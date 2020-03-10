Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да,... Ну и политические дискуссии... Страна оккупирована, ... Клоун на месте головнокомандуючого продал всех и всё в Париже (не напоминает 18 год?) Враг на фронте в наступление а нас "отводят - разводят". Уже пускают воду в Крым - оккупантам не хватает технику мыть. Под полной обезбашенностию Внутренний Враг - пытая колонна объявила о "своём Победобесном Параде в Масковии" Да бы население и Украина не имела возможности противостоять - клоуны насильно валят экономику - уничтожают так, что бы РФ ские войска прошли парадом до Варшавы.... - А голодное и обобранное население встречало их цветами?
Может решать перспективу Украины и кого оставлять из возможных "Слуг народа"? Претендентом Гриценко или Джамилёв? - Если шуты ещё месяц поправят - Украины, как и её возможностей не останется!
А они, что на заборе написано. Призрак Савченко витает над Правительственным кварталом.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 бер, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Делегация украинских народных депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. В партии сообщили, что стороны обсуждали создание «Парламентского измерения «нормандского формата», - сообщает "Радио Свобода".
«Следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов - Украины, России, Германии, Франции», - заявил один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Впоследствии Медведчук обсудил инициативу со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным.
"Конечно, если парламентарии Украины, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту», - сказал Путин.
В сообщении напоминается, что «Нормандский формат» призван решить вооруженный конфликт на Донбассе путем дипломатических переговоров. Последняя встреча лидеров нормандской четверки - Украины, Германии, Франции и России - состоялась в декабре.
Конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 - 13200 человек.
Как сообщалось, двое украинских военнослужащих погибли, семеро ранены и один получил боевое травмирование в результате обстрела российскими боевиками военного грузового автомобиля в районе Песок Донецкой области 10 марта.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:----------- ЛАД Вам пофиг превращение Украины в отсталую с/х державу? ----------- 1 Головне це люди 2 Ми перетворюємось у відсталу державу тільки в мріях старіючих совкофілів 3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно. Так і в цій зустрічі - голові РПЦ показали що його місце-десяте...
1. Не понял, это к чему?
А до того ,що держави будуються сотні років. а люди живуть десятки. Тому якщо треба щоб люди жили добре,тимчасово перестати будувати танки для агресивного сусіда і перекваліфікуватись на випуск жрачки для населення - то це правильно А весь мир ми разрушим до основанья...це ми вже проходили ,пора подумати й про людей.
У нас не хватает "жрачки"? Её хватало и в советские времена, и теперь. С/х продукция - зерно, подсолнечное масло, курятина - у нас уже основной экспортный товар. А вот мяса (говядины, свинины), сала( ), молочки уже не хватает, закупаем за границей. Это называется "перекваліфікуватись на випуск жрачки для населення"?
ЛАД написав:2. Ми перетворюємось в передову державу тільки в мріях молодящихся знатоков арифметики.
Не в передову, а в самодостатню Поки було так як вам подобалось - ми газ крали,як тільки стало так як мені - виявилось що той хто нас в крадіжці звинувачував- нам винен
"Самодостатня держава" которая выпрашивает займы МВФ, ЕС, да хоть кого-нибудь? У которой валюта за 24 года обесценилась в 15 раз? Которая закупает чуть ли не всё оборудование и технику за границей? Хорошая "самодостатнiсть"! О политической "самодостатностi" я уже молчу.
ЛАД написав:3. Решение о признании ПЦУ было принято?
Так збирались не для того щоб визначитись приймати ПЦУ чи ні...Збирались для тго щоб призначити РПЦ-Церквою матірью...Мета не виконана А зубоскалити по питанню,яке не було метою - верх тупості.
"РПЦ-Церквою матір'ю" назначать не надо, она пока и так ей является.
P.s. Много раз зарекался с Вами спорить, каждый раз не сдерживаюсь. Простите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Активісти відправили на територію тимчасово окупованих міст Донбасу листівки зі зверненням до українців в окупації про те, що український народ і держава не забувають про своїх співгромадян.
Про це повідомляє 10 березня сайт міста Слов'янська 6262.com.ua.
«На територію тимчасово окупованих міст укотре відправили листівки зі зверненням до українців в окупації про те, що український народ і держава ні на хвилину не забувають про своїх співгромадян, з 2014 року відірваних нинішньою путінською Росією від нашої спільної української Батьківщини», - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, вже четвертий рік поспіль силами активістів, волонтерів, військових і просто небайдужих людей проходять акції, які мають нагадати жителям в окупації, про те, що про них пам'ятають і роблять все можливе, щоб знову бути єдиними в складі України. «Безумовно, вони про це знають, тому що кошти для проведення акцій часто надходять з окупованих міст від людей, які досі чекають повернення до складу України», - йдеться у повідомленні.
Так, над містом Слов'яносербськ за допомогою безпілотників було скинуто понад 10 тисяч інформаційних листівок. Картинки супроводжувалися написами українською та російською мовами: «Добро пожаловать, ты дома!», «Вместе нам лучше», «Ласкаво просимо, ти вдома!», «Береги себя… жду! Возвращайся скорее домой!», «Вместе восстановим», «Бережи себе… чекаю! Повертайся скоріш додому!».
«За допомогою листівок, які волонтери та активісти відправляють на непідконтрольну територію, вони показують людям в окупації, що ці листівки - своєрідний зворотний зв'язок, який обов'язково потрібно налагодити і зберегти для того, щоб в окупації ні на мить не сумнівалися, що Україна їх не кинула сам на сам з російським окупантом і Україна обов'язково повернеться», - йдеться також в публікації.
Водночас повідомляється, що окупаційна влада боїться таких листівок. «Інформаційна операція спровокувала мобілізацію окупантів для вилучення цих матеріалів у населення. Так, окупаційна адміністрація і підконтрольні окупантам ЗМІ щоразу дуже болісно реагують на цю операцію, тому що будь-який окупант, який знаходиться на чужій землі, знає - правду не зупинити», - підсумував автор публікації.
Люди в оккупации уже разуверились во всём, оккупационные правительства РФ переоформляет гражданства, а эти шуты......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 бер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зеленский пообещал МВФ выполнить все договоренности. Фото: president.gov.ua Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, Украина выполнит взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с Bloomberg, пишет 10 марта пресс-служба Офиса президента.
"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. – Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", – сказал глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики. "Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должно говорить и делать профильный министр", – отметил он.
В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" правок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.
Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связан с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который "дал возможность повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения".
Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснение деталей земельной и медицинской реформ.
Зеленский также заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнит взятые на себя обязательства.
"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформ – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон об землю и закончить с банковским законом – мы это сделаем", – сказал он.
По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмигалем они планируют отбыть на встречу в США.
Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.
"Не только Офис Президента, не только (министр юстиции – Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – сказал он.
Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.
Дела "доктора Смерть" - будут доведены до конца - Украина обязана вымереть. А спасение умирающих - дело рук самих умирающих.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 бер, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Очнитесь, какие тесты в аптеках? В Штатах тестов для врачей не хватает. А у нас их вообще ни в одной больнице нет. У меня все больше складывается ощущение, что все наши граждане с фамилией Ляшко еще те пи... гм...
Я так понимаю, у народа прозрение с кем имеют дело. Где же они были...- Эти 73%?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию.
Источник: декларация перед увольнением, поданная в реестр НАПК 6 марта
Детали: Согласно документу, на основании инвестиционного договора Богдан имеет право пользования 10 квартирами в Киеве, которые полностью или частично строятся за его деньги. Экс-глава ОП имеет в собственности еще несколько квартир в Киеве разной квадратуры, жилой дом в Козине Киевской области на 560,6 квадратных метров, приобретенный в 2011 году. Право пользования этим домом есть у четырех дочерей Богдана.
В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии на 82 кв. м. Согласно декларации, она стоила ему чуть больше 2 миллионов гривен.
Экс-глава ОП задекларировал 10 земельных участков в столице, Киевской области и на Львовщине.
В 2020 годк (в декларации указан период с 1 января по 11 февраля) доход Богдана составил 83 тысяч 134 гривен: из них 63 130 зарплаты в Офисе президента, 20 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества и 4 гривни процентов в Приватбанке.
Из наличных средств Богдан задекларировал 721 600 долларов, и 238 400 евро.
На банковских счетах (своих и дочерей) экс-глава ОП держит 676 тысяч долларов, полмиллиона евро и чуть более 10 миллионов гривен (10,4 млн грн. – в Приватбанке).
Его дочери имеют счета в Приватбанке и словацком Tatra Bank AS.
Богдан имеет в собственности 3 автомобиля Mercedes-benz (2 машины купил в 2019 году) и 2 электрокара Tesla.
Экс-глава ОП задекларировал три швейцарских часы, не указав их стоимость.
Предыстория:
10 февраля Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, после чего написал заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента. 11 февраля Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака. После увольнения Богдан отправился на отдых и постил фото якобы с Сейшельских островов. 2 марта Богдан сообщил, что вернулся к адвокатской деятельности, которой занимался до присоединения к команде Зеленского.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.