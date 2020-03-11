Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:Зе тоже сдуется. Он даже физически не готов к президенству. И видно, что нервы слабы. Бурно реагировать на федын и гончаренок - плохая примета, а ведь это только начало.
У него по определению нет понимания "кто он" и "что делать" Зато есть всестороннее давление со всех сторон. Где он уже перестал ориентироваться в приоритете ПОТРЕБНОСТЕЙ и обязанностей. - Выплывает, только за счёт шутовства. - Но разрушение Украины нельзя даже сравнивать и ставить рядом с лицедейством.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Оккупационные власти "ДНР" заявили, что в Минске достигнута договоренность о создании площадки для прямого обсуждения "конфликта" на Донбассе между Украиной и "республиками". Об этом сообщает так называемый "МИД ДНР".
"Контактная группа договорилась о создании новой площадки для двусторонних переговоров", - с таким заголовком в сепаратистских СМИ вышло сообщение фейкового "ведомства".
В переводе Украина переходит в полное управление со стороны Агрессора. Сдаётся на условия победителя. Так что ВЫ думаете 73% -? Или Вы не умеете думать, за вас думает телевизор?(тяжкий физический и изнуряющий труд не всегда облагораживает человека) Шуты сдали все интересы Государства как в экономике, политике, ... так и в войне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сергея Сивохо националисты прижали к стенке. На презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую сегодня в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку.
Необходимо оказывать ему всестороннюю помощь, да бы оно исполняло свои прямые обязанности. А они его по мирному Киеву выгуливают... - сюреализм? Или действительность?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Если бы тот - же shapo и такие же "Ыксперды", с "еврейских вопросов" имели хоть чуть-чуть мозгов и практики... - Они бы "не пришивали рукава к штанам."https://www.youtube.com/watch?v=6xlTquxWVeQ Спасибо К.х. за замечательную ссылку. (что бы не писать стучать по пианинке) Но для этого в первую очередь нужно знать менталитет каждого украинца, а особенно с национальным подтекстом. Почему вам и объясняют - хотите жить в Украине? Никого кроме этнических украинцев нельзя допускать до государственной Власти в Украине.(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий Принцип Национального Государства) - Остальное бред от лукавого.
Например: Звали Саакашвили, что бы навёл порядок в системе правоохранения, как в Грузии - Воры сидели в тюрьмах, граждане не боялись в тёмное время ходить по улицам,... - Но в результате тот Швили - погнал торговать госсобственностью в Одессе, .... - не удержался, хоть что-то не Продать.... Звали "волонтёров" для оказания помощи восстановления эффективности структурных монстров - они стали наоборот безвозвратно разрушать и тупо продавать уничтожать. - У кого то восприятие реальности не сходится с действительностью или это у меня "такой глаз"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.