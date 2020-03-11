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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:50
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:05
А що не зрадофіл - так відразу адепт православного руССофашизму
Питаю ще раз
1 Марш з факелами у Львові всього раз в рік
2 Марш з триколірними ганчірками в ОРДЛО -раз в тиждень
Чи називає зрадіо ОРДЛОВців -православними русофашистами? Ні? А чому? З трьоколірною ганчіркою по Україні марширувати скрєпно+методички з Ольгіно не кажуть з цим боротись?
3 Секретар РНБО назвав збіговисько організоване Сивохою таким , яке не відповідає позиції РНБО по данному питанню і є виключно думкою Сивохи...хоча й дії активістів Серетар РНБО не схвалює
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09
Re: Політичні дискусії
А шо робити? Нацисти обирають єврея Зеленського, американці нащадка німецьких мігрантів Трампа - світ перевернувся з ніг на голову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:20
Провокатор ты лживый, во-первых, ОРДЛОвцев называю и похлеще (в том числе террористами), а во-вторых, адепты нацизма не раз в год чудят во Львове, а каждый день по несколько раз по всей стране (сегодня, например, они атаковали и Киев, и Одессу).
Еще одна ложь - никаким "збіговиськом" Данилов мероприятие не называл, осудил экстремистов и заявил, что к презентации не имеет личного отношения. Сам Данилов - это тоже не СНБО, как и Сивохо. Он там секретарь, а глава - Зеленский! Так что и твой цензор, и ты сам снова сели в глубокую лужу!
Вот оригинальная ссылка на его пост (а не бутусовская интерпретация):
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:13
1 А приклади можеш показати? А то твоє відношення до патріотів України я бачу
А от до православних руССофашистів-не пригадую
2 Одна приватна особа(сівохо) щось 3,14зданула про громадянський конфлік
Друга приватна особа - ввічливо поцікавилась а як інтерпритувати бойових бурятів, гіркіна, російські БТГ, танки і так далі і не отримавши відповіді -дала підсрачника сто+кілограмовій тушці...тушка впала...
З точки зору кримінального кодексу - максимум 15 діб,або адмінштраф...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:31
Увы, но администрация сделала невозможной такие поисковые запросы. Тем не менее, проверить мое отношение можно прямо здесь и сейчас: военные формирования т.н. ДНР/ЛНР - террористы, и точка!
Что касается "патріотів" к которым я, якобы, плохо отношусь - ты лжешь! К патриотам я отношусь с трепетом и уважением - это люди, которые платят налоги, исполняют свой гражданский долг по закону (в том числе посредством службы в ВСУ), по возможности помогают малоимущим и поднимают на обсуждение острые социальные вопросы. А те, о ком ты говоришь - не патриоты, а ксенофобы, налоговые уклонисты, нарушители общественного порядка, и местами, кстати, уголовные преступники по статьям о терроризме, как, например, подрывники полицейских под Радой в 2015-м
На словах пусть спорят хоть до посинения. Речь об физическом насилии, совершенным группой лиц - это уже не хулиганские действия. Тем более по этим персонажам они еще и повторные...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 бер, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:36
Re: Політичні дискусії
Мене більше цікавить сівохо...
Він патріот чи ксенофоб?
Якщо ОРДЛО - терористи
То сівохо - посібник терористів і той хто дав йому підсрачника - Патріот
Якщо ж сівохо все робить правильно...-то той хто так вважає православний руССофашист..
Я правий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40
Я не говорил, что все общество делится только на патриотов и ксенофобов. Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.
Про пособника террористов - это даже комментировать смешно! У тебя нет ни одного аргумента, которым можно было бы определить Сивохо к симпатикам ОРДЛОвцев. Или у тебя все, кто за мир - предатели? Тогда неудивительно, почему ты так рьяно защищаешь экстремистов
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:47
Re: Політичні дискусії
годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 12 бер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
Re: Політичні дискусії
Ватна підкладка на каптані Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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