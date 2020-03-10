К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 бер, 2020 03:14
К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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