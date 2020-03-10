Какой-какой ум? (facepalm)
Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.
И нет, твои выдумки аргументами не являются.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:12
Какой-какой ум? (facepalm)
Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.
И нет, твои выдумки аргументами не являются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:25
Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.
Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.
Он не поцреот, а просто ***.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:26
Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.
Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».
Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:34
Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».
Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.[/quote]
Всё остальное Вами перечисленное (или почти всё) тоже подтверждено договорами после распада Союза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:35
А сам факт признания, в свою очередь, не зависит ни от чего, кроме политических разборок. Не верите - смотрите, когда именно США признали геноцид армян в Османской империи. С чем это совпало, и какие цели носило. Сам геноцид армян я не отрицаю, а, наоборот, признаю, причем намного дольше, чем США. Но интересен цинизм решения - пока Эрдоган был послушной тушкой, не признавали...
Ага, значит про санкции за Крым вы вспомнили, а про аннексию Крыма - нет? Интересный подход. Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато!
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:58
Re: Політичні дискусії
Ой, ты обижаешься не только за рашкинскую, но еще и за совковую историю?
Не жалеешь ты себя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:04
Родное сердце, книги лучше читай, а не глупости здесь строчи
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:17
Роман Іваничук
Патріарх української історичної романістики, поет, громадський діяч, один із засновників Товариства української мови ім. Т. Шевченка, Народного Руху України, заслужений діяч культури України, член Спілки письменників України (з 1960 року), Герой України Роман Іваничук.
17 вересня 2016 року на 87-му році життя видатний письменник пішов у засвіти. Внесок Романа Іваничука в українську літературу важко переоцінити, бо він, безсумнівно, один із тих, кого варто читати і ким варто пишатися.
До 90-річчя від дня народження письменника, журналіст ІА ZIK підготував добірку цитат та висловлювань Романа Іваничука про його життя та творчість.
Я почав писати, відколи навчився тримати в руках перо. Так інші хлопці малюють на стінах, а потім стають художниками. Я ж ще дитиною почав складати віршики. Мене ніхто у цьому не підтримував, але ніхто й не забороняв. Це була моя внутрішня потреба, і вже десь у старших класах я почав писати прозу…. За мене вирішив Бог. Письменником я ур**. Таким як є – невеличким і немаленьким. Змалку я знав, що ним стану. Коли навчився писати – писав твори, занотовував думки, робив книжечки. І під кожним зі своїх творів підписувався – Роман Іваничук. Мовляв, це не плагіат, не хтось написав, а я. Батько був розумним чоловіком і бачив, що у його дитини непоправне горе – син писатиме. Тому він спрямовував мене, щоб я ніколи не оступився, не заспівав оду тиранові, бо буду проклятим батьком і людьми.
Справжнє натхнення, це коли ти відчуваєш наближення до Бога і розумієш, що ти можеш. Але воно довго не триває.
Я майже ніколи не починаю нової речі, доки не погортаю Біблію і твори Франка. Біблія мені важлива в такі моменти не тому, що я хочу помолитися, бо молюся я завжди своїми словами, а як текст.
Моє справжнє досягнення полягає в тому, що у своїх романах я будив історичну пам’ять народу чи нагадував про неї.
Я ніколи не був радянською людиною. Я не вірив у комуністичну ідеологію, бо так мене виховав батько. Якби я був старший, то, як і мій брат Євген, теж би пішов в УПА. Тоді всі вступали або в повстанську армію, або в дивізію «Галичина». Але моя сім’я була проти «Галичини» і того, щоб українці йшли під німецькі герби. Батько нам говорив, що ми маємо підтримувати УПА, хоча він увесь час повторював, що то безнадійна боротьба.
Тема відступництва, яничарства – вона є вічна. Людина хоче краще жити, піддається впливу, зраджує себе, народ, віру. За гроші вона стає манкуртом. Можливо, винні обставини. Треба викликати в людей огиду до того почуття зради за гроші. Все це почалось дуже давно – Юда, який зрадив Христа за срібняки, полковник Ніс за Івана Мазепи, що провів у Батурин каральні полки Меншикова. Це теми, які висять у повітрі і спонукають мислячих людей думати.
В Україні така ситуація, що є регіони зрусифіковані, то не з їхньої вини, а з вини тої імперської діяльності, яка існувала сотні літ у нас. З того ми будемо якось вибиратися. Може, будуть іти нові покоління, й українська мова буде ще більше завойовувати свій мовний простір. Але якоїсь трагедії я не бачу. Тут є намагання ворогів української держави запровадити другою державною мовою російську. То була би катастрофа. Але цього народ не допустить.
Завжди був націоналістом, пишаюсь цим. Негативних підтекстів цьому означенню надають неграмотні люди, плутають його із шовінізмом. Націоналізм – це любов до Батьківщини, а шовінізм передбачає ненависть до інших націй.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 10 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:18
Я тоже признаю геноцид армян в Османской империи. Я также признаю Голодомор геноцидом украинской нации. И мне все равно, чем руководствовались те или иные страны, когда признавали геноцид геноцидом на официальном уровне – хоть украинцев, хоть армян. С точки зрения исторической справедливости это правильно.
Вот это я совсем не понял. Когда я писал про санкции на РФ, я и имел в виду аннексию Крыма со стороны РФ. Это подразумевается само собой. И причем тут советская история и наследие?
Еще раз. После 1991 года границы Украины были официально признаны во всем мире. Советское наследие при этом ушло в небытие, никто о нем не вспоминал, в т.ч. и РФ, когда подписывала договор 1996г. Только Вы зачем-то педалируете эту тему.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:19
А до того ,що держави будуються сотні років. а люди живуть десятки.
Тому якщо треба щоб люди жили добре,тимчасово перестати будувати танки для агресивного сусіда і перекваліфікуватись на випуск жрачки для населення - то це правильно
А весь мир ми разрушим до основанья...це ми вже проходили ,пора подумати й про людей.
Не в передову, а в самодостатню
Поки було так як вам подобалось - ми газ крали,як тільки стало так як мені - виявилось що той хто нас в крадіжці звинувачував- нам винен
Так збирались не для того щоб визначитись приймати ПЦУ чи ні...Збирались для тго щоб призначити РПЦ-Церквою матірью...Мета не виконана
А зубоскалити по питанню,яке не було метою - верх тупості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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