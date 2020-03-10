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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:12

  zРадио написав:
  Sommer написав:Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?

Вот же незадача. :mrgreen:


Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум


Какой-какой ум? (facepalm)

  zРадио написав:Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами!


Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.
И нет, твои выдумки аргументами не являются. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:25

  AlexxK написав:......
РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.

Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.

Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.

  zРадио написав:поцреоты молчат...

Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит.

Он не поцреот, а просто ***. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:26

  zРадио написав:
  AlexxK написав:Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии. :D
  zРадио написав:
  AlexxK написав:
  AlexxK написав:Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.


Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».
Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.
AlexxK
 
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