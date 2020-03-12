Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Манипулируешь здесь ты. Единолично Бубочка не мог выдать мандат Сивохе на представление позиции СНБО, так как ты верно заметил, что это коллегиальный орган.
Мог! Единственный, кто мог - это глава органа! Но я сомневаюсь, что после такого скандала Зеленский впишется за Сивоху. Просто потому что трус (с чем, я уверен, ты спорить не станешь).
А что до провокаторов - отличная работа, на твердую пятерочку. Снова малому количеству маргиналов удалось создать большой общественный резонанс благодаря громким голосам и недостойному поведению - собственно, чему обучены
pesikot написав:К тому же, с кем он предлагает примирятся ? с мирными жителями ? Так Украина с ними не воюет.
Украина - нет. Маргиналы (в том числе те, которые сорвали мероприятие) - да. Та даже на нашей ветке это регулярно - мол, все нетеррористы оттуда уже уехали, остались только ярые их сторонники, или они сами
zРадио написав:Снова малому количеству маргиналов удалось создать большой общественный резонанс
Ти уявляєш як після твого твердження-рвуться пердаки руССофашистів... Спочатку невеличка кількість маргіналів - дала підсрачник януковичу з компанією..при чому такої сили - що вся верхівка опинилась в росії Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія.... Тепер ,та сама мізерна кількість дає підсрачники озвучувачам ідей того ,хто вважає себе рівнею Рейгана...
То може не мала кількість маргіналів а активна кількість переважної більшості українського суспільства?
По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника.
После короткого выступления один из атошников поднялся с места и заявил, что считает Сивохо «во-первых, предателем, врагом Украины и всего украинского»: «Я 20 минут слушал про «внутренний конфликт», о том, что надо там что-то урегулировать. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война...», – сказал он.
После этого вмешался другой военный – из Донецка: «В Донецке остался мой дом. Я имею полное право говорить о войне. А какое ты имеешь право, ватн*ый ср*х, сидеть в Киеве, когда шла война».
об этом он сказал сегодня в Киеве во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
WTF ??? Бубочка на презентации системы фиксации админ.правонарушений говорит о войне на Донбассе, что совершенно не вписывается в формат презентации. О чём же таком договорились в Минске, что это сильно беспокоит Бубочку и он заговорил о войне на Донбассе на презентации
Коллегиа́льность (лат. collegium — товарищество) — принцип управления исполнительного органа, при котором принятие решения по выполнению поставленных задач, устранению какой-либо проблемы, по организации работы и другим вопросам осуществляется на совещании группой должностных или уполномоченных лиц
Слов Данилова достаточно, чтобы утверждать, что Сивохо от СНБО никакого мандата не получал. Да и про сам мандат ты соврал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника.
После короткого выступления один из атошников поднялся с места и заявил, что считает Сивохо «во-первых, предателем, врагом Украины и всего украинского»: «Я 20 минут слушал про «внутренний конфликт», о том, что надо там что-то урегулировать. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война...», – сказал он.
После этого вмешался другой военный – из Донецка: «В Донецке остался мой дом. Я имею полное право говорить о войне. А какое ты имеешь право, ватн*ый ср*х, сидеть в Киеве, когда шла война».
об этом он сказал сегодня в Киеве во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
WTF ??? Бубочка на презентации системы фиксации админ.правонарушений говорит о войне на Донбассе, что совершенно не вписывается в формат презентации. О чём же таком договорились в Минске, что это сильно беспокоит Бубочку и он заговорил о войне на Донбассе на презентации
Kudrjavuy написав:..... Никого кроме этнических украинцев нельзя допускать до государственной Власти в Украине.(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий Принцип Национального Государства) - Остальное бред от лукавого.
budivelnik написав:То може не мала кількість маргіналів а активна кількість переважної більшості українського суспільства?
Расскажи это совсем пролетевшей Свободе, и Порошенко, уменьшившему поддержку с 50%+ до 8%-...
Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса, 20% в их числе - вообще готовы менять мир на автономию для ЛДНР (я, кстати, в эти 20% не вхожу!!!). За войну до победного конца и признание потери ОРДЛО - менее 10%. Вот тебе и маргиналы... https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... om-355873/
budivelnik написав:Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія....
У тебя очень странное понимание зрад и перемог. Я в аннексии Крыма и части Донбасса вообще не вижу и доли позитива, а ты радуешься, что РФ забрала так мало... Какой-то ты патриот-извращенец