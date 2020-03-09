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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:09
ЛАД написав:
Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?
1 Головне це люди
2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів
3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.
Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:10
yanyura написав: budivelnik написав:
Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм
Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века
. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
У будивельника уже целая коллекция шнобелевок в разных областях. Даже в математике, где оригинальную премию не присуждают
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zРадио
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:20
yanyura написав: budivelnik написав:
Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм
Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века
. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
З точки зору клімату - Україна в Європі
Ізраїль - в Африці
З точки зору розташування
Україна в центрі Європи
Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи
А взагалі що хотіли сказати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:25
ЛАД написав:
Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?
Ну надо же.
Это ж надо так оголодать, чтоб до сих пор использовать методичку эдак 6-летней давности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:27
zРадио написав:
А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).
О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.
Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:33
budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik написав:
Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм
Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века
. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
З точки зору клімату - Україна в Європі
Ізраїль - в Африці
З точки зору розташування
Україна в центрі Європи
Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи
А взагалі що хотіли сказати?
Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами.
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yanyura
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34
Sommer написав: zРадио написав:
А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).
О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.
Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье".
Песикот, перелогинься. Совсем, бедный, запутался с учетками
А затем воспользуйся поиском, и по пользователю zрадио (а не своему клитикусу) по слову "голодомор" найди разбор, который я делал около года назад
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:41
yanyura написав:
Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами.
А навіщо мені діти?
1 В мене ще радянська освіта, можу показати практично всі країни і на 80% сказати їх столиці
2 В мене гугль під рукою , написати Ізраїль і отримати відповідь
Ізра́їль, офіційно — Держа́ва Ізра́їль — держава в західній Азії, що складається з 6 округів. Населення на 1 січня 2019 року 8 972 000 осіб, територія — 22 072 км². Займає 95-е місце в світі за кількістю населення і 148-е за територією. Розташований на Близькому Сході на східному узбережжі Середземного моря
Мені не важко
3 А Вам зрозуміти суть-бачу важко.
а - ви будете заперечувати що клімат Ізраїля ближче до Африки(сухий+висока температура) ніж до Європи( мокрий,помірна температура)
б - чи ви будете настоювати що умови(культури) ведення с/г - в Ізраїлі -подібні до Українських?
4 Саму статтю від Лада читали?
Що там крім апельсинів на 5-ти сотках-дідуся і високих технологій?
і чим та стаття вказує на відсталість України?
Тим що у нас на десятках мільйонів гектарів відсутні системи прикорневого зволоження?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:47
zРадио написав: Козак-характерник написав:
7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.
А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях.
Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще. Т.е. советское правительство и правящая партия. РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР
Про золото Полуботка еще забыл
Или смысл здесь не в "требовать", а в "от россии"?
А если серьезно - прямо сегодня идет спонсирование РФ через ростовские прокладки Ахметова по продаже угля ДНР в Украину. И ничего - поцреоты молчат... Так может эффективнее сконцентрироваться на решении текущих проблем, нежели жить фантазиями прошлого???
Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду. Что не отменяет справедливости Вашего замечания по поводу ростовских прокладок.
zРадио написав:
поцреоты молчат...
Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:49
budivelnik написав:
1 В мене ще радянська освіта, можу показати практично всі країни
і на 80% сказати їх столиці
2 В мене гугль
під рукою , написати Ізраїль і отримати відповідь
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yanyura
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