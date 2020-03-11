RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5754575557565757
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 31.08.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:30

Re: Політичні дискусії

Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15664
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

  freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.


Уже второй раз сливается из рады. :lol: Чесний патріот. :lol:
Опять "не дали поработать" :mrgreen:

Нехай краще співає поки є шанувальники
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2034
З нами з: 11.10.16
Подякував: 921 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5754575557565757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.