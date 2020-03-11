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На Донбассе происходит открытый конфликт, - МИД Швеции Новости » Политика 11.03.2020 - 17:01 На Донбассе происходит открытый конфликт, - МИД Швеции https://www.rbc.ua/rus/news/donbasse-pr ... 37621.html Глава МИД Швеции заявила, что конфликт на Донбассе нельзя называть "замороженным"
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на Донбассе нет замороженного конфликта, вместо этого там происходит открытое противостояние. Об этом она сказала в интервью Le Monde.
По ее словам, за первые два месяца в результате обстрелов на Донбассе погибли десятки военных.
"Будучи на Донбассе, совершенно очевидно, что я находилась в присутствии активного, а не замороженного конфликта. На 420 километров "контактной" линии работают только пять пунктов пересечения. Десять тысяч человек пересекают одну из этих точек - Станицу Луганскую. Повседневная жизнь людей очень сложная", - заявил Линде.
Она напомнила, что в феврале встречалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Основная проблема заключается в том, что Россия по-прежнему отказывается взять на себя главную роль в этом конфликте. В этих условиях трудно достичь реального мирного соглашения", - отметила министр.
Она также добавила, что нет никаких предпосылок для ослабления санкций в отношении России в связи с продолжающейся агрессией против Украины, и это понимают все 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Советник секретаря СНБО - Это не опечатка? И оно не знает, что входит в его обязанности?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 12 бер, 2020 02:47, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Боснии и Герцеговине впервые оправдали сербского наемника Гаврилу Стевича, который в 2014 году воевал против украинцев на Донбассе в рядах террористов "ЛНР".
Как сообщает Nezavisne, Стевича обвиняли в том, что он, являясь гражданином Боснии и Герцеговины, 8 июля 2014 года покинул страну и через белградский аэропорт прибыл в Москву, а затем через Ростов – в Луганск.
Там наемник вступил в отряд четников "Йован Шевич", получил форму и оружие и воевал против ВСУ до середины сентября 2014 года. За месяц своей "службы" он получал 500 евро. Однако Стевич, пытаясь себя оправдать, заявил, что якобы приехал в "ЛНР" в качестве журналиста и писателя.
- Это этот ...на "М" - РФский "актёр", с нашивкой "Пресса" за станковым пулемётом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Золотом-4 С начала суток боевики не обстреливали позиции украинских военных 19:17 11.03.2020 https://112.ua/ato/na-donbasse-boeviki- ... 28744.html Facebook ООС С начала суток на Донбассе боевики не обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.
В штабе добавили, что боевики обстреляли жилой дом в Золотом-4.
"Вчера российские оккупанты из гранатометов обстреляли гаражную постройку в населенном пункте Золотое-4 на ул. Вторая Вольная, дом 53. Повреждена крыша гаража, кроме того, осколками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
В штабе подозревают, что боевики осуществили обстрел с использованием боеприпаса ВОГ-25.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 12 бер, 2020 02:59, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь - Так говорите, дитятко в Болгарию ездило?
В Болгарии и Албании сообщили о первых смертях от коронавируса 21:22, 11 марта 2020 https://strana.ua/news/254293-v-bolhari ... rusa-.html Первые смерти от коронавируса в Болгарии и Албании. На территории Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти пациентов от коронавируса Covid-19.
Даже не представляю кому сочувствовать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://sprotyv.info/news/ukroboronprom ... -podrobici Державний концерн “Укроборонпром” ухвалив рішення про передачу 21 підприємства у Фонд держмайна. Ще два підприємства віддадуть космічному агентству. Про це розповів голова підприємства Айварас Абромавічус, повідомляє АрміяІnform.
Абромавічус уточнив, що до ФДМУ буде передано непрацюючі підприємства, на яких давно не виробляється продукція військового призначення: “Вони мали 100 співробітників на 21 підприємство та 1 млн дол. виручки. Передаємо практично “пустушки”.
У космічне агентство буде передано “Конекс” (спеціалізується на розробці і виробництві бортової апаратури для космічних апаратів, зокрема обладнання для обробки даних дистанційного зондування Землі) та “Промінь” (спеціалізується на розробці та виготовленні передавальної апаратури, антенних систем з різним діаметром дзеркал для наземних станцій супутникового телебачення і зв’язку. Продукція підприємства затребувана для виробництва систем ППО і авіаційної навігації).
Абромавічус повідомив, що спільно з наглядовою радою було ухвалено рішення, що “Укроборонпром” не повинен займатися космічною діяльністю. “Таким чином, в найближчому майбутньому в “Укроборонпромі” буде мінус 23 підприємства”, – резюмував очільник концерну.
Зазначимо, що дане рішення було ухвалено на засіданні наглядової ради два тижні тому.
Нагадаємо, раніше група ІС повідомляла, що концерн «Укроборонпром» отримає рекордне замовлення від держави.
Айайай!!! и кто это сделал? И Кто это "такие" - наглядови рады по ликвидации Украины? За 30 серебрянников? - А Вы говорите "ВАТА", в городах Украины! Лютый и полон ненависти Враг Украины смотрите где! Что её уничтожает и продаёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Люди Коломойского предлагают опорожнится на головы граждан, причем в прямом смысле этого слова. Дубинский уже надоел со своими предложениями дефолта, но то Дубинский. Мама любит скорость, бабушка любит котлеты, он любит выплескивать нам свою мерзость. Но тут вдруг у него нашелся последователь. И не где-нибудь, а в Совете НБУ. Новое лицо там. Новое криворожское лицо", - пише фінансист Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"...Анализируя возможность и целесообразность дефолта для Украины, член совета сравнил его с "расстройством желудка". "Если нет физической возможности больше терпеть, то стоит опорожниться и принимать лекарства. Так и с дефолтом государств – если нет объективной возможности обслуживать долг (например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ), то в дефолте нет ничего плохого", – написал Шапран….
В дефолте нет ничего плохого – это от создателей "коронавирус полезен для вашего здоровья". Дефолт – это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение. Дефолт означает коллапс финансовой системы. Разрушает доверие на года. И сопровождается таким количеством неприятностей, что трудно даже представить. В Аргентине в свое время пришлось выводить танки на улице, так народ был счастлив от результатов дефолта.
У нас падал экспорт и убегали инвесторы в 2008 году. Причем тогда инвесторов было гораздо больше. У нас падал экспорт и убегали последние загулявшие инвесторы в 2014-м. Но дефолта не было. Потому что у Украины не такой большой долг, чтобы ради его !обнуления" жертвовать всей экономикой. Что было в 2008-м и в 2014 году? Был МВФ. При поддержке МВФ у вас не будет проблем пройти кризисные времена без дефолта. При том, что в данный момент у Украины есть запас прочности. Благодаря резервам НБУ, очищенной банковской системе и существенному уменьшению долга. И дефолт в такой момент – это нежелание платить, сознательное самоубийство.
Люди Коломойского говорят нам, что ливанцы молодцы. Давайте будем как ливанцы. Благо они недавно объявили дефолт. Но забывают уточнить, что в Ливане жестокий валютный кризис, долг в три раза выше, чем в Украине, и невозможность забрать депозиты из банков. Прекрасный пример для подражания. Хотим повторить?
Единственная возможная причина для дефолта сейчас – это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Вот и все. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы, приняв ряд вполне разумных шагов, можете его избежать, не является признаком здравого смысла.
Можно только посочувствовать приспешникам Коломойского, если у них проблемы с опорожнением желудка. Но можно нас избавить от подробностей. И решать свои интимные проблемы у врача. А если вы решили под шумок кризиса задефолтить, то так и скажите. Но не надо опорожняться прямо у всех глазах и говорит, что это манна небесная".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.