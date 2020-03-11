годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49
годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49
budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:54
Без ватної підкладки в Зеленського рейтинг остаточно впаде. Тому - так, придатний, для тіє мети, яку хоче досягти Зеленський - мир за будь-яку ціну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55
Я хз. С учетом дикого несоответствия занимаемым должностям сферических чиновников в вакууме, то нет. Но если отталкиваться от того, что "маємо, шо маємо", то, наверно, да.
Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!
Я понимаю, конечно, что ни будивельник, ни бутусов, которым он так увлекается, законов не читают и в понятиях делегирования не разбираются, но тогда нужно, наверно, быть чуток скромнее и аккуратнее в высказываниях, не так ли?..
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:12
Re: Політичні дискусії
По Сивохо.
Все просто.
Аваков показал кто в доме хозяин, и это не Зеленский, Коломойский, Порошенко, это Арсен Борисович
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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