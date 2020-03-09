mephala написав:а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе.
а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.
кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища.
которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.
И без этого выехало очень много.
Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли.
Даже в Турции....