На унікальній фресці в парадному залі Апостольського палацу у Ватикані виявили надряпаний напис: "Лена Тамара Вінниця". Найімовірніше, його залишили дві туристки з України.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:33
Вандалы!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:41
Re: Політичні дискусії
Прямо по классике
Киса, давайте и мы увековечимся. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося были здесь».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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