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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5751575257535754 Додано: Вів 10 бер, 2020 22:12 zРадио написав: Sommer написав: Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?



Вот же незадача. Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?Вот же незадача.



Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум



Какой-какой ум? (facepalm)



zРадио написав: Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами! Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами!



Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.

И нет, твои выдумки аргументами не являются. Какой-какой ум? (facepalm)Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.И нет, твои выдумки аргументами не являются. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4956 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:25 AlexxK написав: ......

РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности. ......РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.

Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.



Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.



zРадио написав: поцреоты молчат... поцреоты молчат...

Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит. Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит.

Он не поцреот, а просто ***. Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.Он не поцреот, а просто ***. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:26 zРадио написав: AlexxK написав: Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.

zРадио написав: AlexxK написав: AlexxK написав: Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.



Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».

Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. AlexxK Повідомлень: 172 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5751575257535754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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