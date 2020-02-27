К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 бер, 2020 03:14
К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:20
жлобьё обыкновенное
из тех, шо думают, что всё вертится вокруг них и для них
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29
"такси бонд" видно на 1:46
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35
А что такого, берут пример с президента. Но тот хотя бы тайно в Омане пытался с россиянами встречаться.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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