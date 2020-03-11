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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5755575657575758
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:25

"Люди Коломойского предложили Украине сознательное самоубийство" – фінансист Фурса
середа, 11 березень 2020, 22:53
https://patrioty.org.ua/blogs/liudy-kol ... 19178.html
В дефолті немає нічого поганого - це від творців "коронавірус корисний для вашого здоров'я".

"Люди Коломойского предлагают опорожнится на головы граждан, причем в прямом смысле этого слова. Дубинский уже надоел со своими предложениями дефолта, но то Дубинский. Мама любит скорость, бабушка любит котлеты, он любит выплескивать нам свою мерзость. Но тут вдруг у него нашелся последователь. И не где-нибудь, а в Совете НБУ. Новое лицо там. Новое криворожское лицо", - пише фінансист Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"...Анализируя возможность и целесообразность дефолта для Украины, член совета сравнил его с "расстройством желудка". "Если нет физической возможности больше терпеть, то стоит опорожниться и принимать лекарства. Так и с дефолтом государств – если нет объективной возможности обслуживать долг (например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ), то в дефолте нет ничего плохого", – написал Шапран….

В дефолте нет ничего плохого – это от создателей "коронавирус полезен для вашего здоровья". Дефолт – это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение. Дефолт означает коллапс финансовой системы. Разрушает доверие на года. И сопровождается таким количеством неприятностей, что трудно даже представить. В Аргентине в свое время пришлось выводить танки на улице, так народ был счастлив от результатов дефолта.

У нас падал экспорт и убегали инвесторы в 2008 году. Причем тогда инвесторов было гораздо больше. У нас падал экспорт и убегали последние загулявшие инвесторы в 2014-м. Но дефолта не было. Потому что у Украины не такой большой долг, чтобы ради его !обнуления" жертвовать всей экономикой. Что было в 2008-м и в 2014 году? Был МВФ. При поддержке МВФ у вас не будет проблем пройти кризисные времена без дефолта. При том, что в данный момент у Украины есть запас прочности. Благодаря резервам НБУ, очищенной банковской системе и существенному уменьшению долга. И дефолт в такой момент – это нежелание платить, сознательное самоубийство.

Люди Коломойского говорят нам, что ливанцы молодцы. Давайте будем как ливанцы. Благо они недавно объявили дефолт. Но забывают уточнить, что в Ливане жестокий валютный кризис, долг в три раза выше, чем в Украине, и невозможность забрать депозиты из банков. Прекрасный пример для подражания. Хотим повторить?

Единственная возможная причина для дефолта сейчас – это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Вот и все. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы, приняв ряд вполне разумных шагов, можете его избежать, не является признаком здравого смысла.

Можно только посочувствовать приспешникам Коломойского, если у них проблемы с опорожнением желудка. Но можно нас избавить от подробностей. И решать свои интимные проблемы у врача. А если вы решили под шумок кризиса задефолтить, то так и скажите. Но не надо опорожняться прямо у всех глазах и говорит, что это манна небесная".

:roll:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:31

Это видео для тех, кто знаком с "солдатским хлебом" видео "Верховного"
https://www.facebook.com/president.gov. ... 630518989/
- И его понимания, "а он кто?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:20

На самом деле, это Зе изобрёл короно-вирус, чтоб бороться с добровольцами

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:55

  Alex2007 написав:
  freeze написав:Что то Вакарчук сдулся даже быстрее, чем я ожидал.
Сбежал с поста главы партии, и похоже скоро сдаст и депутатский мандат, к этому все и катится.
Думал в политике будут сплошные овации. А тут оказывается налоговый уклонист, все следят, декларации надо сдавать, одни проблемы и мало народной любви.


Уже второй раз сливается из рады. :lol: Чесний патріот. :lol:
Опять "не дали поработать" :mrgreen:

Нехай краще співає поки є шанувальники

Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:58

  Kudrjavuy написав:Это видео для тех, кто знаком с "солдатским хлебом" видео "Верховного"
https://www.facebook.com/president.gov. ... 630518989/
- И его понимания, "а он кто?"

как все)) https://www.facebook.com/10004097856027 ... rnu7aNlQaX
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:27

  Kudrjavuy написав:Это видео для тех, кто знаком с "солдатским хлебом" видео "Верховного"
https://www.facebook.com/president.gov. ... 630518989/
- И его понимания, "а он кто?"

Ну что они несут...
Какое внимание?

Атошники до сих пор судятся за отпускные...
Ответ официальный -- * Ваша заява нiкчемна...*!!!
При наличии уже выигранных судов многими атошниками.

Тупейше-наглейшая пустотрата госсредств на судебные издержки, время, мелочное собирание тех, кто не смог обратиться в суд ... плевок в лицо защитникам (за кровные атошные судиться с ... государством. Потому что власти так ... *заботятся*).
И вот такие речи преза и МО.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:58

Мизантрóп
  detroytred написав: плевок в лицо защитникам (за кровные атошные судиться с ... государством. Потому что власти так ... *заботятся*).
И вот такие речи преза и МО.

Увы, это и выставляется на показ, что бы 73% наконец проснулись
Ибо Государства уже НЕТ - всё на продажу, при чём без Права на собственность и Права деятельности в Украине самих коренных жителей, Права на собственный труд - Украинцев, как носителей знаний и умений, науки и культуры,...
- Шуты и скоморохи - вот наша сегодняшняя реальность.
При чём реально украинцев изганяют из Украины, уничтожают, при участии их понедельников из РФ,... - навязывают коррупционную систему из-вне самоликвидации Государства.
- При чём под предлогом требований МВФ.
В то же время сами системно выводят все и всё за пределы Украины вне поля её и Международного Правосудия.

- Публично смотрите на Врага каждого Украинца.
Ибо жить в обществе и быть не зависящим от него нельзя.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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