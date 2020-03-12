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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 57595760576157625763>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:53

  pesikot написав:Манипулируешь здесь ты.
Единолично Бубочка не мог выдать мандат Сивохе на представление позиции СНБО, так как ты верно заметил, что это коллегиальный орган.


Мог! Единственный, кто мог - это глава органа! Но я сомневаюсь, что после такого скандала Зеленский впишется за Сивоху. Просто потому что трус (с чем, я уверен, ты спорить не станешь).

А что до провокаторов - отличная работа, на твердую пятерочку. Снова малому количеству маргиналов удалось создать большой общественный резонанс благодаря громким голосам и недостойному поведению - собственно, чему обучены :mrgreen:

  pesikot написав:К тому же, с кем он предлагает примирятся ? с мирными жителями ? Так Украина с ними не воюет.

Украина - нет. Маргиналы (в том числе те, которые сорвали мероприятие) - да. Та даже на нашей ветке это регулярно - мол, все нетеррористы оттуда уже уехали, остались только ярые их сторонники, или они сами
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:08

  zРадио написав:Снова малому количеству маргиналов удалось создать большой общественный резонанс
Ти уявляєш як після твого твердження-рвуться пердаки руССофашистів...
Спочатку невеличка кількість маргіналів - дала підсрачник януковичу з компанією..при чому такої сили - що вся верхівка опинилась в росії
Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія....
Тепер ,та сама мізерна кількість дає підсрачники озвучувачам ідей того ,хто вважає себе рівнею Рейгана...

То може не мала кількість маргіналів
а активна кількість переважної більшості українського суспільства?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:16

Ітогі подвєдьом. 2020-03-12

Ітогі подвєдьом. 2020-03-12

1) Карантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 12 марта (онлайн)

2) "Российские снайперы прибыли сдавать экзамены": оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе
По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника.

Внутренний конфликт, говорите ...

3) Ветераны АТО сорвали презентацию Сивохо и выгнали его из зала (видео)
После короткого выступления один из атошников поднялся с места и заявил, что считает Сивохо «во-первых, предателем, врагом Украины и всего украинского»: «Я 20 минут слушал про «внутренний конфликт», о том, что надо там что-то урегулировать. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война...», – сказал он.

После этого вмешался другой военный – из Донецка: «В Донецке остался мой дом. Я имею полное право говорить о войне. А какое ты имеешь право, ватн*ый ср*х, сидеть в Киеве, когда шла война».

Сивохо обвинил в сорванной презентации "большие деньги"
Он непроходимо тупой

Правоохранители задержали 15 участников инцидента с участием Сивохо (фото)

4) В Минске договорились о консультативном совете, боевики называют это "согласием Киева" на прямой диалог

5) Зеленский: Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе
об этом он сказал сегодня в Киеве во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

WTF ??? Бубочка на презентации системы фиксации админ.правонарушений говорит о войне на Донбассе, что совершенно не вписывается в формат презентации.
О чём же таком договорились в Минске, что это сильно беспокоит Бубочку и он заговорил о войне на Донбассе на презентации

6) "Голос" избрал нового руководителя партии вместо Вакарчука (видео)
Славик сделал своё дело - отобрал голоса у Европейской Солидарности, теперь может и уйти

7) Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing – посол
Иран, в очередной раз, согласился передать чёрные ящики
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:45

  Мизантрóп написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського.

годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.

Сивуха - просто клоун, тільки на нижчій посаді. На жаль, Зе- - також з цієї ж бригади клоунів- малоросів
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:47

  zРадио написав:
Мог! Единственный, кто мог - это глава органа! Но я сомневаюсь, что после такого скандала Зеленский впишется за Сивоху. Просто потому что трус (с чем, я уверен, ты спорить не станешь).

Ты определись, коллегиальный орган или глава органа лично решил ?
В показаниях путаешься :) Ляпнул умное слово и продолжаешь врать

Лично для тебя
Коллегиальность
Коллегиа́льность (лат. collegium — товарищество) — принцип управления исполнительного органа, при котором принятие решения по выполнению поставленных задач, устранению какой-либо проблемы, по организации работы и другим вопросам осуществляется на совещании группой должностных или уполномоченных лиц

Слов Данилова достаточно, чтобы утверждать, что Сивохо от СНБО никакого мандата не получал. Да и про сам мандат ты соврал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:48

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-03-12

1) Карантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 12 марта (онлайн)

2) "Российские снайперы прибыли сдавать экзамены": оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе
По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника.

Внутренний конфликт, говорите ...

3) Ветераны АТО сорвали презентацию Сивохо и выгнали его из зала (видео)
После короткого выступления один из атошников поднялся с места и заявил, что считает Сивохо «во-первых, предателем, врагом Украины и всего украинского»: «Я 20 минут слушал про «внутренний конфликт», о том, что надо там что-то урегулировать. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война...», – сказал он.

После этого вмешался другой военный – из Донецка: «В Донецке остался мой дом. Я имею полное право говорить о войне. А какое ты имеешь право, ватн*ый ср*х, сидеть в Киеве, когда шла война».

Сивохо обвинил в сорванной презентации "большие деньги"
Он непроходимо тупой

Правоохранители задержали 15 участников инцидента с участием Сивохо (фото)

4) В Минске договорились о консультативном совете, боевики называют это "согласием Киева" на прямой диалог

5) Зеленский: Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе
об этом он сказал сегодня в Киеве во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

WTF ??? Бубочка на презентации системы фиксации админ.правонарушений говорит о войне на Донбассе, что совершенно не вписывается в формат презентации.
О чём же таком договорились в Минске, что это сильно беспокоит Бубочку и он заговорил о войне на Донбассе на презентации

6) "Голос" избрал нового руководителя партии вместо Вакарчука (видео)
Славик сделал своё дело - отобрал голоса у Европейской Солидарности, теперь может и уйти

7) Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing – посол
Иран, в очередной раз, согласился передать чёрные ящики


Сивуха - дійсно тупий.
Його рівень інтелекту - завгосп в школі, не вище
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:51

  Мизантрóп написав:budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.

я не budivelnik, но от себя скажу - НЕТ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:03

  Kudrjavuy написав:.....
Никого кроме этнических украинцев нельзя допускать до государственной Власти в Украине.(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий Принцип Национального Государства)
- Остальное бред от лукавого.

Это не Ваша статья https://www.ukrnews24.net/kernes-otkazalsya-vypolnyat-reshenie-kabmina-o-karantine-v-shkolax-i-detsadax/? с такой фотографией?

Зображення
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:08

  budivelnik написав:То може не мала кількість маргіналів
а активна кількість переважної більшості українського суспільства?

Расскажи это совсем пролетевшей Свободе, и Порошенко, уменьшившему поддержку с 50%+ до 8%-...

Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса, 20% в их числе - вообще готовы менять мир на автономию для ЛДНР (я, кстати, в эти 20% не вхожу!!!). За войну до победного конца и признание потери ОРДЛО - менее 10%. Вот тебе и маргиналы...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... om-355873/

  budivelnik написав:Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія....


У тебя очень странное понимание зрад и перемог. Я в аннексии Крыма и части Донбасса вообще не вижу и доли позитива, а ты радуешься, что РФ забрала так мало... Какой-то ты патриот-извращенец :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:12

  freeze написав:По Сивохо.
Все просто.
Аваков показал кто в доме хозяин, и это не Зеленский, Коломойский, Порошенко, это Арсен Борисович

годен/згоден :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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