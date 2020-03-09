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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5749575057515752 Додано: Вів 10 бер, 2020 20:02 yanyura написав: budivelnik написав: yanyura написав: Израиль в Африке?

Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века . Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! Израиль в Африке?Вы совершили. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю! З точки зору клімату - Україна в Європі

Ізраїль - в Африці

З точки зору розташування

Україна в центрі Європи

Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи



А взагалі що хотіли сказати? З точки зору клімату - Україна в ЄвропіІзраїль - в АфриціЗ точки зору розташуванняУкраїна в центрі ЄвропиІзраїль ближче до Африки ніж до ЄвропиА взагалі що хотіли сказати?

Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами.



- Зачёт! - Зачёт! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8249 З нами з: 20.09.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 20:10 AlexxK написав: Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.



Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить



AlexxK написав: Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.



Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.



Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов. Не придуманных, а абсолютно настоящих. В большинстве своем просто шутовских, но гиперболизируемых киселевщиной в десятки раз для порождения больших страхов... Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроитьНе та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов. Не придуманных, а абсолютно настоящих. В большинстве своем просто шутовских, но гиперболизируемых киселевщиной в десятки раз для порождения больших страхов... zРадио

Повідомлень: 5151 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 20:37 zРадио написав: AlexxK написав: Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.



Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить



О как прискакал на защиту рашеньки.



Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".



Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"? О как прискакал на защиту рашеньки.Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4951 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 20:44 zРадио написав: Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов. Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов. Без проблем

У Львові,екстремісти з факелами відсутні на протязі 363 днів з 366(один раз виходять на День Народження Бандери і два я залишив про всяк випадок)

Тепер давай і ти(можеш прихопити ще Лада в допомогу)- забирай екстремістів з Донецька і Луганська...чи слабо? Без проблемУ Львові,екстремісти з факелами відсутні на протязі 363 днів з 366(один раз виходять на День Народження Бандери і два я залишив про всяк випадок)Тепер давай і ти(можеш прихопити ще Лада в допомогу)- забирай екстремістів з Донецька і Луганська...чи слабо? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22289 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58 Sommer написав: zРадио написав: AlexxK написав: Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.



Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить



О как прискакал на защиту рашеньки.



Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".



Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"? О как прискакал на защиту рашеньки.Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"?



Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.



Что касается Боинга - причем здесь он, я не понял... Но если тебе интересно мое мнение (высказанное уже неоднократно), то сбит он был сепаратистами, консультируемыми и снабжаемыми российскими военными. Думаю, что примерно это же скажет и суд. Поглядим Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.Что касается Боинга - причем здесь он, я не понял... Но если тебе интересно мое мнение (высказанное уже неоднократно), то сбит он был сепаратистами, консультируемыми и снабжаемыми российскими военными. Думаю, что примерно это же скажет и суд. Поглядим zРадио

Повідомлень: 5151 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5749575057515752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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