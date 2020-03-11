так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05
так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:30
Re: Політичні дискусії
Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36
Уже второй раз сливается из рады. Чесний патріот.
Опять "не дали поработать"
Нехай краще співає поки є шанувальники
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