мусульманських країн - цього не достатньо. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22283 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 16:23 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков". Но, будьте добры, поищите, сколько церквей признали ПЦУ и "під час богослужіння згадують в ньому голів всіх церков". Не визнали - дві

Російська і Сербська

Визнали три

Вселенський Патріархат

Грецька

Олександрійська

на підході сім

Грузинська

Кіпрська

Антіохська

Єрусалимська

Чеських земель і Словачини

Болгарська

Румунська

Не визначились дві

Польська

Албанська Російська і СербськаВселенський ПатріархатГрецькаОлександрійськаГрузинськаКіпрськаАнтіохськаЄрусалимськаЧеських земель і СловачиниБолгарськаРумунськаПольськаАлбанська http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22283 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 16:24

США, теперь о Германии, - кто то ратовал, о "союзниках"?

Турчинов заявил, что в 2014 году Меркель просила его отменить мобилизацию

В начале российской агрессии против Украины западные партнеры отказались выполнять Будапештский меморандум, назвав его "политической декларацией", заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/turchi ... 90437.html



В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель просила тогдашнего и.о. президента Украины (последствии – секретаря Совета нацбезопасности и обороны) Александра Турчинова отменить первый указ о мобилизации, чтобы не провоцировать Россию. Об этом Турчинов заявил в интервью "Крым.Реалии", посвященном годовщине оккупации Крыма Россией.



"Когда я подписал указ о мобилизации, мне звонили, в том числе и Ангела Меркель… Я не буду говорить, что партнеры полностью отвернулись от Украины. Да, была дипломатическая, политическая помощь, были и кредитные ресурсы, которые получала наша страна. Была серьезная поддержка в виде санкций против России. Но когда мне звонили и просили отменить мобилизацию, потому что мы "провоцируем Россию"… Я отвечал, что у нас нет других возможностей защищать страну", – отметил он.



В начале российской агрессии в Крыму, заявил Турчинов, Украина требовала выполнять обязательства о гарантиях безопасности со стороны подписантов Будапештского меморандума, однако западные страны отказались.



"Когда начиналась агрессия в Крыму, я попросил передать мне Будапештский договор. Там четко написано, что государства-гаранты обеспечивают Украине защиту ее территориальной целостности, гарантируют защиту от внешнего агрессора. У нас был один из самых сильных ядерных потенциалов в мире. В мире! С таким потенциалом не то, что бы Россия, никто бы не посмел дышать в сторону Украины перегаром, понимаете? Начинается агрессия, я даю поручение связаться со всеми нашими стратегическими партнерами и гарантами нашей безопасности, и потребовать выполнения Будапештского меморандума. […] Мне сказали: "Будапештский меморандум – это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне". То есть ядерное оружие было реальное, а договор – политическая декларация!" – подчеркнул Турчинов.



На просьбу помочь Украине поставками вооружений, сказал Турчинов, западные страны заявили, что будут "помогать только на дипломатическом уровне, потому что военные поставки будут провоцировать Россию на усиление агрессии".

Больше читайте тут:В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель просила тогдашнего и.о. президента Украины (последствии – секретаря Совета нацбезопасности и обороны) Александра Турчинова отменить первый указ о мобилизации, чтобы не провоцировать Россию. Об этом Турчинов заявил в интервью "Крым.Реалии", посвященном годовщине оккупации Крыма Россией."Когда я подписал указ о мобилизации, мне звонили, в том числе и Ангела Меркель… Я не буду говорить, что партнеры полностью отвернулись от Украины. Да, была дипломатическая, политическая помощь, были и кредитные ресурсы, которые получала наша страна. Была серьезная поддержка в виде санкций против России. Но когда мне звонили и просили отменить мобилизацию, потому что мы "провоцируем Россию"… Я отвечал, что у нас нет других возможностей защищать страну", – отметил он.В начале российской агрессии в Крыму, заявил Турчинов, Украина требовала выполнять обязательства о гарантиях безопасности со стороны подписантов Будапештского меморандума, однако западные страны отказались."Когда начиналась агрессия в Крыму, я попросил передать мне Будапештский договор. Там четко написано, что государства-гаранты обеспечивают Украине защиту ее территориальной целостности, гарантируют защиту от внешнего агрессора. У нас был один из самых сильных ядерных потенциалов в мире. В мире! С таким потенциалом не то, что бы Россия, никто бы не посмел дышать в сторону Украины перегаром, понимаете? Начинается агрессия, я даю поручение связаться со всеми нашими стратегическими партнерами и гарантами нашей безопасности, и потребовать выполнения Будапештского меморандума. […] Мне сказали: "Будапештский меморандум – это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне". То есть ядерное оружие было реальное, а договор – политическая декларация!" – подчеркнул Турчинов.На просьбу помочь Украине поставками вооружений, сказал Турчинов, западные страны заявили, что будут "помогать только на дипломатическом уровне, потому что военные поставки будут провоцировать Россию на усиление агрессии".

И о том, что скорее нужно продать Украину? Информацию сливает по чайной ложке.США, теперь о Германии, - кто то ратовал, о "союзниках"?И о том, что скорее нужно продать Украину? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5746574757485749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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