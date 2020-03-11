Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отмечает, что его советник по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию ведомства Источник: https://censor.net.ua/n3180969
budivelnik написав:А що не зрадофіл - так відразу адепт православного руССофашизму Питаю ще раз 1 Марш з факелами у Львові всього раз в рік 2 Марш з триколірними ганчірками в ОРДЛО -раз в тиждень Чи називає зрадіо ОРДЛОВців -православними русофашистами? Ні? А чому? З трьоколірною ганчіркою по Україні марширувати скрєпно+методички з Ольгіно не кажуть з цим боротись?
Провокатор ты лживый, во-первых, ОРДЛОвцев называю и похлеще (в том числе террористами), а во-вторых, адепты нацизма не раз в год чудят во Львове, а каждый день по несколько раз по всей стране (сегодня, например, они атаковали и Киев, и Одессу).
budivelnik написав:Секретар РНБО назвав збіговисько організоване Сивохою таким , яке не відповідає позиції РНБО по данному питанню і є виключно думкою Сивохи...хоча й дії активістів Серетар РНБО не схвалює
Еще одна ложь - никаким "збіговиськом" Данилов мероприятие не называл, осудил экстремистов и заявил, что к презентации не имеет личного отношения. Сам Данилов - это тоже не СНБО, как и Сивохо. Он там секретарь, а глава - Зеленский! Так что и твой цензор, и ты сам снова сели в глубокую лужу!