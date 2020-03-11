Додано: Сер 11 бер, 2020 22:30

Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.

Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.

Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.