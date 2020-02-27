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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5753575457555756
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 03:14

  budivelnik написав:......
3 На зустрічі в Омані-пропозиції росії по не визнанню ПЦУ - не були прийняті,а зустрічатись представникам церков - корисно.
...

К вопросу о географии.
Не обратил внимание, но встреча была не в Омане, а в Аммане, кот. находится в Иордании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:20

  yanyura написав:Вандалы!
На унікальній фресці в парадному залі Апостольського палацу у Ватикані виявили надряпаний напис: "Лена Тамара Вінниця". Найімовірніше, його залишили дві туристки з України.

https://www.unian.ua/curiosities/109092 ... video.html

Видео - https://www.facebook.com/ItalyForUs/vid ... 993315541/


жлобьё обыкновенное
из тех, шо думают, что всё вертится вокруг них и для них
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-27

9) Гаврилюк сел на Bolt.


"такси бонд" видно на 1:46
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05

Народні депутати України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» уперше з 2014 року приїхали на засідання Державної Думи РФ у Москві. Участь у засіданні взяли нардепи Віктор Медведчук та Вадим Рабінович
Вот же твари.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35



А что такого, берут пример с президента. Но тот хотя бы тайно в Омане пытался с россиянами встречаться.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:23

Ітогі подвєдьом. 2020-03-11

Ітогі подвєдьом. 2020-03-11

1) В Украине объявлен общенациональный карантин

2) Зеленский о сотрудничестве с МВФ: мы выполнили больше, чем любое предыдущее правительство
«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.

Банковский закон - это сделать невозможным возврат банков их бывшим владельцам.
Ничего Бубочка не выполнил и денег ждать придётся долго

Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ: из восьми условий остаются невыполненными два

3) Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, в районе обстрела расположена школа - ООС
Детей эвакуировали в бомбоубежище.

4) Зеленский представил нового министра обороны

Министр обороны: ВСУ должны давать такой отпор, чтобы у агрессора исчезло желание "испытывать силу наших бойцов"
Поглядим, как будут давать отпор ...

5) Украина входит в мировой финансовый кризис более сильной, чем в 2008 году - премьер

Что-то подобное я уже слышал в 2008 году
"Мировой финансовый кризис Украину если и коснется, то в минимальных объемах", - утверждает Тимошенко.

6) Премьер объяснил, почему именно сейчас ввели карантин в Украине

Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе – Шмыгаль
".... Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта»

7) В Аппарате Рады прокомментировали поездку Медведчука с другими нардепами в РФ и встречу с Путиным
В пресс-службе Аппарата ВР подчеркивают, что это была частная поездка и во время своих встреч депутаты "ОПЗЖ" высказывали позицию "исключительно своей политической силы".

А второй тихонько господином Медведчуком передает "приветики" в Москву.

Из речи Бубочки на дебатах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:14

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:13


Де Баканов, чому не ловить, не відкриває кримінальні справи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:19


Чортів шукає в Борисполі
Та дівчат кошмарить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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