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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5748574957505751>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35

  mephala написав:а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе.
а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.

кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища.
которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

И без этого выехало очень много.
Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли.
Даже в Турции....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

  mephala написав:которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.

За великим рахунком вони нам всім забов'язані по гроб життя. І так, повинні годувати і напувати. 8) І всі борги списати. А коли РФ дотиснуть, то нехай цю місію перекидають них. :) Нехай репарації платять за все: геноцид, війну, депортації. Треба ставити питання як євреї, що свій Голокост презентують скрізь де можна, мовляв всі їм забов'язані. І нам так треба ставити питання ребром: ви нам всі винні.

7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.

7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:01

  budivelnik написав:.......
З вирощуванням апельсинів в Ізраїлі - також - у Львівській області ї вирощувати(масово) не будуть

М-да...
Вы не поняли, что речь не об апельсинах?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:03

Козак-характерник
Губозакаточная машинка не нужна?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
З вирощуванням апельсинів в Ізраїлі - також - у Львівській області ї вирощувати(масово) не будуть
М-да...
Вы не поняли, что речь не об апельсинах?
Я зрозумів , що ви в черговий раз хотіли розігнати якусь зрадофілію побудовану чи то на єврейському дідусі.який вирощує чудові апельсини на 5-ти сотках...чи то на прикладі того , що ізраїль перепрофільовується в технологічну Державу...Але Вам це не вдалось
Головного єврейознавця забанили ,а мені пофіг...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:38

Ітогі подвєдьом. 2020-03-10

Ітогі подвєдьом. 2020-03-10

1) Под Песками и Авдеевкой начался бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – журналист
По его словам, утром украинские позиции обстреляли из минометов и гаубиц калибра 120-122 мм. Украинская сторона начала отвечать огнем через час.

С Бубочкой что ли согласовывали ? ...

2) Кабмин назначил и.о. главы Минэкономразвития

Кабмин назначил исполняющего обязанности министра образования и науки

3) Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО - Сийярто
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии заявляет, что права венгерского меньшинства в Украине должны быть восстановлены.

4) Свидетель по делу MH17: рядом с "Буком" были сотрудники ФСБ
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой "ДНР". Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".

"Гражданский конфликт" говорите ...

5) Дело об угрозах Зеленскому: суд применил к депутатке Федине личное обязательство
Да не позорьте потерпевшего Бубочку, закройте дело и забудьте.

6) Госдума РФ "обнулила" сроки Путина, он снова может баллотироваться
Перед голосованием Путин подтвердил в Госдуме РФ, что намерен баллотироваться в президенты.

В лучших традициях СССР - только на лафете, только вперёд ногами с должности

7) В Литве суд не признал свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму
Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму.

Крим - це Україна
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 10 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
З вирощуванням апельсинів в Ізраїлі - також - у Львівській області ї вирощувати(масово) не будуть
М-да...
Вы не поняли, что речь не об апельсинах?
Я зрозумів , що ви в черговий раз хотіли розігнати якусь зрадофілію побудовану чи то на єврейському дідусі.який вирощує чудові апельсини на 5-ти сотках...чи то на прикладі того , що ізраїль перепрофільовується в технологічну Державу...Але Вам це не вдалось
Головного єврейознавця забанили ,а мені пофіг...

"єврейознавство" тут совершенно не при чём.
Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? Тогда вопросов нет.
Мыслей хватает только на зрадофилию?

По церкви:
В Аммане состоялась встреча иерархов православных церквей. На ней присутствовали представители большинства христиан восточного обряда - 143 миллионов, т.е. 82% всех православных. Если говорить светским языком, то случился вполне себе демократический съезд большинства против произвола элиты, узурпировавшей власть. На первый взгляд, иерархи ответили на демарш патриарха Варфоломея - предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Это вопиющее нарушение канонов и церковного права положило начало опасному для православного мира конфликту. В то же время решение Константинополя вскрыло многие противоречия в православных церквях.

https://vesti.ua/strana/god-tomosu-god-konfliktu-v-mirovom-pravoslavii-o-chem-govorili-v-ammane
Это начало статьи, остальное почитайте сами.

P.s. Названия стран всё-таки положено писать с большой буквы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:04

  Козак-характерник написав:7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.


А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).

  Козак-характерник написав:Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР


Про золото Полуботка еще забыл :lol: Или смысл здесь не в "требовать", а в "от россии"? :mrgreen:

А если серьезно - прямо сегодня идет спонсирование РФ через ростовские прокладки Ахметова по продаже угля ДНР в Украину. И ничего - поцреоты молчат... Так может эффективнее сконцентрироваться на решении текущих проблем, нежели жить фантазиями прошлого???
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:07

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм

Израиль в Африке?

Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:09

  ЛАД написав:По церкви:

Удивляюсь, что ссылка приведена не с rusvesna.su :)

ЛАД, если тебе нравится по инфо-помойкам ходить, то не тащи сюда это мусор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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