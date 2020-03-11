середа, 11 березень 2020, 22:53В дефолті немає нічого поганого - це від творців "коронавірус корисний для вашого здоров'я"."Люди Коломойского предлагают опорожнится на головы граждан, причем в прямом смысле этого слова. Дубинский уже надоел со своими предложениями дефолта, но то Дубинский. Мама любит скорость, бабушка любит котлеты, он любит выплескивать нам свою мерзость. Но тут вдруг у него нашелся последователь. И не где-нибудь, а в Совете НБУ. Новое лицо там. Новое криворожское лицо", - пише фінансист Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:"...Анализируя возможность и целесообразность дефолта для Украины, член совета сравнил его с "расстройством желудка". "Если нет физической возможности больше терпеть, то стоит опорожниться и принимать лекарства. Так и с дефолтом государств – если нет объективной возможности обслуживать долг (например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ), то в дефолте нет ничего плохого", – написал Шапран….В дефолте нет ничего плохого – это от создателей "коронавирус полезен для вашего здоровья". Дефолт – это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение. Дефолт означает коллапс финансовой системы. Разрушает доверие на года. И сопровождается таким количеством неприятностей, что трудно даже представить. В Аргентине в свое время пришлось выводить танки на улице, так народ был счастлив от результатов дефолта.У нас падал экспорт и убегали инвесторы в 2008 году. Причем тогда инвесторов было гораздо больше. У нас падал экспорт и убегали последние загулявшие инвесторы в 2014-м. Но дефолта не было. Потому что у Украины не такой большой долг, чтобы ради его !обнуления" жертвовать всей экономикой. Что было в 2008-м и в 2014 году? Был МВФ. При поддержке МВФ у вас не будет проблем пройти кризисные времена без дефолта. При том, что в данный момент у Украины есть запас прочности. Благодаря резервам НБУ, очищенной банковской системе и существенному уменьшению долга. И дефолт в такой момент – это нежелание платить, сознательное самоубийство.Люди Коломойского говорят нам, что ливанцы молодцы. Давайте будем как ливанцы. Благо они недавно объявили дефолт. Но забывают уточнить, что в Ливане жестокий валютный кризис, долг в три раза выше, чем в Украине, и невозможность забрать депозиты из банков. Прекрасный пример для подражания. Хотим повторить?Единственная возможная причина для дефолта сейчас – это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Вот и все. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы, приняв ряд вполне разумных шагов, можете его избежать, не является признаком здравого смысла.Можно только посочувствовать приспешникам Коломойского, если у них проблемы с опорожнением желудка. Но можно нас избавить от подробностей. И решать свои интимные проблемы у врача. А если вы решили под шумок кризиса задефолтить, то так и скажите. Но не надо опорожняться прямо у всех глазах и говорит, что это манна небесная".