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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5752575357545755> Додано: Вів 10 бер, 2020 22:12 zРадио написав: Sommer написав: Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?



Вот же незадача. Что такое, не нравится, когда я рашкинских пропагандистов тыкаю мордочкой в их же лужицы?Вот же незадача.



Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум



Какой-какой ум? (facepalm)



zРадио написав: Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами! Хочешь дискутировать - пож-ста, с контр-аргументами!



Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.

И нет, твои выдумки аргументами не являются. Какой-какой ум? (facepalm)Да, конечно. Контр-аргументы будут сразу после того как только увижу твои аргументы.И нет, твои выдумки аргументами не являются. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4957 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:25 AlexxK написав: ......

РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности. ......РФ юридически является правопреемницей СССР, поэтому и «вимагають» от РФ именно на этом основании, а не потому, что там проживают именно русские по национальности.

Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.



Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.



zРадио написав: поцреоты молчат... поцреоты молчат...

Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит. Кудрявый не молчит. И довольно часто не молчит.

Он не поцреот, а просто ***. Не стоит увлекаться правопреемственностью, а то на этой основе может оказаться что РФ надо отдать Зап.Украину и Бессарабию.Для идеологической борьбы оснований хватает. Не обязательно придумывать нереальные.Он не поцреот, а просто ***. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15628 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:26 zРадио написав: AlexxK написав: Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Устроитель Голодомора – советский режим, а не какая-либо конкретная нация – русские, украинцы или кто-либо еще.

Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить Тогда не геноцид, и вообще всю дискуссию придется перестроить

Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.

zРадио написав: AlexxK написав: AlexxK написав: Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.

Я рассматриваю эти требования как элемент идеологической борьбы с агрессором, в т.ч. как контрпропаганду.



Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».

Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. AlexxK Повідомлень: 173 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:34 AlexxK написав: zРадио написав: .....

Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

.....Не та ситуация. Знаете поговорку "живя в стеклянном доме, не бросайся камнями". Так вот с учетом того, что именно решениями советской власти мы получили половину территорий в современных границах (включая и Крым), этой темы касаться весьма чревато.

Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».

Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.[/quote]

Всё остальное Вами перечисленное (или почти всё) тоже подтверждено договорами после распада Союза. Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.[/quote]Всё остальное Вами перечисленное (или почти всё) тоже подтверждено договорами после распада Союза. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15628 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:35 AlexxK написав: Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.

Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.



А сам факт признания, в свою очередь, не зависит ни от чего, кроме политических разборок. Не верите - смотрите, когда именно США признали геноцид армян в Османской империи. С чем это совпало, и какие цели носило. Сам геноцид армян я не отрицаю, а, наоборот, признаю, причем намного дольше, чем США. Но интересен цинизм решения - пока Эрдоган был послушной тушкой, не признавали...



AlexxK написав: Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».

Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.



Ага, значит про санкции за Крым вы вспомнили, а про аннексию Крыма - нет? Интересный подход. Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато! А сам факт признания, в свою очередь, не зависит ни от чего, кроме политических разборок. Не верите - смотрите, когда именно США признали геноцид армян в Османской империи. С чем это совпало, и какие цели носило. Сам геноцид армян я не отрицаю, а, наоборот, признаю, причем намного дольше, чем США. Но интересен цинизм решения - пока Эрдоган был послушной тушкой, не признавали...Ага, значит про санкции за Крым вы вспомнили, а про аннексию Крыма - нет? Интересный подход. Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато! zРадио

Повідомлень: 5157 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 22:58 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато! Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато!



Ой, ты обижаешься не только за рашкинскую, но еще и за совковую историю?



Не жалеешь ты себя. Ой, ты обижаешься не только за рашкинскую, но еще и за совковую историю?Не жалеешь ты себя. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4957 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 23:04 Sommer написав: zРадио написав:

Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум Ты сам похож на двойного рашкинского агента типа ковтунов, показывающих невоспитанность, короткий ум



Какой-какой ум? (facepalm)

Какой-какой ум? (facepalm)



Родное сердце, книги лучше читай, а не глупости здесь строчи



https://classes.ru/all-russian/dictiona ... -29097.htm Родное сердце, книги лучше читай, а не глупости здесь строчи zРадио

Повідомлень: 5157 З нами з: 02.05.18 Подякував: 940 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 23:17 Роман Іваничук Патріарх української історичної романістики, поет, громадський діяч, один із засновників Товариства української мови ім. Т. Шевченка, Народного Руху України, заслужений діяч культури України, член Спілки письменників України (з 1960 року), Герой України Роман Іваничук.



17 вересня 2016 року на 87-му році життя видатний письменник пішов у засвіти. Внесок Романа Іваничука в українську літературу важко переоцінити, бо він, безсумнівно, один із тих, кого варто читати і ким варто пишатися.



До 90-річчя від дня народження письменника, журналіст ІА ZIK підготував добірку цитат та висловлювань Романа Іваничука про його життя та творчість.



Я почав писати, відколи навчився тримати в руках перо. Так інші хлопці малюють на стінах, а потім стають художниками. Я ж ще дитиною почав складати віршики. Мене ніхто у цьому не підтримував, але ніхто й не забороняв. Це була моя внутрішня потреба, і вже десь у старших класах я почав писати прозу…. За мене вирішив Бог . Письменником я ур**. Таким як є – невеличким і немаленьким. Змалку я знав, що ним стану. Коли навчився писати – писав твори, занотовував думки, робив книжечки. І під кожним зі своїх творів підписувався – Роман Іваничук. Мовляв, це не плагіат, не хтось написав, а я. Батько був розумним чоловіком і бачив, що у його дитини непоправне горе – син писатиме. Тому він спрямовував мене, щоб я ніколи не оступився, не заспівав оду тиранові, бо буду проклятим батьком і людьми .



Справжнє натхнення, це коли ти відчуваєш наближення до Бога і розумієш, що ти можеш . Але воно довго не триває.



Я майже ніколи не починаю нової речі, доки не погортаю Біблію і твори Франка. Біблія мені важлива в такі моменти не тому, що я хочу помолитися, бо молюся я завжди своїми словами, а як текст.



Моє справжнє досягнення полягає в тому, що у своїх романах я будив історичну пам’ять народу чи нагадував про неї .



Я ніколи не був радянською людиною. Я не вірив у комуністичну ідеологію, бо так мене виховав батько. Якби я був старший, то, як і мій брат Євген, теж би пішов в УПА. Тоді всі вступали або в повстанську армію, або в дивізію «Галичина». Але моя сім’я була проти «Галичини» і того, щоб українці йшли під німецькі герби. Батько нам говорив, що ми маємо підтримувати УПА, хоча він увесь час повторював, що то безнадійна боротьба .



Тема відступництва, яничарства – вона є вічна . Людина хоче краще жити, піддається впливу, зраджує себе, народ, віру. За гроші вона стає манкуртом. Можливо, винні обставини. Треба викликати в людей огиду до того почуття зради за гроші. Все це почалось дуже давно – Юда, який зрадив Христа за срібняки, полковник Ніс за Івана Мазепи, що провів у Батурин каральні полки Меншикова. Це теми, які висять у повітрі і спонукають мислячих людей думати.



В Україні така ситуація, що є регіони зрусифіковані, то не з їхньої вини, а з вини тої імперської діяльності, яка існувала сотні літ у нас. З того ми будемо якось вибиратися . Може, будуть іти нові покоління, й українська мова буде ще більше завойовувати свій мовний простір. Але якоїсь трагедії я не бачу. Тут є намагання ворогів української держави запровадити другою державною мовою російську. То була би катастрофа. Але цього народ не допустить.



Завжди був націоналістом, пишаюсь цим. Негативних підтекстів цьому означенню надають неграмотні люди, плутають його із шовінізмом. Націоналізм – це любов до Батьківщини, а шовінізм передбачає ненависть до інших націй .

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 10 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27987 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 23:18 zРадио написав: AlexxK написав: Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.

Страны, признавшие Голодомор геноцидом, считают, что геноцид. И это не зависит от конструкции нашей дискуссии.



А сам факт признания, в свою очередь, не зависит ни от чего, кроме политических разборок. Не верите - смотрите, когда именно США признали геноцид армян в Османской империи. С чем это совпало, и какие цели носило. Сам геноцид армян я не отрицаю, а, наоборот, признаю, причем намного дольше, чем США. Но интересен цинизм решения - пока Эрдоган был послушной тушкой, не признавали... А сам факт признания, в свою очередь, не зависит ни от чего, кроме политических разборок. Не верите - смотрите, когда именно США признали геноцид армян в Османской империи. С чем это совпало, и какие цели носило. Сам геноцид армян я не отрицаю, а, наоборот, признаю, причем намного дольше, чем США. Но интересен цинизм решения - пока Эрдоган был послушной тушкой, не признавали...

Я тоже признаю геноцид армян в Османской империи. Я также признаю Голодомор геноцидом украинской нации. И мне все равно, чем руководствовались те или иные страны, когда признавали геноцид геноцидом на официальном уровне – хоть украинцев, хоть армян. С точки зрения исторической справедливости это правильно.

zРадио написав: AlexxK написав: AlexxK написав: Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».

Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули. Это не имеет никакого значения. От слова «совсем».Границы современной Украины признаны после распада СССР всеми государствами мира, в т.ч. и РФ (большой договор 1996 года). Это факт, который также не зависит от нашей дискуссии. И санкции на РФ также подтверждают нерушимость границ Украины, независимо от того, чревата или нет тема, о которой Вы упомянули.



Ага, значит про санкции за Крым вы вспомнили, а про аннексию Крыма - нет? Интересный подход. Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато! Ага, значит про санкции за Крым вы вспомнили, а про аннексию Крыма - нет? Интересный подход. Правда, подтверждает мою правоту о том, что в советскую историю и наследие плевать чревато!

Вот это я совсем не понял. Когда я писал про санкции на РФ, я и имел в виду аннексию Крыма со стороны РФ. Это подразумевается само собой. И причем тут советская история и наследие?

Еще раз. После 1991 года границы Украины были официально признаны во всем мире. Советское наследие при этом ушло в небытие, никто о нем не вспоминал, в т.ч. и РФ, когда подписывала договор 1996г. Только Вы зачем-то педалируете эту тему. Я тоже признаю геноцид армян в Османской империи. Я также признаю Голодомор геноцидом украинской нации. И мне все равно, чем руководствовались те или иные страны, когда признавали геноцид геноцидом на официальном уровне – хоть украинцев, хоть армян. С точки зрения исторической справедливости это правильно.Вот это я совсем не понял. Когда я писал про санкции на РФ, я и имел в виду аннексию Крыма со стороны РФ. Это подразумевается само собой. И причем тут советская история и наследие?Еще раз. После 1991 года границы Украины были официально признаны во всем мире. Советское наследие при этом ушло в небытие, никто о нем не вспоминал, в т.ч. и РФ, когда подписывала договор 1996г. Только Вы зачем-то педалируете эту тему. AlexxK Повідомлень: 173 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 23:19 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? 1 Головне це люди

2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів

3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.

Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте... 1 Головне це люди2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...

1. Не понял, это к чему? 1. Не понял, это к чему? А до того ,що держави будуються сотні років. а люди живуть десятки.

Тому якщо треба щоб люди жили добре,тимчасово перестати будувати танки для агресивного сусіда і перекваліфікуватись на випуск жрачки для населення - то це правильно

А весь мир ми разрушим до основанья...це ми вже проходили ,пора подумати й про людей. ЛАД написав: 2. Ми перетворюємось в передову державу тільки в мріях молодящихся знатоков арифметики. 2. Ми перетворюємось в передову державу тільки в мріях молодящихся знатоков арифметики. Не в передову, а в самодостатню

Поки було так як вам подобалось - ми газ крали,як тільки стало так як мені - виявилось що той хто нас в крадіжці звинувачував- нам винен ЛАД написав: 3. Решение о признании ПЦУ было принято? 3. Решение о признании ПЦУ было принято? Так збирались не для того щоб визначитись приймати ПЦУ чи ні...Збирались для тго щоб призначити РПЦ-Церквою матірью...Мета не виконана

А зубоскалити по питанню,яке не було метою - верх тупості. А до того ,що держави будуються сотні років. а люди живуть десятки.Тому якщо треба щоб люди жили добре,тимчасово перестати будувати танки для агресивного сусіда і перекваліфікуватись на випуск жрачки для населення - то це правильноА весь мир ми разрушим до основанья...це ми вже проходили ,пора подумати й про людей.Не в передову, а в самодостатнюПоки було так як вам подобалось - ми газ крали,як тільки стало так як мені - виявилось що той хто нас в крадіжці звинувачував- нам виненТак збирались не для того щоб визначитись приймати ПЦУ чи ні...Збирались для тго щоб призначити РПЦ-Церквою матірью...Мета не виконанаА зубоскалити по питанню,яке не було метою - верх тупості. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22291 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5752575357545755> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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