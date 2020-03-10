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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:З точки зору клімату - Україна в Європі
Ізраїль - в Африці

Клімат Ізраїлю субтропічний середземноморського типу

https://u.to/QZi8Fw
Географія, 6 клас
5. Характеристика кліматичних поясів
...
Субтропічний пояс
Субтропічні пояси формуються під впливом тропічних повітряних мас улітку і помірних — узимку. В субтропічному поясі виділяються 4 кліматичні області: середземноморський тип клімату, мусонний, посушливий і клімат із рівномірним зволоженням.
...

https://u.to/eZi8Fw

Смотрим карту
Терени з Середземноморським кліматом

https://u.to/2Ze8Fw

Зображення

И убеждаемся, что вы абсолютно правы - климат в Израиле африканский!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:32

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  freeze написав:Прости Господи, за ругательство.
Прощаю :D Сомик бывает и ровно топит :wink:


Не, ну можно быть несогласным с чем то, можно привести контаргументы.
Но тут такой диагноз, ощущение, что больного в психклинике заставили заучить одно предложение, больше он не смог, и товарищ бегает по всем веткам с однотипным заученным предложением и больше не на что не способен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:47

  freeze написав:
Sommer написав:
  zРадио написав:Тролль, я говорил оппоненту, почему его аргумент не подходит! Так что претензии к нему, а не мне.


Т.е. рашкинскую пропаганду повторяешь здесь ты, а претензии надо выдвигать оппоненту. :mrgreen: Удобно устроился.


Долбень, ты уже утомил своими воплями про пропаганду, пластинка другая есть ?
Прости Господи, за ругательство.


Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?

Вот же незадача. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:49

  Sommer написав:Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?

Вот же незадача.


Ты просто показываешь свою тупость, раскидывая однотипные предложения, на большее не способен )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:57

  pesikot написав:
  ЛАД написав:По церкви:

Удивляюсь, что ссылка приведена не с rusvesna.su :)

ЛАД, если тебе нравится по инфо-помойкам ходить, то не тащи сюда это мусор

Я Вам уже дважды писал, что Вы му... Ещё не осознали?
Хотите сказать, что такой встречи не было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?
1 Головне це люди
2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів
3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.
Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...

1. Не понял, это к чему?
2. Ми перетворюємось в передову державу тільки в мріях молодящихся знатоков арифметики.
3. Решение о признании ПЦУ было принято?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:06

  freeze написав:
  Sommer написав:Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?

Вот же незадача.


Ты просто показываешь свою тупость, раскидывая однотипные предложения, на большее не способен )))


Отойди от зеркала, гений. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:07

  Sommer написав:Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?

Вот же незадача. :mrgreen:


Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум и отсутствие логики за якобы проукраинской позицией. Такая себе медвежья услуга. Так что не гадь здесь, используя стандартные клише. Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:08

они у бубочки необучаемые

https://news.liga.net/politics/news/ofi ... e-guardian
Кроме того в ОП опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что статья и обложка в The Guardian были проплачены.


Конечно же. Абсолютно случайно так вышло, что статья появилась в глянцевом дополнении The Guardian Weekend, которое обычно публикует рецепты и модные фотографии.

Хотя... статье про комика в таком приложении самое место.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:11

  budivelnik написав:......
4 Саму статтю від Лада читали?
Що там крім апельсинів на 5-ти сотках-дідуся і високих технологій?
і чим та стаття вказує на відсталість України?
Тим що у нас на десятках мільйонів гектарів відсутні системи прикорневого зволоження?

Можно вывезти Дуньку из деревни, но нельзя вывести деревню из Дуньки.
Специально для вас привёл в посте 2 цитаты, где говорится о доле с/х экспорта и доле экспорта услуг и % занятых в с/х. Но Вы увидели только апельсины. Нехватка витаминов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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