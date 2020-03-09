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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5747574857495750 Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35 mephala написав: а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе.

а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.



кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища.

которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно. а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе.а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища.которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

И без этого выехало очень много.

Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли.

Даже в Турции.... И без этого выехало очень много.Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли.Даже в Турции.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8244 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38 mephala написав: которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно. которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

За великим рахунком вони нам всім забов'язані по гроб життя. І так, повинні годувати і напувати. І всі борги списати. А коли РФ дотиснуть, то нехай цю місію перекидають них. Нехай репарації платять за все: геноцид, війну, депортації. Треба ставити питання як євреї, що свій Голокост презентують скрізь де можна, мовляв всі їм забов'язані. І нам так треба ставити питання ребром: ви нам всі винні.



7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.



7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань. За великим рахунком вони нам всім забов'язані по гроб життя. І так, повинні годувати і напувати.І всі борги списати. А коли РФ дотиснуть, то нехай цю місію перекидають них.Нехай репарації платять за все: геноцид, війну, депортації. Треба ставити питання як євреї, що свій Голокост презентують скрізь де можна, мовляв всі їм забов'язані. І нам так треба ставити питання ребром: ви нам всі винні.7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27983 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5747574857495750 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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