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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5754575557565757
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:30

Re: Політичні дискусії

Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

  freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.


Уже второй раз сливается из рады. :lol: Чесний патріот. :lol:
Опять "не дали поработать" :mrgreen:

Нехай краще співає поки є шанувальники
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:22

  pesikot написав:
  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)

Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019
Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

https://tsn.ua/ru/politika/v-sluge-naro ... 07669.html

Ну да бог с ними, депутатами от СН.

А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко?
Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?

Как, к примеру, здесь:
15-02-2020
...
Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.

«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко.
...
Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/2020/02/15/% ... %81%d1%82/

В качестве кого он проводил переговоры от имени Украины? От какого госоргана Украины он получил полномочия говорить и проводить "двусторонние консультации"?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:59

Re: Політичні дискусії

В пятницу Петру вручат в ГБР первую пидозру, если он конечно к этому времени не уедет куда то за границу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:35

  yanyura написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

так Бубочка и не подаёт такой закон, хотя и обещал.
Спрашивай с Бубочки :)

Вообще-то это предлагал
8 сентября 2019
Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

https://tsn.ua/ru/politika/v-sluge-naro ... 07669.html

Ну да бог с ними, депутатами от СН.

А вот почему молчит ПЕС и его главный - Порошенко?
Может потому, что в случае принятия такого Закона лично он не сможет нигде за границей выступать, под угрозой уголовной ответственности?

Как, к примеру, здесь:
15-02-2020
...
Про це журналістам розповів п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який вже провів багато зустрічей в рамках конференції.

«Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року», – зазначив Порошенко.
...
Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій», – зазначив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/2020/02/15/% ... %81%d1%82/

В качестве кого он проводил переговоры от имени Украины? От какого госоргана Украины он получил полномочия говорить и проводить "двусторонние консультации"?


Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по приглашению организаторов примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.

Член Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Веб-сторінка
Член міжпарламентської ради Україна-НАТО Веб-сторінка
Член Української частини Парламентського комітету Української частини Парламентського комітету асоціації Веб-сторінка
Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Веб-сторінка
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою Веб-сторінка

А Яременко как теперь свою похоть удовлетворяет? В ручную под столом в Раде? :lol:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:37

  freeze написав:В пятницу Петру вручат в ГБР первую пидозру, если он конечно к этому времени не уедет куда то за границу.

Не уедет. Этот цирк будет очень во вред Зе. :wink:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:59

  Renee написав:
  freeze написав:В пятницу Петру вручат в ГБР первую пидозру, если он конечно к этому времени не уедет куда то за границу.

Не уедет. Этот цирк будет очень во вред Зе. :wink:

А как насчёт пидозры от Военного Прокурора тем, кто поехал в Московию?
Или они уже совсем "рамсы попутали"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:16

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-03-11

1) В Украине объявлен общенациональный карантин

2) Зеленский о сотрудничестве с МВФ: мы выполнили больше, чем любое предыдущее правительство
«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.

Банковский закон - это сделать невозможным возврат банков их бывшим владельцам.
Ничего Бубочка не выполнил и денег ждать придётся долго

Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ: из восьми условий остаются невыполненными два

3) Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, в районе обстрела расположена школа - ООС
Детей эвакуировали в бомбоубежище.

4) Зеленский представил нового министра обороны

Министр обороны: ВСУ должны давать такой отпор, чтобы у агрессора исчезло желание "испытывать силу наших бойцов"
Поглядим, как будут давать отпор ...

5) Украина входит в мировой финансовый кризис более сильной, чем в 2008 году - премьер

Что-то подобное я уже слышал в 2008 году
"Мировой финансовый кризис Украину если и коснется, то в минимальных объемах", - утверждает Тимошенко.

6) Премьер объяснил, почему именно сейчас ввели карантин в Украине

Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе – Шмыгаль
".... Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта»

7) В Аппарате Рады прокомментировали поездку Медведчука с другими нардепами в РФ и встречу с Путиным
В пресс-службе Аппарата ВР подчеркивают, что это была частная поездка и во время своих встреч депутаты "ОПЗЖ" высказывали позицию "исключительно своей политической силы".

А второй тихонько господином Медведчуком передает "приветики" в Москву.

Из речи Бубочки на дебатах

"Карантин" объявили по советской практике - больше 3х не собираться, что бы население не ликвидировало самого лютого Внутреннего Врага, что под видом запрета окончательно ПРодаст Украину - её Земли, заводы, науку, здравоохранение, население,..... - гонцы уже поскакали в Московию.

- 73% Что ещё не понимают, что в этой стране, с 2011 года - ОНИ не "Люди" в соответствии со ст. Конституции Украины №1. Они не имеют коррупционными методами с 1991 года Права на собственность, средства Производства, Интелектуальную собственность, права работать и создавать, получать достойную оплату своего труда.
Я просто уже не знаю, какой терминологией это Вам донести во все концы Украины.

Как я уже указывал, клоуны сознательно валят ВСЁ, кося под дурачков - "Украину", что бы она не могла противостоять оккупации с Востока. И Московия, словно в 18 прошла парадным строем через Всю Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:52

Re: Політичні дискусії

https://zn.ua/UKRAINE/ermak-i-kozak-dog ... 7700_.html
Я так понимаю "Минский процесс" канул в лету.
И каждый день, в ускоренном темпе РФ переваривает Крым и Донбасс.
"Верховный" - дальше некуда.
Нанимателям отрабатывает все "роялти"
Козак - характерник
- Чего молчишь?
Чем полна Земля Карпат по этому поводу?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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