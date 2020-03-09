Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:а в этом никто как бы и не сомневался. им своя рубашка ближе. а то что мы продали свое оружие за сладкие слова - так сами идиоты.
кстати одна из версий почему у нас не ввели в 2014 военное положение и не признали все эти события вооруженной агрессией раши - давление западных "партнеров" из боязни что в Европу ломонется толпа украинцев и на законных основаниях будут требовать убежища. которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.
И без этого выехало очень много. Большинство уже обустроились так, как за всю жизнь здесь не смогли. Даже в Турции....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:которых потом пришлось бы кормить и поить. причем безвозмездно.
За великим рахунком вони нам всім забов'язані по гроб життя. І так, повинні годувати і напувати. І всі борги списати. А коли РФ дотиснуть, то нехай цю місію перекидають них. Нехай репарації платять за все: геноцид, війну, депортації. Треба ставити питання як євреї, що свій Голокост презентують скрізь де можна, мовляв всі їм забов'язані. І нам так треба ставити питання ребром: ви нам всі винні.
7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.
7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:....... З вирощуванням апельсинів в Ізраїлі - також - у Львівській області ї вирощувати(масово) не будуть
М-да... Вы не поняли, что речь не об апельсинах?
Я зрозумів , що ви в черговий раз хотіли розігнати якусь зрадофілію побудовану чи то на єврейському дідусі.який вирощує чудові апельсини на 5-ти сотках...чи то на прикладі того , що ізраїль перепрофільовується в технологічну Державу...Але Вам це не вдалось Головного єврейознавця забанили ,а мені пофіг...
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой "ДНР". Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".
budivelnik написав:....... З вирощуванням апельсинів в Ізраїлі - також - у Львівській області ї вирощувати(масово) не будуть
М-да... Вы не поняли, что речь не об апельсинах?
Я зрозумів , що ви в черговий раз хотіли розігнати якусь зрадофілію побудовану чи то на єврейському дідусі.який вирощує чудові апельсини на 5-ти сотках...чи то на прикладі того , що ізраїль перепрофільовується в технологічну Державу...Але Вам це не вдалось Головного єврейознавця забанили ,а мені пофіг...
"єврейознавство" тут совершенно не при чём. Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? Тогда вопросов нет. Мыслей хватает только на зрадофилию?
По церкви:
В Аммане состоялась встреча иерархов православных церквей. На ней присутствовали представители большинства христиан восточного обряда - 143 миллионов, т.е. 82% всех православных. Если говорить светским языком, то случился вполне себе демократический съезд большинства против произвола элиты, узурпировавшей власть. На первый взгляд, иерархи ответили на демарш патриарха Варфоломея - предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Это вопиющее нарушение канонов и церковного права положило начало опасному для православного мира конфликту. В то же время решение Константинополя вскрыло многие противоречия в православных церквях.
Козак-характерник написав:7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.
А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).
Козак-характерник написав:Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР
Про золото Полуботка еще забыл Или смысл здесь не в "требовать", а в "от россии"?
А если серьезно - прямо сегодня идет спонсирование РФ через ростовские прокладки Ахметова по продаже угля ДНР в Украину. И ничего - поцреоты молчат... Так может эффективнее сконцентрироваться на решении текущих проблем, нежели жить фантазиями прошлого???
budivelnik написав:Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм
Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!