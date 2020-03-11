Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал. Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится. Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал. Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится. Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Уже второй раз сливается из рады. Чесний патріот. Опять "не дали поработать"
yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?
так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал. Спрашивай с Бубочки
Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019 Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.
А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко? Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?
Как, к примеру, здесь:
15-02-2020 ... Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.
«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко. ... Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.