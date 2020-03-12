RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5761576257635764
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:54

  budivelnik написав:2 Постійно записую хто підтримує першого звинуватившого мене в брехні...
Таким чином список з шести агентів- в мене вже є :D


Все, кто обвиняет меня в брехне - агенты (с) budivelnik - строитель, ларечник, филантроп и плейбой :mrgreen:

PS: 6 - мало. Тебе нужно добавить пару десятков форумчан с валютной ветки и один - с ветки КРЖН
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:57

  budivelnik написав:Таким чином список з шести агентів- в мене вже є :D

Їх тут значно більше, але як у них синхронно бомблять пукани

Инфантильный военный пенсионер пишет длинные тексты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 31.08.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:03

  zРадио написав:Все, кто обвиняет меня в брехне - агенты (с)

Ты сбрехал о том, что Зеленский выдал Сивохе мандат.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 31.08.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:05

  pesikot написав:
  budivelnik написав:Таким чином список з шести агентів- в мене вже є :D

Їх тут значно більше, але як у них синхронно бомблять пуканы

Тупой и ещё тупее :lol:
Одного беспокоят агенты, другого - пуканы.

К доктору сбу-шному...
Поможет.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23159
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:06

  pesikot написав:
  zРадио написав:Все, кто обвиняет меня в брехне - агенты (с)

Ты сбрехал о том, что Зеленский выдал Сивохе мандат.


Я не сбрехал, а предположил. А ты приписал мне лишнее и обвинил во лжи. Это достойно только одного определения для тебя - крысенок!

  zРадио написав:Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10

budivelnik тут пару часов назад утверждал, что экстремисты - это факелы всего 1 раз в год во Львове... Ну-ну...

По факту только за сегодня имеем:
1) Киев - презентация;
2) Киев - отделение полиции;
3) Одесса - гостиница Бристоль;
4) и Днепр - отделение полиции.

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:23

Дополнение к "Итоги за 12.03"

По иску Портнова: суд отменил празднование в Киеве юбилеев деятелей ОУН и УПА

А это оригинальный полный текст на оффсайте ОАСК
ОАСК зупинив дію рішення КМР щодо відзначення пам’ятних дат та ювілеїв Уласа Самчука, Андрія Мельника та інших
12.03.2020 року

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив задовольнити заяву про забезпечення позову, подану Андрієм Портновим, і зупинив дію Рішення Київської міської ради в частині відзначення у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв деяких особистостей, зокрема, Василя Галаси, Василя Сидора, Уласа Самчука та інших.

ОАСК вважає обґрунтованою вимогу Андрія Портнова про зупинення дії даного Рішення КМР (в частині), зважаючи на наявні ознаки очевидної його протиправності, у зв’язку з порушенням Київською міською радою процедури розробки та прийняття оскаржуваного Рішення.

Водночас, в ухвалі суду зазначено, що в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості.

Зазначимо, сьогодні, 12 березня суд зупинив Рішення Київської міської ради, датоване 27 лютого 2020 року «Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році» в частині відзначення на території Києва у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв наступних особистостей, а саме: 130 років з часу народження Івана Полтаця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави; 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА; 20 лютого 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника публіциста, журналіста; 24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА; 5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора «Енциклопедії українознавства»; 12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА; 12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

http://oask.gov.ua/node/4373
yanyura
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:25

Решением Окружного административного суда Киева приостановлена инициатива Киеврады в части празднования годовщин со дня рождения ряда лиц, причастных к военным преступлениям (в т.ч. Холокосту)

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 02.05.18
Подякував: 947 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:27

yanyura
Відмінив по процедурі, а не по суті. Приймуть по новій, якщо захочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10175
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5761576257635764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (6)
12.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.