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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5752575357545755
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:33

Вандалы!
На унікальній фресці в парадному залі Апостольського палацу у Ватикані виявили надряпаний напис: "Лена Тамара Вінниця". Найімовірніше, його залишили дві туристки з України.

https://www.unian.ua/curiosities/109092 ... video.html

Видео - https://www.facebook.com/ItalyForUs/vid ... 993315541/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:41

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:Вандалы!
На унікальній фресці в парадному залі Апостольського палацу у Ватикані виявили надряпаний напис: "Лена Тамара Вінниця". Найімовірніше, його залишили дві туристки з України.

https://www.unian.ua/curiosities/109092 ... video.html

Видео - https://www.facebook.com/ItalyForUs/vid ... 993315541/


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