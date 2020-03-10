Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Географія, 6 клас 5. Характеристика кліматичних поясів ... Субтропічний пояс Субтропічні пояси формуються під впливом тропічних повітряних мас улітку і помірних — узимку. В субтропічному поясі виділяються 4 кліматичні області: середземноморський тип клімату, мусонний, посушливий і клімат із рівномірним зволоженням. ...
Не, ну можно быть несогласным с чем то, можно привести контаргументы. Но тут такой диагноз, ощущение, что больного в психклинике заставили заучить одно предложение, больше он не смог, и товарищ бегает по всем веткам с однотипным заученным предложением и больше не на что не способен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу?
1 Головне це люди 2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів 3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно. Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...
1. Не понял, это к чему? 2. Ми перетворюємось в передову державу тільки в мріях молодящихся знатоков арифметики. 3. Решение о признании ПЦУ было принято?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Sommer написав:Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?
Вот же незадача.
Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум и отсутствие логики за якобы проукраинской позицией. Такая себе медвежья услуга. Так что не гадь здесь, используя стандартные клише. Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами!
budivelnik написав:...... 4 Саму статтю від Лада читали? Що там крім апельсинів на 5-ти сотках-дідуся і високих технологій? і чим та стаття вказує на відсталість України? Тим що у нас на десятках мільйонів гектарів відсутні системи прикорневого зволоження?
Можно вывезти Дуньку из деревни, но нельзя вывести деревню из Дуньки. Специально для вас привёл в посте 2 цитаты, где говорится о доле с/х экспорта и доле экспорта услуг и % занятых в с/х. Но Вы увидели только апельсины. Нехватка витаминов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.