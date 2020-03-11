Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал. Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится. Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал. Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится. Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Уже второй раз сливается из рады. Чесний патріот. Опять "не дали поработать"
yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?
так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал. Спрашивай с Бубочки
Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019 Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.
А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко? Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?
Как, к примеру, здесь:
15-02-2020 ... Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.
«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко. ... Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.
yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?
так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал. Спрашивай с Бубочки
Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019 Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.
А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко? Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?
Как, к примеру, здесь:
15-02-2020 ... Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.
«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко. ... Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.
В качестве кого он проводил переговоры от имени Украины? От какого госоргана Украины он получил полномочия говорить и проводить "двусторонние консультации"?
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по приглашению организаторов примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
В сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.
Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Веб-сторінка Член міжпарламентської ради Україна-НАТО Веб-сторінка Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації Веб-сторінка Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Веб-сторінка Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою Веб-сторінка
А Яременко как теперь свою похоть удовлетворяет? В ручную под столом в Раде?
freeze написав:В пятницу Петру вручат в ГБР первую пидозру, если он конечно к этому времени не уедет куда то за границу.
Не уедет. Этот цирк будет очень во вред Зе.
А как насчёт пидозры от Военного Прокурора тем, кто поехал в Московию? Или они уже совсем "рамсы попутали"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.
Банковский закон - это сделать невозможным возврат банков их бывшим владельцам. Ничего Бубочка не выполнил и денег ждать придётся долго
В пресс-службе Аппарата ВР подчеркивают, что это была частная поездка и во время своих встреч депутаты "ОПЗЖ" высказывали позицию "исключительно своей политической силы".
А второй тихонько господином Медведчуком передает "приветики" в Москву.
Из речи Бубочки на дебатах
"Карантин" объявили по советской практике - больше 3х не собираться, что бы население не ликвидировало самого лютого Внутреннего Врага, что под видом запрета окончательно ПРодаст Украину - её Земли, заводы, науку, здравоохранение, население,..... - гонцы уже поскакали в Московию.
- 73% Что ещё не понимают, что в этой стране, с 2011 года - ОНИ не "Люди" в соответствии со ст. Конституции Украины №1. Они не имеют коррупционными методами с 1991 года Права на собственность, средства Производства, Интелектуальную собственность, права работать и создавать, получать достойную оплату своего труда. Я просто уже не знаю, какой терминологией это Вам донести во все концы Украины.
Как я уже указывал, клоуны сознательно валят ВСЁ, кося под дурачков - "Украину", что бы она не могла противостоять оккупации с Востока. И Московия, словно в 18 прошла парадным строем через Всю Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://zn.ua/UKRAINE/ermak-i-kozak-dog ... 7700_.html Я так понимаю "Минский процесс" канул в лету. И каждый день, в ускоренном темпе РФ переваривает Крым и Донбасс. "Верховный" - дальше некуда. Нанимателям отрабатывает все "роялти" Козак - характерник - Чего молчишь? Чем полна Земля Карпат по этому поводу?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.