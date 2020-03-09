Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5749575057515752> Додано: Вів 10 бер, 2020 19:09 ЛАД написав: Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? 1 Головне це люди

2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів

3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.

Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте... 1 Головне це люди2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22289 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:10 yanyura написав: budivelnik написав: Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм

Израиль в Африке?



Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века . Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! Израиль в Африке?Вы совершили. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!



У будивельника уже целая коллекция шнобелевок в разных областях. Даже в математике, где оригинальную премию не присуждают У будивельника уже целая коллекция шнобелевок в разных областях. Даже в математике, где оригинальную премию не присуждают zРадио

Повідомлень: 5151 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:20 yanyura написав: budivelnik написав: Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм Израиль в Африке?

Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века . Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! Израиль в Африке?Вы совершили. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! З точки зору клімату - Україна в Європі

Ізраїль - в Африці

З точки зору розташування

Україна в центрі Європи

Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи



А взагалі що хотіли сказати? З точки зору клімату - Україна в ЄвропіІзраїль - в АфриціЗ точки зору розташуванняУкраїна в центрі ЄвропиІзраїль ближче до Африки ніж до ЄвропиА взагалі що хотіли сказати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22289 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:25 ЛАД написав: Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?



Ну надо же.



Это ж надо так оголодать, чтоб до сих пор использовать методичку эдак 6-летней давности. Ну надо же.Это ж надо так оголодать, чтоб до сих пор использовать методичку эдак 6-летней давности. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4951 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:27 zРадио написав: А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).

А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).



О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.



Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье". О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4951 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:33 budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik написав: Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм Ізраїль мені не цікавий з точки зору економіки чи сільського господарства-бо порівнювати Африку з Європою - це маразм Израиль в Африке?

Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века . Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! Израиль в Африке?Вы совершили. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! З точки зору клімату - Україна в Європі

Ізраїль - в Африці

З точки зору розташування

Україна в центрі Європи

Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи



А взагалі що хотіли сказати? З точки зору клімату - Україна в ЄвропіІзраїль - в АфриціЗ точки зору розташуванняУкраїна в центрі ЄвропиІзраїль ближче до Африки ніж до ЄвропиА взагалі що хотіли сказати?

Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами. Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами. yanyura Повідомлень: 5379 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1778 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34 Sommer написав: zРадио написав: А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).

А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях).



О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.



Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье". О, критикус, неужто у вас там рассекретили архивы? Предьяви, пожалуйста, интересно же.Только не архивы СБУ по Голодомору, а архивы по голоду "на Кубани и в Поволжье".



Песикот, перелогинься. Совсем, бедный, запутался с учетками А затем воспользуйся поиском, и по пользователю zрадио (а не своему клитикусу) по слову "голодомор" найди разбор, который я делал около года назад Песикот, перелогинься. Совсем, бедный, запутался с учеткамиА затем воспользуйся поиском, и по пользователю zрадио (а не своему клитикусу) по слову "голодомор" найди разбор, который я делал около года назад zРадио

Повідомлень: 5151 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:41 yanyura написав: Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами. Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами. А навіщо мені діти?

1 В мене ще радянська освіта, можу показати практично всі країни і на 80% сказати їх столиці

2 В мене гугль під рукою , написати Ізраїль і отримати відповідь

Ізра́їль, офіційно — Держа́ва Ізра́їль — держава в західній Азії, що складається з 6 округів. Населення на 1 січня 2019 року 8 972 000 осіб, територія — 22 072 км². Займає 95-е місце в світі за кількістю населення і 148-е за територією. Розташований на Близькому Сході на східному узбережжі Середземного моря Мені не важко

3 А Вам зрозуміти суть-бачу важко.

а - ви будете заперечувати що клімат Ізраїля ближче до Африки(сухий+висока температура) ніж до Європи( мокрий,помірна температура)

б - чи ви будете настоювати що умови(культури) ведення с/г - в Ізраїлі -подібні до Українських?

4 Саму статтю від Лада читали?

Що там крім апельсинів на 5-ти сотках-дідуся і високих технологій?

і чим та стаття вказує на відсталість України?

Тим що у нас на десятках мільйонів гектарів відсутні системи прикорневого зволоження? А навіщо мені діти?1 В мене ще радянська освіта, можу показати практично всі країни і на 80% сказати їх столиці2 В мене гугль під рукою , написати Ізраїль і отримати відповідьМені не важко3 А Вам зрозуміти суть-бачу важко.а - ви будете заперечувати що клімат Ізраїля ближче до Африки(сухий+висока температура) ніж до Європи( мокрий,помірна температура)б - чи ви будете настоювати що умови(культури) ведення с/г - в Ізраїлі -подібні до Українських?4 Саму статтю від Лада читали?Що там крім апельсинів на 5-ти сотках-дідуся і високих технологій?і чим та стаття вказує на відсталість України?Тим що у нас на десятках мільйонів гектарів відсутні системи прикорневого зволоження? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22289 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:47 zРадио написав: Козак-характерник написав: 7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.

7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.



А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях. А если РФ потребует от Украины того же за Голодомор на Кубани и в Поволжье? 50% устроителей Голодомора - украинцы ("спасибо" СБУ за то, что перестарались в своих расследованиях.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще. Т.е. советское правительство и правящая партия. РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.

zРадио написав: Козак-характерник написав: Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР

Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР



Про золото Полуботка еще забыл Или смысл здесь не в "требовать", а в "от россии"?



А если серьезно - прямо сегодня идет спонсирование РФ через ростовские прокладки Ахметова по продаже угля ДНР в Украину. И ничего - поцреоты молчат... Так может эффективнее сконцентрироваться на решении текущих проблем, нежели жить фантазиями прошлого??? Про золото Полуботка еще забылИли смысл здесь не в "требовать", а в "от россии"?А если серьезно - прямо сегодня идет спонсирование РФ через ростовские прокладки Ахметова по продаже угля ДНР в Украину. И ничего - поцреоты молчат... Так может эффективнее сконцентрироваться на решении текущих проблем, нежели жить фантазиями прошлого???

Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду. Что не отменяет справедливости Вашего замечания по поводу ростовских прокладок.

zРадио написав: поцреоты молчат... поцреоты молчат...

Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит. Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще. Т.е. советское правительство и правящая партия. РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду. Что не отменяет справедливости Вашего замечания по поводу ростовских прокладок.Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит. AlexxK Повідомлень: 171 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 19:49 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 1 В мене ще радянська освіта, можу показати практично всі країни і на 80% сказати їх столиці

2 В мене гугль під рукою , написати Ізраїль і отримати відповідь 1 В мене ще радянська освіта,і на 80% сказати їх столиці2 В менепід рукою ,

yanyura Повідомлень: 5379 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1778 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5749575057515752> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостейМодератори: ТупУм