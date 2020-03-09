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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5748574957505751
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:09

  ЛАД написав:Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?
1 Головне це люди
2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів
3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.
Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:10

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм

Израиль в Африке?

Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!


У будивельника уже целая коллекция шнобелевок в разных областях. Даже в математике, где оригинальную премию не присуждают :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:20

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм
Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
З точки зору клімату - Україна в Європі
Ізраїль - в Африці
З точки зору розташування
Україна в центрі Європи
Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи

А взагалі що хотіли сказати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:25

  ЛАД написав:Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?


Ну надо же.

Это ж надо так оголодать, чтоб до сих пор использовать методичку эдак 6-летней давности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:27

  zРадио написав:А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).


О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.

Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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