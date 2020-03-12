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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5760576157625763 Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53 Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают... А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шлангаВпрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают... zРадио

Повідомлень: 5180 З нами з: 02.05.18 Подякував: 947 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 19:59 detroytred написав: 82% ---



Удивительные цифры:

https://hromadske.ua/ru/posts/75-ukrain ... siej-opros



75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.



Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.



В целом 65,3% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.



Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей большая часть опрошенных поддерживают вариант «предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%).



Половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо вынести на всеукраинский референдум.



С вариантом «официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5%. Несколько более низкий уровень поддержки получил вариант «продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%, однако его поддержали бы 33,7% жителей западного региона.



Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. 82% ---Удивительные цифры:75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.В целом 65,3% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей большая часть опрошенных поддерживают вариант «предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%).Половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо вынести на всеукраинский референдум.С вариантом «официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5%. Несколько более низкий уровень поддержки получил вариант «продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%, однако его поддержали бы 33,7% жителей западного региона.Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.



Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев zРадио

Повідомлень: 5180 З нами з: 02.05.18 Подякував: 947 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 20:00 zРадио написав: А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают... А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шлангаВпрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают... Децентралізація - це просто

Кожен регіон скільки заробляє-стільки й витрачає ,за винятком коштів які йдуть в загальноукраїнський Бюджет(армія,СБУ,Кабмін,Рада,...)

Але суть суперечки

ОРДЛО-не отримає більше прав,ніж найостанніший регіон....Тобто права і обовязки кожного регіону-будуть однаковими. Децентралізація - це простоКожен регіон скільки заробляє-стільки й витрачає ,за винятком коштів які йдуть в загальноукраїнський Бюджет(армія,СБУ,Кабмін,Рада,...)Але суть суперечкиОРДЛО-не отримає більше прав,ніж найостанніший регіон....Тобто права і обовязки кожного регіону-будуть однаковими. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22302 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 20:02 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.

Тоді була ейфорія, після обрання Зеленського. Щастя було так близько, особливо на Донбасі. Тоді була ейфорія, після обрання Зеленського. Щастя було так близько, особливо на Донбасі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10174 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1118 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 20:06 zРадио написав: Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев Є ольгінська методичка по якій українці сплять і бачать себе регіоном росії

Є реалії , в яких кожна пропозиція зменшити права України на користь Росії - закінчується провалом...

від руССкай весни і новороССії... до сьогоднішнього підсрачника сивохо...

При цьому ольгінець заявляє що Зеленський боягуз...але при цьому чомусь не може пояснити взаємовиключні тези- якщо більшість населення за тези від сивохо і Зеленський боягуз - то чому від сивохо відхрестились всі включаючи Зеленського і РНБО?



Висновок

Або Зеленський за Україну і при цьому це ЗА пересилює його страх піти наперекір більшості

Або Зеленський боягуз і йде туди куди вимагає більшість.а більшість підсрачником сивохо демострує бажаний для неї вектор руху у Європу і подалі від росії. Є ольгінська методичка по якій українці сплять і бачать себе регіоном росіїЄ реалії , в яких кожна пропозиція зменшити права України на користь Росії - закінчується провалом...від руССкай весни і новороССії... до сьогоднішнього підсрачника сивохо...При цьому ольгінець заявляє що Зеленський боягуз...але при цьому чомусь не може пояснити взаємовиключні тези- якщо більшість населення за тези від сивохо і Зеленський боягуз - то чому від сивохо відхрестились всі включаючи Зеленського і РНБО?ВисновокАбо Зеленський за Україну і при цьому це ЗА пересилює його страх піти наперекір більшостіАбо Зеленський боягуз і йде туди куди вимагає більшість.а більшість підсрачником сивохо демострує бажаний для неї вектор руху у Європу і подалі від росії. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22302 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 20:06 zРадио написав: А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают... А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шлангаВпрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...

Когда тебя припёрли аргументами на твою же ссылку

Ты слился на тему троллей и продолжил врать.



Лишать тебя премии в киевском ольгино Когда тебя припёрли аргументами на твою же ссылкуТы слился на тему троллей и продолжил врать.Лишать тебя премии в киевском ольгино "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4072 З нами з: 31.08.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 858 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08 zРадио написав:

Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев

Ты и здесь соврал о будивельнике



Мой тебе совет - перестань манипулировать и врать Ты и здесь соврал о будивельникеМой тебе совет - перестань манипулировать и врать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4072 З нами з: 31.08.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 858 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5760576157625763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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