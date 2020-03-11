Kudrjavuy написав:

Но для этого в первую очередь нужно знать менталитет каждого украинца, а особенно с национальным подтекстом.

Если бы тот - жеи такие же "Ыксперды", с "еврейских вопросов" имели хоть чуть-чуть мозгов и практики...Спасибоза замечательную ссылку. (что бы не писать стучать по пианинке)(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий- Остальное бред от лукавого.