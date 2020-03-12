Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...
75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.
Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.
В целом 65,3% утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.
Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей большая часть опрошенных поддерживают вариант «предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%).
Половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо вынести на всеукраинский референдум.
С вариантом «официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5%. Несколько более низкий уровень поддержки получил вариант «продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%, однако его поддержали бы 33,7% жителей западного региона.
Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.
Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев
zРадио написав:А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...
Децентралізація - це просто Кожен регіон скільки заробляє-стільки й витрачає ,за винятком коштів які йдуть в загальноукраїнський Бюджет(армія,СБУ,Кабмін,Рада,...) Але суть суперечки ОРДЛО-не отримає більше прав,ніж найостанніший регіон....Тобто права і обовязки кожного регіону-будуть однаковими.
zРадио написав:Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев
Є ольгінська методичка по якій українці сплять і бачать себе регіоном росії Є реалії , в яких кожна пропозиція зменшити права України на користь Росії - закінчується провалом... від руССкай весни і новороССії... до сьогоднішнього підсрачника сивохо... При цьому ольгінець заявляє що Зеленський боягуз...але при цьому чомусь не може пояснити взаємовиключні тези- якщо більшість населення за тези від сивохо і Зеленський боягуз - то чому від сивохо відхрестились всі включаючи Зеленського і РНБО?
Висновок Або Зеленський за Україну і при цьому це ЗА пересилює його страх піти наперекір більшості Або Зеленський боягуз і йде туди куди вимагає більшість.а більшість підсрачником сивохо демострує бажаний для неї вектор руху у Європу і подалі від росії.
zРадио написав:А децентрализация - это что? Два тролля решили сыграть в два шланга Впрочем, я спорить не буду, т.к. сам за децентрализацию. А они (эти 2 шланга) пусть разберутся то ли в своих головах, то ли в своих методичках, как так получается, что в этом споре они поддерживают права регионов, а во всех остальных - отрицают...
Когда тебя припёрли аргументами на твою же ссылку Ты слился на тему троллей и продолжил врать.
Лишать тебя премии в киевском ольгино
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: Бесполезно - будут цепляться за слова, не признавая свое поражение в споре. Напонимаю, что изначально спор возник на клевете будивельника, заявившего, что сегодняшние задержанные, сорвавшие презентацию платформы достижения мира за авторством Сивохи, действовали от имени большинства украинцев
Ты и здесь соврал о будивельнике
Мой тебе совет - перестань манипулировать и врать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой