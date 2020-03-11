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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5754575557565757
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:30

Re: Політичні дискусії

Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

  freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.


Уже второй раз сливается из рады. :lol: Чесний патріот. :lol:
Опять "не дали поработать" :mrgreen:

Нехай краще співає поки є шанувальники
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:22

  pesikot написав:
  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)

Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019
Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

https://tsn.ua/ru/politika/v-sluge-naro ... 07669.html

Ну да бог с ними, депутатами от СН.

А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко?
Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?

Как, к примеру, здесь:
15-02-2020
...
Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.

«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко.
...
Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/2020/02/15/% ... %81%d1%82/

В качестве кого он проводил переговоры от имени Украины? От какого госоргана Украины он получил полномочия говорить и проводить "двусторонние консультации"?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:59

Re: Політичні дискусії

В пятницу Петру вручат в ГБР первую пидозру, если он конечно к этому времени не уедет куда то за границу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5754575557565757
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