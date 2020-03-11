Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49

budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня