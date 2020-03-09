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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5747574857495750
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35

  mephala написав:а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе.
а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.

кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища.
которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

И без этого выехало очень много.
Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли.
Даже в Турции....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

  mephala написав:которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

За великим рахунком вони нам всім забов'язані по гроб життя. І так, повинні годувати і напувати. 8) І всі борги списати. А коли РФ дотиснуть, то нехай цю місію перекидають них. :) Нехай репарації платять за все: геноцид, війну, депортації. Треба ставити питання як євреї, що свій Голокост презентують скрізь де можна, мовляв всі їм забов'язані. І нам так треба ставити питання ребром: ви нам всі винні.

7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.

7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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