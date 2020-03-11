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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5756575757585759
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:41

  Renee написав:Зе тоже сдуется. Он даже физически не готов к президенству. И видно, что нервы слабы. Бурно реагировать на федын и гончаренок - плохая примета, а ведь это только начало.

У него по определению нет понимания "кто он" и "что делать"
Зато есть всестороннее давление со всех сторон.
Где он уже перестал ориентироваться в приоритете ПОТРЕБНОСТЕЙ и обязанностей.
- Выплывает, только за счёт шутовства.
- Но разрушение Украины нельзя даже сравнивать и ставить рядом с лицедейством.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:54

А под таким соусом - это прямая Госизмена со стороны "наёмных шутов"
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В "ДНР" заявили, что Украина в Минске согласилась на "создание площадки для двусторонних переговоров"

12.03.2020 08:35. https://www.ostro.org/general/society/news/586420/

Оккупационные власти "ДНР" заявили, что в Минске достигнута договоренность о создании площадки для прямого обсуждения "конфликта" на Донбассе между Украиной и "республиками". Об этом сообщает так называемый "МИД ДНР".

"Контактная группа договорилась о создании новой площадки для двусторонних переговоров", - с таким заголовком в сепаратистских СМИ вышло сообщение фейкового "ведомства".

В переводе Украина переходит в полное управление со стороны Агрессора. Сдаётся на условия победителя. Так что ВЫ думаете 73% -? Или Вы не умеете думать, за вас думает телевизор?(тяжкий физический и изнуряющий труд не всегда облагораживает человека)
Шуты сдали все интересы Государства как в экономике, политике, ... так и в войне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:07

Очень жалко, что не помогли ему осуществлять свою деятельность и прямые обязанности в Песках, или Золотом-4, под Мариуполем или Красногоровкой,....
Националисты вытолкали Сивохо с конференции по примирению с Донбассом и сорвали ее. https://strana.ua/news/254389-natsional ... video.html
Юлия Корзун 11:43, сегодня

Сергея Сивохо националисты прижали к стенке.
На презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую сегодня в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку.

Необходимо оказывать ему всестороннюю помощь, да бы оно исполняло свои прямые обязанности.
А они его по мирному Киеву выгуливают... - сюреализм? Или действительность?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:19

Экстремисты сорвали саму презентацию платформы примирения, а вы фантазируете о голосовании Минских договоренностей в Раде...



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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:23

красиво кто то написал Никто Сивохо не толкал, у него просто произошел внутренний конфликт. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:36

  Kudrjavuy написав:Если бы тот - же shapo и такие же "Ыксперды", с "еврейских вопросов" имели хоть чуть-чуть мозгов и практики...
- :mrgreen: Они бы "не пришивали рукава к штанам." https://www.youtube.com/watch?v=6xlTquxWVeQ
Спасибо К.х. за замечательную ссылку. (что бы не писать стучать по пианинке)
Но для этого в первую очередь нужно знать менталитет каждого украинца, а особенно с национальным подтекстом.
Почему вам и объясняют - хотите жить в Украине?
Никого кроме этнических украинцев нельзя допускать до государственной Власти в Украине.(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий Принцип Национального Государства)
- Остальное бред от лукавого.

Например:
Звали Саакашвили, что бы навёл порядок в системе правоохранения, как в Грузии - Воры сидели в тюрьмах, граждане не боялись в тёмное время ходить по улицам,...
- Но в результате тот Швили - погнал торговать госсобственностью в Одессе, ....
- не удержался, хоть что-то не Продать....
Звали "волонтёров" для оказания помощи восстановления эффективности структурных монстров - они стали наоборот безвозвратно разрушать и тупо продавать уничтожать.
- У кого то восприятие реальности не сходится с действительностью или это у меня "такой глаз"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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