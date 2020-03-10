Какой-какой ум? (facepalm)
Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.
И нет, твои выдумки аргументами не являются.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:12
Какой-какой ум? (facepalm)
Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.
И нет, твои выдумки аргументами не являются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:25
Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.
Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.
Он не поцреот, а просто ***.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:26
Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.
Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».
Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.
|