Додано: Чет 12 бер, 2020 16:31

budivelnik написав: 1 А приклади можеш показати? А то твоє відношення до патріотів України я бачу

А от до православних руССофашистів-не пригадую

1 А приклади можеш показати? А то твоє відношення до патріотів України я бачуА от до православних руССофашистів-не пригадую

о терроризме

budivelnik написав: 2 Одна приватна особа(сівохо) щось 3,14зданула про громадянський конфлік

Друга приватна особа - ввічливо поцікавилась а як інтерпритувати бойових бурятів, гіркіна, російські БТГ, танки і так далі і не отримавши відповіді -дала підсрачника сто+кілограмовій тушці...тушка впала...

З точки зору кримінального кодексу - максимум 15 діб,або адмінштраф... 2 Одна приватна особа(сівохо) щось 3,14зданула про громадянський конфлікДруга приватна особа - ввічливо поцікавилась а як інтерпритувати бойових бурятів, гіркіна, російські БТГ, танки і так далі і не отримавши відповіді -дала підсрачника сто+кілограмовій тушці...тушка впала...З точки зору кримінального кодексу - максимум 15 діб,або адмінштраф...

Увы, но администрация сделала невозможной такие поисковые запросы. Тем не менее, проверить мое отношение можно прямо здесь и сейчас: военные формирования т.н. ДНР/ЛНР - террористы, и точка!Что касается "патріотів" к которым я, якобы, плохо отношусь - ты лжешь! К патриотам я отношусь с трепетом и уважением - это люди, которые платят налоги, исполняют свой гражданский долг по закону (в том числе посредством службы в ВСУ), по возможности помогают малоимущим и поднимают на обсуждение острые социальные вопросы. А те, о ком ты говоришь - не патриоты, а ксенофобы, налоговые уклонисты, нарушители общественного порядка, и местами, кстати, уголовные преступники по статьям, как, например, подрывники полицейских под Радой в 2015-мНа словах пусть спорят хоть до посинения. Речь об физическом насилии, совершенным группой лиц - это уже не хулиганские действия. Тем более по этим персонажам они еще и повторные...