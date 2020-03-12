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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5760576157625763
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53

А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга :mrgreen: Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:59

  detroytred написав:82% --- :lol: :lol: :lol:

Удивительные цифры:
https://hromadske.ua/ru/posts/75-ukrain ... siej-opros

75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.

Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.

В целом 65,3% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.

Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей большая часть опрошенных поддерживают вариант «предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%).

Половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо вынести на всеукраинский референдум.

С вариантом «официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5%. Несколько более низкий уровень поддержки получил вариант «продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%, однако его поддержали бы 33,7% жителей западного региона.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.


Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:00

  zРадио написав:А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга :mrgreen: Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...
Децентралізація - це просто
Кожен регіон скільки заробляє-стільки й витрачає ,за винятком коштів які йдуть в загальноукраїнський Бюджет(армія,СБУ,Кабмін,Рада,...)
Але суть суперечки
ОРДЛО-не отримає більше прав,ніж найостанніший регіон....Тобто права і обовязки кожного регіону-будуть однаковими.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.

Тоді була ейфорія, після обрання Зеленського. Щастя було так близько, особливо на Донбасі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:06

  zРадио написав:Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев
Є ольгінська методичка по якій українці сплять і бачать себе регіоном росії
Є реалії , в яких кожна пропозиція зменшити права України на користь Росії - закінчується провалом...
від руССкай весни і новороССії... до сьогоднішнього підсрачника сивохо...
При цьому ольгінець заявляє що Зеленський боягуз...але при цьому чомусь не може пояснити взаємовиключні тези- якщо більшість населення за тези від сивохо і Зеленський боягуз - то чому від сивохо відхрестились всі включаючи Зеленського і РНБО?

Висновок
Або Зеленський за Україну і при цьому це ЗА пересилює його страх піти наперекір більшості
Або Зеленський боягуз і йде туди куди вимагає більшість.а більшість підсрачником сивохо демострує бажаний для неї вектор руху у Європу і подалі від росії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:06

  zРадио написав:А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга :mrgreen: Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...

Когда тебя припёрли аргументами на твою же ссылку
Ты слился на тему троллей и продолжил врать.

Лишать тебя премии в киевском ольгино :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08

  zРадио написав:
Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев :shock:

Ты и здесь соврал о будивельнике :)

Мой тебе совет - перестань манипулировать и врать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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