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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:02

  yanyura написав:
  budivelnik написав:
  yanyura написав:Израиль в Африке?
Вы совершили величайшее географическое открытие 21-го века. Как только об этом открытии станет известно мировому сообществу, вас моментально выдвинут лауреатом на Нобелевскую премию, которую вы гарантированно получите, с чем вас и поздравляю!
З точки зору клімату - Україна в Європі
Ізраїль - в Африці
З точки зору розташування
Україна в центрі Європи
Ізраїль ближче до Африки ніж до Європи

А взагалі що хотіли сказати?

Спросите у своих детей, где находится Израиль. Вы будете поражены их ответами.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Зачёт!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:10

  AlexxK написав:Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.


Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

  AlexxK написав:Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.


Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов. Не придуманных, а абсолютно настоящих. В большинстве своем просто шутовских, но гиперболизируемых киселевщиной в десятки раз для порождения больших страхов...
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:37

  zРадио написав:
  AlexxK написав:Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.


Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить


О как прискакал на защиту рашеньки. :mrgreen:

Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".

Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:44

  zРадио написав:Гораздо эффективней будет устранить инструменты (часть из них) российской пропаганды против Украины - например, маргиналов-экстремистов с улиц украинских городов.
Без проблем
У Львові,екстремісти з факелами відсутні на протязі 363 днів з 366(один раз виходять на День Народження Бандери і два я залишив про всяк випадок)
Тепер давай і ти(можеш прихопити ще Лада в допомогу)- забирай екстремістів з Донецька і Луганська...чи слабо?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  AlexxK написав:Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.


Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить


О как прискакал на защиту рашеньки. :mrgreen:

Причем с теми же завываниями - "Голодомор не геноцид, обижают лучшее в мире советское государство, как вам не стыдно".

Что у тебя там следующее по методичке? "Боинг сбили сами украинцы"? :mrgreen:


Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.

Что касается Боинга - причем здесь он, я не понял... Но если тебе интересно мое мнение (высказанное уже неоднократно), то сбит он был сепаратистами, консультируемыми и снабжаемыми российскими военными. Думаю, что примерно это же скажет и суд. Поглядим
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:02

  budivelnik написав:Без проблем
У Львові,екстремісти з факелами відсутні на протязі 363 днів з 366(один раз виходять на День Народження Бандери і два я залишив про всяк випадок)
Тепер давай і ти(можеш прихопити ще Лада в допомогу)- забирай екстремістів з Донецька і Луганська...чи слабо?


Это тебе не палка о двух концах, а две отдельные проблемы. Одни находятся на контролируемой территории, и мы можем их убрать. Вторые - на неподконтрольной, и мы НЕ можем их убрать. Пытались, но не получилось... Куда ты сейчас стонешь - в рельсу? Абы поговорить?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:11

  zРадио написав:Одни находятся на контролируемой территории, и мы можем их убрать. Вторые - на неподконтрольной, и мы НЕ можем их убрать.
Так ти про тих фашизоїдів які на не підконтрольній...
Тоді я не розумію-а в чому вина України?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:13

  zРадио написав:Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.


Т.е. рашкинскую пропаганду повторяешь здесь ты, а претензии надо выдвигать оппоненту. :mrgreen: Удобно устроился.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:14

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  zРадио написав:Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.


Т.е. рашкинскую пропаганду повторяешь здесь ты, а претензии надо выдвигать оппоненту. :mrgreen: Удобно устроился.


Долбень, ты уже утомил своими воплями про пропаганду, пластинка другая есть ?
Прости Господи, за ругательство.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Прости Господи, за ругательство.
Прощаю :D Сомик бывает и ровно топит :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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