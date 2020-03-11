RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5758575957605761
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49

  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського.

годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 03.12.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49

budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 03.12.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:54

  Мизантрóп написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського.

годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.

Без ватної підкладки в Зеленського рейтинг остаточно впаде. Тому - так, придатний, для тіє мети, яку хоче досягти Зеленський - мир за будь-яку ціну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10170
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.
годен он на советника СНБО?


Я хз. С учетом дикого несоответствия занимаемым должностям сферических чиновников в вакууме, то нет. Но если отталкиваться от того, что "маємо, шо маємо", то, наверно, да.

Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!

Я понимаю, конечно, что ни будивельник, ни бутусов, которым он так увлекается, законов не читают и в понятиях делегирования не разбираются, но тогда нужно, наверно, быть чуток скромнее и аккуратнее в высказываниях, не так ли?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

По Сивохо.
Все просто.
Аваков показал кто в доме хозяин, и это не Зеленский, Коломойский, Порошенко, это Арсен Борисович
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15678
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4014 раз.
Подякували: 6226 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 5758575957605761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.