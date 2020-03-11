годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49
годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49
budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:54
Без ватної підкладки в Зеленського рейтинг остаточно впаде. Тому - так, придатний, для тіє мети, яку хоче досягти Зеленський - мир за будь-яку ціну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55
Я хз. С учетом дикого несоответствия занимаемым должностям сферических чиновников в вакууме, то нет. Но если отталкиваться от того, что "маємо, шо маємо", то, наверно, да.
Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!
Я понимаю, конечно, что ни будивельник, ни бутусов, которым он так увлекается, законов не читают и в понятиях делегирования не разбираются, но тогда нужно, наверно, быть чуток скромнее и аккуратнее в высказываниях, не так ли?..
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:12
Re: Політичні дискусії
По Сивохо.
Все просто.
Аваков показал кто в доме хозяин, и это не Зеленский, Коломойский, Порошенко, это Арсен Борисович
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:43
Манипулируешь здесь ты.
Единолично Бубочка не мог выдать мандат Сивохе на представление позиции СНБО, так как ты верно заметил, что это коллегиальный орган.
И решение выдать мандат Сивохе тоже должно было быть коллегиальным. Чего не было
Поэтому, это всё личная позиция Сивохи.
К тому же, с кем он предлагает примирятся ? с мирными жителями ? Так Украина с ними не воюет.
С террористами ? тянет на государственную измену
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:47
- Какая реакция людей на происшествие с Сивохо.
- Владимир Александрович, люди расстроены и очень жалеют...
- Так и знал, что украинский народ очень добрый и ...
- Вы не поняли, люди расстроены, что Сивохо легко отделался и жалеют, что его не отпиздили
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:53
Мог! Единственный, кто мог - это глава органа! Но я сомневаюсь, что после такого скандала Зеленский впишется за Сивоху. Просто потому что трус (с чем, я уверен, ты спорить не станешь).
А что до провокаторов - отличная работа, на твердую пятерочку. Снова малому количеству маргиналов удалось создать большой общественный резонанс благодаря громким голосам и недостойному поведению - собственно, чему обучены
Украина - нет. Маргиналы (в том числе те, которые сорвали мероприятие) - да. Та даже на нашей ветке это регулярно - мол, все нетеррористы оттуда уже уехали, остались только ярые их сторонники, или они сами
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:08
Ти уявляєш як після твого твердження-рвуться пердаки руССофашистів...
Спочатку невеличка кількість маргіналів - дала підсрачник януковичу з компанією..при чому такої сили - що вся верхівка опинилась в росії
Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія....
Тепер ,та сама мізерна кількість дає підсрачники озвучувачам ідей того ,хто вважає себе рівнею Рейгана...
То може не мала кількість маргіналів
а активна кількість переважної більшості українського суспільства?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:16
Ітогі подвєдьом. 2020-03-12
Ітогі подвєдьом. 2020-03-12
1)
2)
Внутренний конфликт, говорите ...
3)
Он непроходимо тупой
4)
5)
WTF ??? Бубочка на презентации системы фиксации админ.правонарушений говорит о войне на Донбассе, что совершенно не вписывается в формат презентации.
О чём же таком договорились в Минске, что это сильно беспокоит Бубочку и он заговорил о войне на Донбассе на презентации
6)
Славик сделал своё дело - отобрал голоса у Европейской Солидарности, теперь может и уйти
7)
Иран, в очередной раз, согласился передать чёрные ящики
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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