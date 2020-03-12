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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5760576157625763>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:13

  pesikot написав:
  Мизантрóп написав:budivelnik годен он на советника СНБО? Просто и кратко своё: - да или -нет.

я не budivelnik, но от себя скажу - НЕТ.

мяу,поддерживаю. :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:16

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса,

Не прибріхуй - 53,2% не на децентралізацію заради інтеграції, а на тих самих правах, що і інші регіони, після децентралізації. Тобто - на загальних підставах, без особливих законів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:19

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Сивуха - просто клоун, тільки на нижчій посаді.
клоуны тоже разные бывают... на днях читал: у нас клоун през,а в рашке през-клоун.
Заключенные Магаданской области просят закрепить в Конституции обнуление и их сроков тоже :D
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:23

  lapay написав:
  zРадио написав:Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса,

Не прибріхуй - 53,2% не на децентралізацію заради інтеграції, а на тих самих правах, що і інші регіони, після децентралізації. Тобто - на загальних підставах, без особливих законів.


Ахахаха. Еще одна незнайка вылезла - давай, цитируй закон в части децентрализации Донецкой и Луганской областей. Не забудь и о законе об особом статусе, являющемся законодательной инициативой Президента Порошенко!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

Александр Владимирович,а Вы итоги за 12.03 подвели?))
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:29

  zРадио написав:
  budivelnik написав:То може не мала кількість маргіналів
а активна кількість переважної більшості українського суспільства?
Расскажи это совсем пролетевшей Свободе, и Порошенко, уменьшившему поддержку с 50%+ до 8%-...
Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса, 20% в их числе - вообще готовы менять мир на автономию для ЛДНР (я, кстати, в эти 20% не вхожу!!!). За войну до победного конца и признание потери ОРДЛО - менее 10%. Вот тебе и маргиналы...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... om-355873/
Так у нас з тобою різне бачення
Я вважаю що 82% хочуть йти в Європу і 18 в росію...
Тому для мене .коли дають підсрачник тому хто заявляє про мир з росією - це 82% дали підсрачник тому хто заявляє.
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Потім та сама невеличка кількість маргіналів дала підсрачник плану новоросія....
У тебя очень странное понимание зрад и перемог. Я в аннексии Крыма и части Донбасса вообще не вижу и доли позитива, а ты радуешься, что РФ забрала так мало... Какой-то ты патриот-извращенец :mrgreen:
Так і я не радію з того що росія силою відібрала Крим і ОРДЛО..,але
а -за це росія платить (і 3 млрд Нафтогазу-це також платіж за Крим/ОРДЛО)
б -росію тиснуть всюди ( і заявка Саудитів про навту Арабік-Лайт для Європи по 25 доларів/барель)-з цього ж напрямку
в - зменшення площ ОРДЛО в порівнянні з максимумом захопленого...

Так що
а - росія програє
б - ти ,після того як росія розвалиться-залишишся без роботи ,бо кому потрібе мальчік в трусіках з ольгіно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:32

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса,
Не прибріхуй - 53,2% не на децентралізацію заради інтеграції, а на тих самих правах, що і інші регіони, після децентралізації. Тобто - на загальних підставах, без особливих законів.
Ахахаха. Еще одна незнайка вылезла - давай, цитируй закон в части децентрализации Донецкой и Луганской областей. Не забудь и о законе об особом статусе, являющемся законодательной инициативой Президента Порошенко!
Все тече-все міняється
Коли ми були слабкі - то змушені були погоджуватись і на явно не вигідні пропозиції..
Але ми стали сильнішими, а тому Президент України (без привязки до прізвищ) зобовязаний дбати за благополуччя громадян України.
Тому закон про Децентралізацію буде загальний і однаковий для усіх субєктів.. але тобі яке до цього діло? громадянам росії все погано те що добре громадянам України...
Тому я прекрасно розумію твій розпач.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:33

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Плюс есть социология непосредственно по сабжу - 74% украинцев готовы на децентрализацию в рамках реинтеграции Донбасса,

Не прибріхуй - 53,2% не на децентралізацію заради інтеграції, а на тих самих правах, що і інші регіони, після децентралізації. Тобто - на загальних підставах, без особливих законів.


Ахахаха. Еще одна незнайка вылезла - давай, цитируй закон в части децентрализации Донецкой и Луганской областей. Не забудь и о законе об особом статусе, являющемся законодательной инициативой Президента Порошенко!

Согласно социсследованию, 53,2% выступают за решение конфликта на Донбассе путем возврата неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации.

Ты не уходи от темы, кушай дерьмо своего вранья.

Никаких 74%, есть 53.2%, которые "выступают за решение конфликта на Донбассе путем возврата неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации"
То есть, на тех же правах.

Ты хоть читай свои же ссылки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ахахаха. Еще одна незнайка вылезла - давай, цитируй закон в части децентрализации Донецкой и Луганской областей. Не забудь и о законе об особом статусе, являющемся законодательной инициативой Президента Порошенко!

Читати не вмієш?
Согласно социсследованию, 53,2% выступают за решение конфликта на Донбассе путем возврата неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации.

Сьогодні є закон, завтра не буде. Людей опитували про умови інтеграції, а не про те, що в нас прийняли чи ні. Автономії чи військового звільнення в нас теж немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:51

82% --- :lol: :lol: :lol:

Удивительные цифры:
https://hromadske.ua/ru/posts/75-ukrain ... siej-opros

75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.

Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.

В целом 65,3% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.

Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей большая часть опрошенных поддерживают вариант «предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%).

Половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо вынести на всеукраинский референдум.

С вариантом «официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5%. Несколько более низкий уровень поддержки получил вариант «продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%, однако его поддержали бы 33,7% жителей западного региона.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.
detroytred
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