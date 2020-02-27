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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5753575457555756
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 03:14

  budivelnik написав:......
3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.
...

К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:20

  yanyura написав:Вандалы!
На унікальній фресці в парадному залі Апостольського палацу у Ватикані виявили надряпаний напис: "Лена Тамара Вінниця". Найімовірніше, його залишили дві туристки з України.

https://www.unian.ua/curiosities/109092 ... video.html

Видео - https://www.facebook.com/ItalyForUs/vid ... 993315541/


жлобьё обыкновенное
из тех, шо думают, что всё вертится вокруг них и для них
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-27

9) Гаврилюк сел на Bolt.


"такси бонд" видно на 1:46
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05

Народні депутати України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» уперше з 2014 року приїхали на засідання Державної Думи РФ у Москві. Участь у засіданні взяли нардепи Віктор Медведчук та Вадим Рабінович
Вот же твари.
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  #<1 ... 5753575457555756
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